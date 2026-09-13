"Асен Василев: Радев ни излъга, излъга и целия народ, на него Русия му е по-мила от България"

„Работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже: „Помислете отново“. Това е работата на българския президент“, каза Асен Василев в студиото на "120 минути" по бТВ.

Според него президентът трябва да може да реагира и по теми, свързани с цените на горивата и икономическата политика.

„Президентът да излезе и да каже: „Колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените не са достатъчно високи, дали има нужда от компенсации“. Най-малкото шефът на тази бюджетна комисия, заедно с премиера, наистина да се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никого, да си получават големите доходи“, заяви той, визирайки изказването на шефа на бюджетната комисия, че цените на бензина не са достатъчно високи, заради което няма да бъдат раздадени компенсации.

Василев защити кандидатурата на Андрей Гюров за президент и обясни защо според него той би бил по-добър избор от Йотова.

„Защото той ще го каже, а госпожа Йотова не го казва. Госпожа Йотова сега е президент, трябваше това да го каже“, каза той.

Василев подчерта, че Гюров вече е бил служебен премиер и според него е показал независимост при избора на състав на кабинета.

„Андрей Гюров си тежи на място като професионалист. И ясно си казва мнението. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали партията би поискала връщане на правомощията на президента, ограничени с конституционните промени през 2023 г., ако Гюров бъде избран, Василев отговори отрицателно.

„Орязахме му правомощията да не е Луи XIV. Това не му пречи да е коректив“, каза той.

„Президентът не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна“, допълни Василев.

Той даде за пример и ситуацията около избора на служебен премиер и кандидатурата на Горица Кожарева, като посочи, че според него президентът все още има възможност за избор.

В разговора Василев беше попитан и за подкрепата, която „Продължаваме промяната“ е дала на Румен Радев през 2021 г., въпреки негово изказване за статута на Крим - че той е руски.

„През 2021 година Радев ни излъга, както излъга целия български народ на последните избори. Това, което видяхме и това, което стана ясно пролетта на 2022-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България“, заяви Василев.

По думите му тогава не е било ясно, че Радев ще защитава руски интереси за сметка на България.

„Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат“, каза той.

На въпрос дали признава, че е имал грешна преценка за Радев през 2021 г., Василев отговори: „Абсолютно“.

Той обясни, че сега има по-голяма увереност в преценката си за Андрей Гюров, защото двамата са работили по-дълго време заедно и Гюров е преминал през „доста по-големи изпитания“.

Василев отправи критики и към настоящото управление, като заяви, че страната се движи към икономическа криза.

„В момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза“, заяви той.

По думите му ситуацията с германската икономика, автомобилната индустрия и атаките срещу петролните съоръжения влияе върху международните пазари и цените.

„Експортът не върви, износът не върви, защото немската икономика е надолу. Проблемът с автомобилната индустрия в Германия е ясен“, каза Василев.

Той беше попитан и за кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и дали според него той носи добавена стойност към кандидатурата.

„Всеки човек си избира екипа, това е мое верую. И винаги съм го прилагал“, отговори Василев.

Според него президентът трябва лично да носи отговорността за екипа си.

„Господин Гюров е президент, президентът си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мислители. Лично си носи отговорността“, каза той.

Василев отхвърли възможността Иван Христанов да бъде кандидат за вицепрезидент, като заяви, че „народът трябва да реши кой е президентът на народа“, а не човек сам да се провъзгласява за такъв.

Накрая Василев коментира и възможността за подкрепа от ГЕРБ при евентуален балотаж.

„Аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението“, каза той.

По думите му ГЕРБ в момента е в тежко състояние, тъй като за първи път от много години не е ясно дали партията ще остане във властта.

„Ще се видят едни предатели, ще започнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще започнат да излизат“, заяви Василев.

Той сравни ситуацията с процес, през който според него е преминала и „Продължаваме промяната“.

На въпрос дали би призовал избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гюров и Кандев при евентуален балотаж Василев отговори, че не смята, че това би имало такъв ефект.

„Ама ако аз призова избирателите на ГЕРБ, Вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели“, каза той.

„Аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти можеш да ги призоваваш, можеш да им обясняваш, можеш да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението“, завърши Василев.