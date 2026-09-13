"Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България"

„Работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже: „Помислете отново“. Това е работата на българския президент“, каза Асен Василев в студиото на "120 минути" по бТВ.
Според него президентът трябва да може да реагира и по теми, свързани с цените на горивата и икономическата политика.
„Президентът да излезе и да каже: „Колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените не са достатъчно високи, дали има нужда от компенсации“. Най-малкото шефът на тази бюджетна комисия, заедно с премиера, наистина да се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никого, да си получават големите доходи“, заяви той, визирайки изказването на шефа на бюджетната комисия, че цените на бензина не са достатъчно високи, заради което няма да бъдат раздадени компенсации.
Василев защити кандидатурата на Андрей Гюров за президент и обясни защо според него той би бил по-добър избор от Йотова.
„Защото той ще го каже, а госпожа Йотова не го казва. Госпожа Йотова сега е президент, трябваше това да го каже“, каза той.
Василев подчерта, че Гюров вече е бил служебен премиер и според него е показал независимост при избора на състав на кабинета.
„Андрей Гюров си тежи на място като професионалист. И ясно си казва мнението. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.
На въпрос дали партията би поискала връщане на правомощията на президента, ограничени с конституционните промени през 2023 г., ако Гюров бъде избран, Василев отговори отрицателно.
„Орязахме му правомощията да не е Луи XIV. Това не му пречи да е коректив“, каза той.
„Президентът не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна“, допълни Василев.
Той даде за пример и ситуацията около избора на служебен премиер и кандидатурата на Горица Кожарева, като посочи, че според него президентът все още има възможност за избор.
В разговора Василев беше попитан и за подкрепата, която „Продължаваме промяната“ е дала на Румен Радев през 2021 г., въпреки негово изказване за статута на Крим - че той е руски.
„През 2021 година Радев ни излъга, както излъга целия български народ на последните избори. Това, което видяхме и това, което стана ясно пролетта на 2022-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България“, заяви Василев.
По думите му тогава не е било ясно, че Радев ще защитава руски интереси за сметка на България.
„Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат“, каза той.
На въпрос дали признава, че е имал грешна преценка за Радев през 2021 г., Василев отговори: „Абсолютно“.
Той обясни, че сега има по-голяма увереност в преценката си за Андрей Гюров, защото двамата са работили по-дълго време заедно и Гюров е преминал през „доста по-големи изпитания“.
Василев отправи критики и към настоящото управление, като заяви, че страната се движи към икономическа криза.
„В момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза“, заяви той.
По думите му ситуацията с германската икономика, автомобилната индустрия и атаките срещу петролните съоръжения влияе върху международните пазари и цените.
„Експортът не върви, износът не върви, защото немската икономика е надолу. Проблемът с автомобилната индустрия в Германия е ясен“, каза Василев.
Той беше попитан и за кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и дали според него той носи добавена стойност към кандидатурата.
„Всеки човек си избира екипа, това е мое верую. И винаги съм го прилагал“, отговори Василев.
Според него президентът трябва лично да носи отговорността за екипа си.
„Господин Гюров е президент, президентът си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мислители. Лично си носи отговорността“, каза той.
Василев отхвърли възможността Иван Христанов да бъде кандидат за вицепрезидент, като заяви, че „народът трябва да реши кой е президентът на народа“, а не човек сам да се провъзгласява за такъв.
Накрая Василев коментира и възможността за подкрепа от ГЕРБ при евентуален балотаж.
„Аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението“, каза той.
По думите му ГЕРБ в момента е в тежко състояние, тъй като за първи път от много години не е ясно дали партията ще остане във властта.
„Ще се видят едни предатели, ще започнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще започнат да излизат“, заяви Василев.
Той сравни ситуацията с процес, през който според него е преминала и „Продължаваме промяната“.
На въпрос дали би призовал избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гюров и Кандев при евентуален балотаж Василев отговори, че не смята, че това би имало такъв ефект.
