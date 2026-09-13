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Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България

Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България

13 Септември, 2026 19:36 1 562 122

  • асен василев-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • румен радев

Андрей Гюров си тежи на място като професионалист. И ясно си казва мнението. И е наистина независим, каза лидерът на ПП

Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже: „Помислете отново“. Това е работата на българския президент“, каза Асен Василев в студиото на "120 минути" по бТВ.

Според него президентът трябва да може да реагира и по теми, свързани с цените на горивата и икономическата политика.

„Президентът да излезе и да каже: „Колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените не са достатъчно високи, дали има нужда от компенсации“. Най-малкото шефът на тази бюджетна комисия, заедно с премиера, наистина да се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никого, да си получават големите доходи“, заяви той, визирайки изказването на шефа на бюджетната комисия, че цените на бензина не са достатъчно високи, заради което няма да бъдат раздадени компенсации.

Василев защити кандидатурата на Андрей Гюров за президент и обясни защо според него той би бил по-добър избор от Йотова.

„Защото той ще го каже, а госпожа Йотова не го казва. Госпожа Йотова сега е президент, трябваше това да го каже“, каза той.

Василев подчерта, че Гюров вече е бил служебен премиер и според него е показал независимост при избора на състав на кабинета.

„Андрей Гюров си тежи на място като професионалист. И ясно си казва мнението. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали партията би поискала връщане на правомощията на президента, ограничени с конституционните промени през 2023 г., ако Гюров бъде избран, Василев отговори отрицателно.

„Орязахме му правомощията да не е Луи XIV. Това не му пречи да е коректив“, каза той.

„Президентът не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна“, допълни Василев.

Той даде за пример и ситуацията около избора на служебен премиер и кандидатурата на Горица Кожарева, като посочи, че според него президентът все още има възможност за избор.

В разговора Василев беше попитан и за подкрепата, която „Продължаваме промяната“ е дала на Румен Радев през 2021 г., въпреки негово изказване за статута на Крим - че той е руски.

„През 2021 година Радев ни излъга, както излъга целия български народ на последните избори. Това, което видяхме и това, което стана ясно пролетта на 2022-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България“, заяви Василев.

По думите му тогава не е било ясно, че Радев ще защитава руски интереси за сметка на България.

„Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат“, каза той.

На въпрос дали признава, че е имал грешна преценка за Радев през 2021 г., Василев отговори: „Абсолютно“.

Той обясни, че сега има по-голяма увереност в преценката си за Андрей Гюров, защото двамата са работили по-дълго време заедно и Гюров е преминал през „доста по-големи изпитания“.

Василев отправи критики и към настоящото управление, като заяви, че страната се движи към икономическа криза.

„В момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза“, заяви той.

По думите му ситуацията с германската икономика, автомобилната индустрия и атаките срещу петролните съоръжения влияе върху международните пазари и цените.

„Експортът не върви, износът не върви, защото немската икономика е надолу. Проблемът с автомобилната индустрия в Германия е ясен“, каза Василев.

Той беше попитан и за кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и дали според него той носи добавена стойност към кандидатурата.

„Всеки човек си избира екипа, това е мое верую. И винаги съм го прилагал“, отговори Василев.

Според него президентът трябва лично да носи отговорността за екипа си.

„Господин Гюров е президент, президентът си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мислители. Лично си носи отговорността“, каза той.

Василев отхвърли възможността Иван Христанов да бъде кандидат за вицепрезидент, като заяви, че „народът трябва да реши кой е президентът на народа“, а не човек сам да се провъзгласява за такъв.

Накрая Василев коментира и възможността за подкрепа от ГЕРБ при евентуален балотаж.

„Аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението“, каза той.

По думите му ГЕРБ в момента е в тежко състояние, тъй като за първи път от много години не е ясно дали партията ще остане във властта.

„Ще се видят едни предатели, ще започнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще започнат да излизат“, заяви Василев.

Той сравни ситуацията с процес, през който според него е преминала и „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали би призовал избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гюров и Кандев при евентуален балотаж Василев отговори, че не смята, че това би имало такъв ефект.

„Ама ако аз призова избирателите на ГЕРБ, Вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели“, каза той.

„Аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти можеш да ги призоваваш, можеш да им обясняваш, можеш да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението“, завърши Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асанчо честния

    79 16 Отговор
    Аз не лъжа и не крада!

    Коментиран от #55

    19:37 13.09.2026

  • 2 РАДЕВ ИЗЛЪГА ЧЕ ЩЕ БОРИ МАФИЯТА

    48 16 Отговор
    Ама ти как да го разбереш това. Та изхода казваш вход.

    19:38 13.09.2026

  • 3 име

    95 16 Отговор
    Асан беше този, който започна да тегли заеми за да дават на крадливата киевска хунта и да вдигат заплати без никакви реформи. Още Август 2023 вдигна заплатите на полицаите за награда че биха хората зад колоните на МС. Дори не направиха опит за някакви реформи, за попълване на парламентарни квоти в съдебната система, избор на шефове на регулатори, съкращения. Набутаха ни с ГРОБ и ДПС в еврозоната напълно неподготвени, с висока инфлация и дефицит.

    Коментиран от #90

    19:38 13.09.2026

  • 4 ПРИПОМНЯНЕ

    15 12 Отговор
    Илияна Йотова предупреди Радев: „Сега ще се обърна и към г-н Радев. Няма как да не почувствате, г-н Радев, как трепти във въздуха в тази зала едно огромно доверие, очаквано към Вас. Още днес в тази зала Вие трябва да почувствате и да знаете цената на всеки един глас, който е застанал зад Вас, на всяка една личност. Защото пред себе си имате най-старата партия в България и не само в България, а почти в цяла Европа.Защото тук има достойни хора, които особено през последните години са мачкани, обиждани, гонени само заради това, че са верни на Българската социалистическа партия. И НАЙ-МАЛКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА СРЕЩУ ТАЗИ ПАРТИЯ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПРОСТЕНО.”

    19:38 13.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бялджип

    82 14 Отговор
    Жалък човек, нищожество. Ако не беше Радев да им даде път в политиката, кой щеше де познава този хомосексуалист, про100 Киро, и довлечените от тях техни приятели Лорер, Лена парапетната? "Храни куче да те лае"от столетия народът го е създал...

    Коментиран от #43

    19:40 13.09.2026

  • 7 много ясно

    64 12 Отговор
    На хасан му е мъчно, че не е на власт и не може да обслужва интересите на американци и бандери. Затова всеки, който не ги обслужва като него, го нижда като руски агент.

    19:40 13.09.2026

  • 8 Абе ти си Аут

    60 7 Отговор
    Тоя колко го е яд че го отвяха на изборите! Ами той и Баце го би. За къде мисли че е тръгнал? Няма вече власт за ПП и ДБ.

    Коментиран от #41

    19:41 13.09.2026

  • 9 Радев,

    15 37 Отговор
    И злъгА народа🙄, които гхласувА за него. А сега му сваля и ризата от гърба..
    .

    Коментиран от #24

    19:41 13.09.2026

  • 10 ох боже

    45 15 Отговор
    значи Радев е на пръв път а само вие сте в грешна посока защото сте фашисти

    19:41 13.09.2026

  • 11 Слушател

    29 9 Отговор
    Киро каза , че Асен не е гей.

    19:41 13.09.2026

  • 12 Анонимен

    13 17 Отговор
    ВАСИЛЕВ ти лично поведе бандити срещу демократичното ни правителство БЕШЕ с Радев и Йотова заедно громяхте демокрацията Сега какво Гюров и Кандев политически гонения и назначиха Радев а сега към Русия

    19:42 13.09.2026

  • 13 Ами

    34 7 Отговор
    Отишъл Радев да се изповяда на Патриарха.
    Отче излъгах човек - казал Радев.
    Това не е голям грях. Опрощавам ти го - казал Патриарха.
    А кого излъга? - попитал Патриарха.
    Асен Василиев - казал Радев.
    Асен Василиев!?! Това не е грях чадо. Това е чудо.

