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Световната икономика се справя по-добре от очакваното на фона военните конфликти

Световната икономика се справя по-добре от очакваното на фона военните конфликти

11 Септември, 2026 08:07 424 10

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МВФ внимателно оценява възможните последици от намерението на САЩ да затегнат рязко ограниченията срещу Иран

Световната икономика се справя по-добре от очакваното на фона военните конфликти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалната икономика се справя по-добре от очакваното с последиците от войната между САЩ и Израел срещу Иран, но несигурността остава. Това каза на редовен брифинг за журналисти официалният представител на Международния валутен фонд (МВФ) Джули Козак.

"Що се отнася до глобалната икономика, в момента, въпреки продължаващата шестмесечна война в Близкия изток, тя демонстрира устойчивост. Тя се справя с шокове, особено в енергийния сектор, по-добре, отколкото се страхувахме", каза Козак, коментирайки въздействието на последиците от американо-израелската война срещу Иран върху световната икономика.

"Все още сме на път растежът на глобалния БВП да бъде около 3%. Но несигурността, както говорим от известно време, остава висока", каза тя.

МВФ внимателно оценява възможните последици от намерението на САЩ да затегнат рязко ограниченията срещу Иран и да започнат активно да прилагат вторични санкции срещу икономическите и търговски партньори на Техеран. Това съобщи на редовен брифинг за журналисти говорителят на МВФ Джули Козак.

"По въпроса за санкциите срещу Иран. Ние внимателно обмисляме това. На настоящия етап все още, така да се каже, изучаваме подробностите", отбеляза представител на фонда.

„Както споменахте, действията на Вашингтон досега са относително ограничени. Така че ние следим какво се случва отблизо. И ще имаме по-пълен доклад по този въпрос в нашия нов доклад за световните икономически перспективи и в нашите регионални констатации по отношение на Близкия изток“, добави Козак.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро бакшиши и милиционери

    0 3 Отговор
    Здравейте неописуемо пр 0 съи севернокорейски копейки.

    08:09 11.09.2026

  • 2 ФАКТ

    0 4 Отговор
    Пусулер яде г0 на в Украйна и мляска и козирува на западните началници.

    08:11 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    4 0 Отговор
    Ааа....... Те Урсулианците и говедарите ще я оправят!!!
    Всичко за Зелю, европейците - само за камиларските европейци!!!

    08:20 11.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Щом мед го казва трябва да го вярваме ,докато има хартия и мастило ще са добре ,въпроса е в ресурсите кой ги има в повече

    08:21 11.09.2026

  • 8 Търновец

    1 1 Отговор
    Аз не знам за световната икономика - тези три процента сигурно идват от Китай, но Американската икономика е в опасност и големи фирми като Форд инвестират милиарди в Канада а в САЩ поскъпват горивата и автомобилите а за да плати 5000$ на човек както обеща Бай Дончо трябва да вземе ниви заеми от над 1000 милиарда долара. А Германия и ЕС стават все по малко зависими от Китай след като в Канада бяха открити залежи от редки минерали и Германците трябва да накажат Китай за кражбите на технологии.

    08:25 11.09.2026

  • 9 Ако под

    1 0 Отговор
    световна икономика имате в предвид производителите на оръжия - да, но останалото боксува на място!

    08:38 11.09.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    Звучи долу-горе като:ние очаквахме да останем без крака,а то сега сме само с един крак.А и добре би било да уточни коя точно част от световната икономика се е справила добре.

    08:40 11.09.2026