„Ама ако аз призова избирателите на ГЕРБ, Вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели“, каза той.
„Аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти можеш да ги призоваваш, можеш да им обясняваш, можеш да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението“, завърши Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асанчо честния
Коментиран от #55
19:37 13.09.2026
2 РАДЕВ ИЗЛЪГА ЧЕ ЩЕ БОРИ МАФИЯТА
19:38 13.09.2026
3 име
Коментиран от #90
19:38 13.09.2026
4 ПРИПОМНЯНЕ
19:38 13.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бялджип
Коментиран от #43
19:40 13.09.2026
7 много ясно
19:40 13.09.2026
8 Абе ти си Аут
Коментиран от #41
19:41 13.09.2026
9 Радев,
.
Коментиран от #24
19:41 13.09.2026
10 ох боже
19:41 13.09.2026
11 Слушател
19:41 13.09.2026
12 Анонимен
19:42 13.09.2026
13 Ами
Отче излъгах човек - казал Радев.
Това не е голям грях. Опрощавам ти го - казал Патриарха.
А кого излъга? - попитал Патриарха.
Асен Василиев - казал Радев.
Асен Василиев!?! Това не е грях чадо. Това е чудо.
19:42 13.09.2026
14 Яшар
19:42 13.09.2026
15 ППЛГДБ
Коментиран от #74
19:42 13.09.2026
16 РЕАЛИСТ
19:43 13.09.2026
17 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
19:43 13.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
Това е нашият генетиен код! Ама на кокорчо гените му са разбъркани!
19:44 13.09.2026
20 Емил
Коментиран от #23
19:44 13.09.2026
21 Тодор
Коментиран от #57
19:45 13.09.2026
22 Хе хе
19:46 13.09.2026
23 НЕ СА СПЕЦИАЛНИ
До коментар #20 от "Емил":Обикновени пьодали.
19:46 13.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пред Радев си нищожество
19:47 13.09.2026
26 факт
19:48 13.09.2026
27 ?????
Кво да му коментираш на Асен Василев който само благодарение на Радев е в политиката.
Не сме забравили кой ги извади от неизвестността ПП-тата.
Нека се хапят.
19:49 13.09.2026
28 Пенчо
19:50 13.09.2026
29 По добре се притеснявай
До коментар #24 от "Божа работа":за този който сее лъжи. Лъжата освен че показва едно нищожество, е и грях! Сложилите минуси на лъжа, са благословенни!
19:50 13.09.2026
30 Той
19:51 13.09.2026
31 влао
19:51 13.09.2026
32 Патриот но ми викат Копейка
19:51 13.09.2026
33 дьлкос
Коментиран от #68
19:52 13.09.2026
34 Лъжец
19:53 13.09.2026
35 Прав е
19:53 13.09.2026
36 Софиянец
19:53 13.09.2026
37 Страдат при радев мунчов
19:54 13.09.2026
38 Удри пацула с правата
19:54 13.09.2026
39 Уж беше възпитан
Как ги разбираш
Едва ли по телепатия
Кой ти начуква тези мисли
Той не ти мисли доброто
И мед друго вече изгуби доверието на хората даже от вашите кръгове
19:54 13.09.2026
40 Шефа на шарлатаните
19:54 13.09.2026
41 Хаха хаха ха
До коментар #8 от "Абе ти си Аут":Мунчо сам си го каза: На голи обещания се хванаха милион и 400 000 шарана.
Коментиран от #52
19:54 13.09.2026
42 Само бедни хорица вземат бързи кредити
19:55 13.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
19:56 13.09.2026
45 Запознат
Коментиран от #66
19:56 13.09.2026
46 Tочен е Василев
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
19:57 13.09.2026
47 ТИР
19:57 13.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Румен Решетников
19:57 13.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ивайло Мирчев -ДБ
Обещаха качествени продукти, а сиренето се оказа с вода.