    19:42 13.09.2026

  • 14 Яшар

    21 3 Отговор
    То че Радев ни излъга и Йотова ниск.ата топка на която не и стигнаха 30 г ояждане и пиене ясно ,че ни лъжат но и вие Асене ни лъгахте и Бойко ни лъга ...но аз не ви бръсна за сли.ва от 20 г Не гласувам вие да ядете пиете богатеете и да давате акъли

    19:42 13.09.2026

  • 15 ППЛГДБ

    27 10 Отговор
    Октомври каним всички на Тържествена церимония връчване на годежният пръстен Гюро и Канди

    Коментиран от #74

    19:42 13.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    32 8 Отговор
    Асенке, никой дори не иска да знае, че съществуваш, ти си тръгнал квалификации да правиш за един истински мъж, като Радев. Казаха ти, че сте с отпаднала необходимост. Точка.

    19:43 13.09.2026

  • 17 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    4 5 Отговор
    И балъци за милиони да ходят на изборен театър.

    19:43 13.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    30 11 Отговор
    Кокорчо дори не разбира, че точно защото Русия му е по-мила от някаква провалена България, хората гласуват и ще гласуват за Радев! Защото българите свързват всички свои надежди, с Русия!
    Това е нашият генетиен код! Ама на кокорчо гените му са разбъркани!

    19:44 13.09.2026

  • 20 Емил

    37 7 Отговор
    Жълтопаветието е изключително долна,гнуса и лицемерна секта.

    Коментиран от #23

    19:44 13.09.2026

  • 21 Тодор

    27 13 Отговор
    Гюров никога няма да стане президент, колкото и да се мъчите да очерните достоиният президент г-жа Илиана Йотова

    Коментиран от #57

    19:45 13.09.2026

  • 22 Хе хе

    31 6 Отговор
    Тоя преди години докато си мълчеше, изглеждаше по-умен. Злобата при пеперудките с ляв завой е по голяма дори и от женската злоба хе хе хе

    19:46 13.09.2026

  • 23 НЕ СА СПЕЦИАЛНИ

    21 6 Отговор

    До коментар #20 от "Емил":

    Обикновени пьодали.

    19:46 13.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пред Радев си нищожество

    27 8 Отговор
    жалък лъжец, представител на мафията зад ПП и ДБ!

    19:47 13.09.2026

  • 26 факт

    13 7 Отговор
    що смърди от тоя

    19:48 13.09.2026

  • 27 ?????

    17 8 Отговор
    Ха ха.
    Кво да му коментираш на Асен Василев който само благодарение на Радев е в политиката.
    Не сме забравили кой ги извади от неизвестността ПП-тата.
    Нека се хапят.

    19:49 13.09.2026

  • 28 Пенчо

    5 5 Отговор
    асенча е недостижим!!!

    19:50 13.09.2026

  • 29 По добре се притеснявай

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Божа работа":

    за този който сее лъжи. Лъжата освен че показва едно нищожество, е и грях! Сложилите минуси на лъжа, са благословенни!

    19:50 13.09.2026

  • 30 Той

    8 4 Отговор
    Ганьо го лъже всеки, че ще го оправи. Всички са щастливи. То не бяха цар, пожарникар, летец …

    19:51 13.09.2026

  • 31 влао

    5 9 Отговор
    еврозоната ни увеличи дълга на 70 000 000 000 евро дълга, а честито на ВС касата...

    19:51 13.09.2026

  • 32 Патриот но ми викат Копейка

    7 9 Отговор
    А на този ококорен гном коя държава му е по мила? Незнам отговора, но България за него е на последно място!!!

    19:51 13.09.2026

  • 33 дьлкос

    13 10 Отговор
    Абре оцъклен ПП и ДБ педофили измамник, как не те е срам да излизаш и да казваш че другите лъжат??? Ами ти какъв си бре??? Нали излязоха записи където те има как обясняваш как ще переш лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и как като ограбите българите и ще бягате по островите да си харчите парите??? Има те записан със другите педофили какви планове правите. Имате и Не сглобка и Не коалиция с разбоиници ГЕРБ и Шишко. Има го и Шишко дето разказа как ви е въртял в скута си Мирчо селяндурина, гейрал Ниско и всеки жълтопаветен глупак. Нали го има И Панчо дето се молеше за селфи със Шишко. Ти как не те е срам да излизаш да ни агитираш за Гоцеделчевския ПП и ДБ педофил, дето не е работил 1 ден??? Тоя няма биография бре. Носил топки за голф??? А вицето е шампион опо глупост. На глупаците е знаменосец тоя Кандьо. Слава на Господ Иисус Христос намаляхте. На изборите българите ви намалиха размерите. Още лъжете по глупавите, ама и на това му идва края. И не е виновен Путин че сте лъжци и глупаци. И Русия не е виновна. Толкова си можете.

