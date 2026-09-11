Световната икономика се справя по-добре от очакваното на фона военните конфликти

Глобалната икономика се справя по-добре от очакваното с последиците от войната между САЩ и Израел срещу Иран, но несигурността остава. Това каза на редовен брифинг за журналисти официалният представител на Международния валутен фонд (МВФ) Джули Козак.

"Що се отнася до глобалната икономика, в момента, въпреки продължаващата шестмесечна война в Близкия изток, тя демонстрира устойчивост. Тя се справя с шокове, особено в енергийния сектор, по-добре, отколкото се страхувахме", каза Козак, коментирайки въздействието на последиците от американо-израелската война срещу Иран върху световната икономика.

"Все още сме на път растежът на глобалния БВП да бъде около 3%. Но несигурността, както говорим от известно време, остава висока", каза тя.

МВФ внимателно оценява възможните последици от намерението на САЩ да затегнат рязко ограниченията срещу Иран и да започнат активно да прилагат вторични санкции срещу икономическите и търговски партньори на Техеран. Това съобщи на редовен брифинг за журналисти говорителят на МВФ Джули Козак.

"По въпроса за санкциите срещу Иран. Ние внимателно обмисляме това. На настоящия етап все още, така да се каже, изучаваме подробностите", отбеляза представител на фонда.

„Както споменахте, действията на Вашингтон досега са относително ограничени. Така че ние следим какво се случва отблизо. И ще имаме по-пълен доклад по този въпрос в нашия нов доклад за световните икономически перспективи и в нашите регионални констатации по отношение на Близкия изток“, добави Козак.