От ПБ през месец май обещаха цените да паднат с 10% до юли, а те вървят нагоре. Вдигнаха ви дизел до 1.83 евро най скъп откакто се отчитат горивата в България. Вдигнаха ви винетки ,ток вода ,застраховки,храна а обещаха "Стоп на инфлацията". Но за техните олигархични кръгове има милиарди. 120 дни минаха, мина и кампанията. Резултат отрицателен!
Прогресивно ли ви е?
19:58 13.09.2026
52 Народът пита
До коментар #41 от "Хаха хаха ха":Радев, защо в България има наркотрафиканти над закона??? И защо Йотова ги помилва!!!
19:59 13.09.2026
53 ганев
19:59 13.09.2026
54 Ний ша Ва упрайм
19:59 13.09.2026
55 Народът пита
До коментар #1 от "Асанчо честния":Радев, защо в България има наркотрафиканти над закона??? И Йотова ги помилва!!!
20:00 13.09.2026
56 име
20:00 13.09.2026
57 Копейкин Костя
До коментар #21 от "Тодор":Грешиш, ватенка.
Гюров няма да го видиш да прави кълбета пред полковник Гундяев като Йотовна!
Коментиран от #65, #76
20:00 13.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Браво на Асен Василев .
Браво / човече .
20:01 13.09.2026
60 Миналия ден ТРЕНД даде 22% за йотова
Коментиран от #62
20:01 13.09.2026
61 Мурзик
Асенееее, явно не познаваш българските русофили! На всички русофили Русия им е по-мила от Родината!
20:01 13.09.2026
62 22% за йотовица ...
До коментар #60 от "Миналия ден ТРЕНД даде 22% за йотова":Е добре. Мунчо крадеца няма твърд електорат а гласувалите за него 3/4 от тях след 4 месеца и половина след изборите искат да го одерат жив вече. Вижте по групите в социалните мрежи ,стотици хиляди граждани с имена,снимки ,семейства афишират жестока саморазправа с него. Има един сайт напишете във фейсбук "трите града", става въпрос за градовете Велико Търново ,Горна Оряховица и Лясковец статията от преди 4 дни за учредяването на организация на ПБ на мунчо в региона. Петте депутата от този край и общо 18 човека. Вижте им физиономиите кои са и какви ,гражданите ги проклинат в коментари, подигравки,заявки за саморазправа ...Ако ПП/ДБ имат твърд електорат близо половин милион ,мунчо вече е под нулата без избиратели
Коментиран от #81
20:02 13.09.2026
63 Къде ще сравните Гюров с йотовица
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
20:03 13.09.2026
64 Фейк - либераст
20:03 13.09.2026
65 млад еврас
До коментар #57 от "Копейкин Костя":Грешиш, еврас.
Разбира се, че ще го видиш да прави кълбета Гюров, само че на козяк хахаха
Коментиран от #72
20:03 13.09.2026
66 Българин
До коментар #45 от "Запознат":Бащата на Румен Боташа блъсна човек и го криха няколко дена. Бащата на Йотовна крадеше имотите на хората, докато един от завлечените не му видя сметката.
20:04 13.09.2026
67 Идиоти като този нещастник
20:05 13.09.2026
68 Касата
До коментар #33 от "дьлкос":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
20:05 13.09.2026
69 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
20:06 13.09.2026
70 Бай Ганьо
20:07 13.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Копейкин Костя
До коментар #65 от "млад еврас":Покажи снимка, ватенка.
Йотовна я има на снимка, нали?
А това ти какво си мечтаеш, си е твоя работа.
Коментиран от #79
20:09 13.09.2026
73 ганев
20:09 13.09.2026
74 Гор-чи-во за
До коментар #15 от "ППЛГДБ":Лекето и Ченгето !
20:09 13.09.2026
75 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
20:09 13.09.2026
76 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Копейкин Костя":Помакът Гюроф се одупи на наркоурода и му даде милиони по споразумение за 10 години.