    Коментиран от #68

    19:52 13.09.2026

  • 34 Лъжец

    13 15 Отговор
    Всеки русофил, както всеки руснак е изпечен лъжец по рождение. И с Радев е така.

    19:53 13.09.2026

  • 35 Прав е

    8 6 Отговор
    Усещате ли го целия

    19:53 13.09.2026

  • 36 Софиянец

    13 8 Отговор
    😂 на това се казва ппдб-ил в истерия! Толкова е истерясал и паниран от предстоящата загуба на хомо двойката гяуров-кандев, че говори глупост след глупост, буаххаха

    19:53 13.09.2026

  • 37 Страдат при радев мунчов

    14 5 Отговор
    Не олигарсите а гласувалите за него

    19:54 13.09.2026

  • 38 Удри пацула с правата 🪏

    4 2 Отговор
    Удри!

    19:54 13.09.2026

  • 39 Уж беше възпитан

    2 4 Отговор
    Не е прилично да се изказваш за чувства на друг човек
    Как ги разбираш
    Едва ли по телепатия
    Кой ти начуква тези мисли
    Той не ти мисли доброто
    И мед друго вече изгуби доверието на хората даже от вашите кръгове

    19:54 13.09.2026

  • 40 Шефа на шарлатаните

    1 9 Отговор
    Да излъгах като докарах на власт още по големи шарлатани от Пеевски Крадливи и лакоми

    19:54 13.09.2026

  • 41 Хаха хаха ха

    14 6 Отговор

    До коментар #8 от "Абе ти си Аут":

    Мунчо сам си го каза: На голи обещания се хванаха милион и 400 000 шарана.

    Коментиран от #52

    19:54 13.09.2026

  • 42 Само бедни хорица вземат бързи кредити

    12 5 Отговор
    Радко удари тях а не Гергов или Пеевски

    19:55 13.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    8 11 Отговор
    Гюров е толкова независим че отиде на крака в Киев да подпише споразумение в което всяко второ изречение започва с България се задължава и нито едно за Украйна. Гюров обича Украйна повече от България.

    19:56 13.09.2026

  • 45 Запознат

    8 8 Отговор
    Бащата на Кокорчо е бил офицер в КАТ-Хасково. Голям мръсник...

    Коментиран от #66

    19:56 13.09.2026

  • 46 Tочен е Василев

    12 8 Отговор
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    19:57 13.09.2026

  • 47 ТИР

    4 6 Отговор
    По делата ще ги познаете,,, Радев не докара петрол и суровини от Русия а Гюров подписа с Украйна за 10 години помощ

    19:57 13.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Румен Решетников

    8 7 Отговор
    Рашибозука, Пасьолството плаща двойно за плюене по враговете на Рассия, Румен Боташа и Йотовна. Юруш, мам..цата ви!!!

    19:57 13.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ивайло Мирчев -ДБ

    8 5 Отговор
    „Кошница с грижа“ се оказа кошница с пропаганда. Обещаха да свалят цените, а в промоциите на веригите те бяха по-ниски.
    Обещаха качествени продукти, а сиренето се оказа с вода.
    От ПБ през месец май обещаха цените да паднат с 10% до юли, а те вървят нагоре. Вдигнаха ви дизел до 1.83 евро най скъп откакто се отчитат горивата в България. Вдигнаха ви винетки ,ток вода ,застраховки,храна а обещаха "Стоп на инфлацията". Но за техните олигархични кръгове има милиарди. 120 дни минаха, мина и кампанията. Резултат отрицателен!
    Прогресивно ли ви е?

