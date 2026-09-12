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Япония насочва бъдещите си инвестиции в САЩ към енергетиката

Япония насочва бъдещите си инвестиции в САЩ към енергетиката

12 Септември, 2026 15:55 398 3

  • сащ-
  • япония-
  • електроенергия-
  • рьосей аказава

Токио вижда сериозни възможности в производството на електроенергия и инфраструктурата, необходима за бързо растящите центрове за данни и изкуствения интелект

Япония насочва бъдещите си инвестиции в САЩ към енергетиката - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Япония планира следващите големи инвестиционни проекти в САЩ да бъдат насочени основно към енергийния сектор. Това заяви японският министър на икономиката, търговията и промишлеността Рьосей Аказава в интервю за Nikkei Asia.

Енергетиката се превръща в един от основните стълбове на стратегическото икономическо партньорство между Токио и Вашингтон. Причината е бързото увеличаване на потреблението на електроенергия в САЩ, включително заради развитието на центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект.

Плановете са част от по-широката Японско-американска стратегическа инвестиционна инициатива на стойност до 550 млрд. долара. Механизмът беше договорен през 2025 г. и предвижда инвестиции, заеми и гаранции за проекти в САЩ в стратегически важни за икономическата сигурност области.

Японското правителство подчертава, че сумата от 550 млрд. долара представлява максималния общ размер на финансовата рамка, а не еднократен директен трансфер на средства към САЩ.

Електроенергия за бума на изкуствения интелект

Посоката на инвестициите вече се вижда от първите одобрени проекти.

През февруари 2026 г. Япония и САЩ договориха първия пакет от три проекта. Най-големият сред тях е проект за газови електроцентрали на приблизителна стойност 33,3 млрд. долара, които трябва да осигуряват електроенергия включително за центрове за данни с изкуствен интелект.

Японски компании като Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Electric и SoftBank Group са заявили интерес към доставката на оборудване и участие в свързани дейности.

Друг проект е за инфраструктура за износ на американски суров петрол на стойност около 2,1 млрд. долара. Предвижда се участие на японски компании като Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Steel, JFE Steel и MODEC.

Третият проект, оценяван на приблизително 600 млн. долара, е за производство на синтетични индустриални диаманти, използвани при обработката на автомобилни, авиационни и полупроводникови компоненти.

Трите проекта са на обща ориентировъчна стойност около 36 млрд. долара.

Ядрени мощности също са сред възможностите

Енергийното сътрудничество между двете държави не се ограничава до газовите електроцентрали.

В по-ранните планове за японски инвестиции в САЩ бяха включени възможности за изграждане на нови ядрени мощности, включително реактори AP1000 на Westinghouse и малки модулни реактори.

При подобни проекти се разглежда участие на японски производители и доставчици като Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba и IHI.

Причината за засиления интерес към производството на електроенергия е структурна. Разширяването на облачните услуги, центровете за данни и системите с изкуствен интелект създава необходимост от значителни количества надеждна електроенергия и нова инфраструктура за преноса ѝ.

Токио търси ползи и за японския бизнес

За Япония инициативата не е само инструмент за инвестиране на капитал в американската икономика. Правителството в Токио настоява проектите да създават възможности и за японските компании.

Това включва доставка на турбини, електрическо оборудване, компоненти, материали и инженерни услуги. Властите се стремят в проектите да участват не само големите индустриални групи, но и малки и средни японски предприятия.

Аказава вече е заявявал, че целта е инициативата да носи взаимна икономическа полза, да укрепва веригите за доставки и да повишава икономическата сигурност на двете държави.

Японското правителство също така подчертава, че механизмът не означава автоматично финансиране на всеки проект, предложен от Вашингтон. Предложенията преминават през двустранна процедура за обсъждане и оценка.

Енергетиката става стратегическа индустрия

Фокусът върху електроенергията показва как бумът на изкуствения интелект започва да променя и международните инвестиционни отношения.

Развитието на AI вече не зависи само от производството на полупроводници и изграждането на центрове за данни. Все по-важен въпрос е откъде ще идва електроенергията за тях и дали мрежите могат да осигурят необходимата мощност.

Именно тази необходимост Токио вижда като възможност за японската индустрия. Ако следващите проекти бъдат реализирани според плановете, енергийният сектор може да се превърне в една от основните области, чрез които Япония ще изпълнява инвестиционния си ангажимент към САЩ.

За Вашингтон това означава допълнителен капитал и индустриален капацитет за разширяване на енергийната инфраструктура. За Токио залогът е японските компании да получат достъп до един от най-бързо растящите инвестиционни пазари, създадени от глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект.


Япония
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  • 1 само питам защо търпим още?

    1 0 Отговор
    да дойдат тук да си оправят повредения ПАВЕЦ „Чаира“


    до кога ще ги чакаме?

    15:59 12.09.2026

  • 2 Естествено че в съединените щати

    2 0 Отговор
    а не умиращ Е С. На измисленият съюз не му трябва енергетика защото нищо не остана от тежката промишленост и икономика.
    Караме го на зелена фотосинтеза

    16:03 12.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ДЖАПАНКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗСМУКАНИ КАТО НАС И ПОСЛЕ ИЗОСТАВЕНИ

    16:18 12.09.2026