Коментиран от #89
20:09 13.09.2026
77 Гост
20:10 13.09.2026
78 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #84
20:10 13.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 А50
20:11 13.09.2026
81 Всъщност,
До коментар #62 от "22% за йотовица ...":ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи, крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...
20:12 13.09.2026
82 Черничкия се окака
- йоца си пада по наркодилъри;
- председателят на бюджетната комисия казал, че горивата все още не са достатъчно скъпи и, че цените паднали откакто са на власт мунчите
Оставка наглеци и си вземете йоцата!
20:12 13.09.2026
83 000
Коментиран от #95
20:12 13.09.2026
84 Българин
До коментар #78 от "Българският народ е на страната на Русия":Няма как да стане, защото ние българите смятаме руснаците за добитък
20:13 13.09.2026
85 ХаХа
20:13 13.09.2026
86 Бъдещия президент Гюров
20:13 13.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Интересно
20:15 13.09.2026
89 Копейкин Костя
До коментар #76 от "Ха ХаХа":Я специалиста ми скажи, колко милиона евро плаща България на Турция всеки ден за 15 години по договора на Румен Боташа? М?
20:16 13.09.2026
90 За ЕС
До коментар #3 от "име":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #112
20:16 13.09.2026
91 Време е за
Коментиран от #109
20:17 13.09.2026
92 Шльоко
20:17 13.09.2026
93 Хи хи
Коментиран от #97
20:17 13.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Умните
До коментар #83 от "000":сме с електромобили !
20:20 13.09.2026
96 Тервел
20:20 13.09.2026
97 Копейкин Костя
До коментар #93 от "Хи хи":Абсалютно!
Само Йотовна- президент на Задунайская Губерния!
Коментиран от #104
20:20 13.09.2026
98 Верно
20:20 13.09.2026
99 женя
20:22 13.09.2026
100 Бъзиктар
20:22 13.09.2026
101 Куклата Доли
20:22 13.09.2026
102 Псссттт
20:23 13.09.2026
103 Дедо
20:24 13.09.2026
104 Хи хи
До коментар #97 от "Копейкин Костя":Ние ще издигнем кандидатурата на Радев за Президент, така хем ще е Премиер, хем ще е Президент !! Ко ши кажеш ??
20:25 13.09.2026
105 Зеления
А ако на Радев му е по мила Русия и Путин, на Кокоран му е най-мила Урсула...
20:26 13.09.2026
106 Излъга
20:27 13.09.2026
107 Георги
20:27 13.09.2026
108 Мисирки
20:27 13.09.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 ХаХа
20:28 13.09.2026
111 Игумен Румен
20:29 13.09.2026
112 Правилно
До коментар #90 от "За ЕС":Ама Путин каза, че азбуката не е българска и копейките му вярват.
20:29 13.09.2026
113 СПЕЦОВ Е НЕГОВИЯ БОГ
20:30 13.09.2026
114 Бат Вальо
20:31 13.09.2026
115 Хаха
20:32 13.09.2026
116 Кокори
А ФАЩ агресор ли е в Иран????
Ти да видиш....
АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
О Времена, о Нрави!!!
20:32 13.09.2026
117 Пепи Волгата
20:34 13.09.2026
118 хихи
20:34 13.09.2026
119 Розов пеньоар
20:34 13.09.2026
120 А ФАЩ агресор ли е???
Водеща Ани Балджиян:
– В конфликта между Украйна и Русия кой е агресорът?
Гюров:
– Русия!
– На база на какви критерии?
– Международното право и моите принципи!
– А в конфликта между САЩ и Иран кой е агресорът?
– Ами-и-и… вижте сега… там нещата са малко по-различни…
– А според вашите лични разбирания и принципи?
– Ами-и-и… според мен САЩ имат свои интереси…
📌 Когато „международното право“ важи за едните, а за другите започват „интересите“.
И този човек има претенции да бъде президент.
Ай сик-тир! 🙄
20:35 13.09.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Анонимен
20:37 13.09.2026