    19:58 13.09.2026

  • 52 Народът пита

    11 7 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха хаха ха":

    Радев, защо в България има наркотрафиканти над закона??? И защо Йотова ги помилва!!!

    19:59 13.09.2026

  • 53 ганев

    3 4 Отговор
    УУУФ...ДОЛНА...ГАД

    19:59 13.09.2026

  • 54 Ний ша Ва упрайм

    4 3 Отговор
    тоя кавал нещо са е объркал ощи като президент Радев каза че Крим е руски

    19:59 13.09.2026

  • 55 Народът пита

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Асанчо честния":

    Радев, защо в България има наркотрафиканти над закона??? И Йотова ги помилва!!!

    20:00 13.09.2026

  • 56 име

    8 5 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    20:00 13.09.2026

  • 57 Копейкин Костя

    7 10 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор":

    Грешиш, ватенка.
    Гюров няма да го видиш да прави кълбета пред полковник Гундяев като Йотовна!

    Коментиран от #65, #76

    20:00 13.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Браво на Асен Василев .

    7 8 Отговор
    Само той се справя с комунистите .
    Браво / човече .

    20:01 13.09.2026

  • 60 Миналия ден ТРЕНД даде 22% за йотова

    6 1 Отговор
    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    Коментиран от #62

    20:01 13.09.2026

  • 61 Мурзик

    6 5 Отговор
    "Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България"

    Асенееее, явно не познаваш българските русофили! На всички русофили Русия им е по-мила от Родината!

    20:01 13.09.2026

  • 62 22% за йотовица ...

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Миналия ден ТРЕНД даде 22% за йотова":

    Е добре. Мунчо крадеца няма твърд електорат а гласувалите за него 3/4 от тях след 4 месеца и половина след изборите искат да го одерат жив вече. Вижте по групите в социалните мрежи ,стотици хиляди граждани с имена,снимки ,семейства афишират жестока саморазправа с него. Има един сайт напишете във фейсбук "трите града", става въпрос за градовете Велико Търново ,Горна Оряховица и Лясковец статията от преди 4 дни за учредяването на организация на ПБ на мунчо в региона. Петте депутата от този край и общо 18 човека. Вижте им физиономиите кои са и какви ,гражданите ги проклинат в коментари, подигравки,заявки за саморазправа ...Ако ПП/ДБ имат твърд електорат близо половин милион ,мунчо вече е под нулата без избиратели

    Коментиран от #81

    20:02 13.09.2026

  • 63 Къде ще сравните Гюров с йотовица

    9 1 Отговор
    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    20:03 13.09.2026

  • 64 Фейк - либераст

    6 6 Отговор
    ПАЗИ БОЖЕ СЛЯП ХАСКОВСКИ КАУНЬ ДА ПРОГЛЕДА!

    20:03 13.09.2026

  • 65 млад еврас

    6 5 Отговор

    До коментар #57 от "Копейкин Костя":

    Грешиш, еврас.
    Разбира се, че ще го видиш да прави кълбета Гюров, само че на козяк хахаха

    Коментиран от #72

    20:03 13.09.2026

  • 66 Българин

    7 5 Отговор

    До коментар #45 от "Запознат":

    Бащата на Румен Боташа блъсна човек и го криха няколко дена. Бащата на Йотовна крадеше имотите на хората, докато един от завлечените не му видя сметката.

    20:04 13.09.2026

  • 67 Идиоти като този нещастник

    9 5 Отговор
    Нямат никакви идеи но имат изключителна голяма наглост и злоба точно затова народа ги мрази и ненавижда също изключително много

    20:05 13.09.2026

  • 68 Касата

    8 8 Отговор

    До коментар #33 от "дьлкос":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    20:05 13.09.2026

  • 69 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    8 2 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    20:06 13.09.2026

  • 70 Бай Ганьо

    7 4 Отговор
    Радев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    20:07 13.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Копейкин Костя

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "млад еврас":

    Покажи снимка, ватенка.
    Йотовна я има на снимка, нали?
    А това ти какво си мечтаеш, си е твоя работа.

    Коментиран от #79

    20:09 13.09.2026

  • 73 ганев

    1 0 Отговор
    Е..МИ...НЯМА ДА Е...АНГЛИЯ..НАШИЯТ...САТРАП ЛИБЕРЕЙТЪРИ..И СОФИЯ

    20:09 13.09.2026

  • 74 Гор-чи-во за

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "ППЛГДБ":

    Лекето и Ченгето !

    20:09 13.09.2026

  • 75 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    3 2 Отговор
    Не мърдам от бункера

    20:09 13.09.2026

  • 76 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "Копейкин Костя":

    Помакът Гюроф се одупи на наркоурода и му даде милиони по споразумение за 10 години.

    Коментиран от #89

    20:09 13.09.2026

  • 77 Гост

    2 4 Отговор
    Този е лъжец и доказан крадец. Видяхме го

    20:10 13.09.2026

  • 78 Българският народ е на страната на Русия

    4 7 Отговор
    България трябва да помага братята руснаци в борбата им срещу фашистите! Руснаците скоро ще поискат сметката и от нашите неолиберали!

    Коментиран от #84

    20:10 13.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 А50

    4 4 Отговор
    Този е изпечен мошеник обаче неможе да върже едно смислено изречение срещу Радев, само опорки

    20:11 13.09.2026

  • 81 Всъщност,

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "22% за йотовица ...":

    ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи, крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...

    20:12 13.09.2026

  • 82 Черничкия се окака

    4 1 Отговор
    яко се окака. Мила му е пуста рунда, за нея щеше да колабира. Има две новини:
    - йоца си пада по наркодилъри;
    - председателят на бюджетната комисия казал, че горивата все още не са достатъчно скъпи и, че цените паднали откакто са на власт мунчите
    Оставка наглеци и си вземете йоцата!

    20:12 13.09.2026

  • 83 000

    3 2 Отговор
    Гответе се за поне 2.50 евро за дизел до нова година. Още по-хубавко ще става.

    Коментиран от #95

    20:12 13.09.2026

  • 84 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Няма как да стане, защото ние българите смятаме руснаците за добитък

    20:13 13.09.2026

  • 85 ХаХа

    0 5 Отговор
    Пък на Петрохански шорошките интереси са им по мили от Българските

    20:13 13.09.2026

  • 86 Бъдещия президент Гюров

    2 3 Отговор
    Е при шампиона Никола Цолов в Мадрид по негова покана. Близо 5 хиляди човека са го подкрепили за 4 часа.

    20:13 13.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Интересно

    3 2 Отговор
    А на теб - САЩ.

    20:15 13.09.2026

  • 89 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ха ХаХа":

    Я специалиста ми скажи, колко милиона евро плаща България на Турция всеки ден за 15 години по договора на Румен Боташа? М?

    20:16 13.09.2026

  • 90 За ЕС

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #112

    20:16 13.09.2026

  • 91 Време е за

    6 2 Отговор
    Протести и оставка на поредният спасител

    Коментиран от #109

    20:17 13.09.2026

  • 92 Шльоко

    1 2 Отговор
    защо бутна правителството на Желязков и докара Радев?

    20:17 13.09.2026

  • 93 Хи хи

    4 6 Отговор
    андрей гюров става за Президент, но президент на урките !! чамадан, вакзал, Кийййф, и там да се бори с зеленото жуже да го свали и да се качи на стола му !! андрийй гюров -- УРКОПРЕЗИДЕНТ !!!

    Коментиран от #97

    20:17 13.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Умните

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "000":

    сме с електромобили !

    20:20 13.09.2026

  • 96 Тервел

    2 4 Отговор
    Гюро си е типичен соросоид и американски лобист ,който е отгледан в инкубатора на САЩ и ако стане президент ще предаде на американските бизнесмени и политици активите на България и юе лобира да получат 50 годишни концесии. Колкото до Йотовица тя си е просто сектретарка на руските служби и Вълканчо Мултигрупски.

    20:20 13.09.2026

  • 97 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Хи хи":

    Абсалютно!
    Само Йотовна- президент на Задунайская Губерния!

    Коментиран от #104

    20:20 13.09.2026

  • 98 Верно

    3 3 Отговор
    Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България

    20:20 13.09.2026

  • 99 женя

    0 1 Отговор
    Гюро пича със Москвича.

    20:22 13.09.2026

  • 100 Бъзиктар

    0 1 Отговор
    Излъга ме!Жива да не бях,що му дадох?

    20:22 13.09.2026

  • 101 Куклата Доли

    0 1 Отговор
    на конци!

    20:22 13.09.2026

  • 102 Псссттт

    0 1 Отговор
    Чиба!

    20:23 13.09.2026

  • 103 Дедо

    1 2 Отговор
    Нямаме нужда от президент който нощем бълнува на американски английски.

    20:24 13.09.2026

  • 104 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Копейкин Костя":

    Ние ще издигнем кандидатурата на Радев за Президент, така хем ще е Премиер, хем ще е Президент !! Ко ши кажеш ??

    20:25 13.09.2026

  • 105 Зеления

    1 2 Отговор
    Гюров е независим от Венко Сабрутев, просто защото от Венко и домашното му куче не е зависимо, но е зависим Гюро от Кокоран.

    А ако на Радев му е по мила Русия и Путин, на Кокоран му е най-мила Урсула...

    20:26 13.09.2026

  • 106 Излъга

    2 0 Отговор
    само селските моми!

    20:27 13.09.2026

  • 107 Георги

    2 1 Отговор
    Ти кога си му вярвал , че да те лъже ? Глупак .

    20:27 13.09.2026

  • 108 Мисирки

    1 2 Отговор
    Смешници!

    20:27 13.09.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 ХаХа

    0 2 Отговор
    Убау са пънете ама ако загуби изборите лама Гюро с мирчака ша си дадете ли оставките или само ша хързулните ламата. Поне да имахте общ десен кандидат щот тоя Гербажиите нема да го подкрепят

    20:28 13.09.2026

  • 111 Игумен Румен

    0 1 Отговор
    Късно е чадо....

    20:29 13.09.2026

  • 112 Правилно

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "За ЕС":

    Ама Путин каза, че азбуката не е българска и копейките му вярват.

    20:29 13.09.2026

  • 113 СПЕЦОВ Е НЕГОВИЯ БОГ

    0 2 Отговор
    Спецов е неговата страст.

    20:30 13.09.2026

  • 114 Бат Вальо

    1 1 Отговор
    Ле-ле, тия се скъсват от зор да направят Йотова президент още на първи тур ...

    20:31 13.09.2026

  • 115 Хаха

    2 1 Отговор
    Койорчо и ти излъга, ама да стана нещо? Ти стана по-богат, а ние по - бедни и го духаме.

    20:32 13.09.2026

  • 116 Кокори

    3 1 Отговор
    А сега де.....
    А ФАЩ агресор ли е в Иран????
    Ти да видиш....
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
    О Времена, о Нрави!!!

    20:32 13.09.2026

  • 117 Пепи Волгата

    1 1 Отговор
    Изобщо не ми пука, защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    20:34 13.09.2026

  • 118 хихи

    2 0 Отговор
    Тротинетка, розов, чадър, несесер - Сан Франциско...

    20:34 13.09.2026

  • 119 Розов пеньоар

    3 0 Отговор
    Толкова е противен на хората че като плюе по някого всъщност му прави услуга

    20:34 13.09.2026

  • 120 А ФАЩ агресор ли е???

    2 0 Отговор
    Гюров, по мъж Кандев, в действие:
    Водеща Ани Балджиян:
    – В конфликта между Украйна и Русия кой е агресорът?
    Гюров:
    – Русия!
    – На база на какви критерии?
    – Международното право и моите принципи!
    – А в конфликта между САЩ и Иран кой е агресорът?
    – Ами-и-и… вижте сега… там нещата са малко по-различни…
    – А според вашите лични разбирания и принципи?
    – Ами-и-и… според мен САЩ имат свои интереси…
    📌 Когато „международното право“ важи за едните, а за другите започват „интересите“.
    И този човек има претенции да бъде президент.

    Ай сик-тир! 🙄

    20:35 13.09.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Анонимен

    0 1 Отговор
    Защо да гласувам за Гюро който беше незаконно назначен в БНБ с гласовете на Пееф и Бойко?

    20:37 13.09.2026

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