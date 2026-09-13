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Песков: Путин е предупреждавал за последствията от разполагането на западни войски в Украйна
  Тема: Украйна

Песков: Путин е предупреждавал за последствията от разполагането на западни войски в Украйна

13 Септември, 2026 14:54, обновена 13 Септември, 2026 14:56 2 098 74

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • кремъл-
  • западни войски-
  • украйна

Кремъл очаква нов кръг от тристранни преговори за Украйна и не изключва те да се проведат през октомври

Песков: Путин е предупреждавал за последствията от разполагането на западни войски в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин вече е говорил за възможността за разполагането на западни войски в Украйна и е предупреждавал за последствията от подобен ход, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Като цяло той говореше за грешките, които се правят и които могат да бъдат допуснати. Това, което кара европейците да мислят за някаква политическа алтернатива“, каза Песков пред журналисти.

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Говорителят на Кремъл отбеляза, че Русия се надява в обозримо бъдеще да има нов кръг от тристранни преговори за Украйна. По думите на Песков специалният пратеник на Белия дом Джарет Къшнър подкрепя идеята за подновяване на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон.

„Що се отнася до наличието на някакви нови предложения… в момента такива няма. Но именно затова ще се проведе тристранната среща - за да се търсят нови варианти“, добави Песков.

Говорителят на Кремъл каза в отговор на журналистически въпрос, че Русия не изключва възможността новият кръг от тристранни преговори да се състои през октомври.

Песков коментира евентуалното разполагане на ядрено оръжие в Литва

Песков коментира и въпроса за евентуалното разполагане на ядрено оръжие на територията на Литва.

„Литва смята, че това ще бъде гаранция за нейната сигурност. А всъщност, напротив, това ще бъде провокация, която ще доведе до голяма опасност за нея. Те просто не го разбират. Те ще се превърнат в мишена за нашето ядрено оръжие“, посочи Песков.

Литовското национално радио и телевизия (ЛРТ) предаде, позовавайки се на председателя на парламента Юозас Олекас, че се планира в началото на 2027 г. да бъде гласувана промяна в Конституцията за премахване на разпоредбата за забрана на разполагането на ядрено оръжие на територията на страната.

Песков: БРИКС продължава да набира скорост

Друга тема, на която се спря Песков, бе приключващата днес среща на върха на БРИКС в Делхи.

„БРИКС продължава да набира скорост - вие виждате колко държави присъстваха на срещата... Виждате сериозността и дълбочината на въпросите, които тези държави поставят в контекста на дневния ред на БРИКС“, каза той.

Освен това Песков изрази удовлетворение от това, че Иран и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са постигнали съгласие по общи формулировки, включени в съвместната декларация, която бе приета на 18-ата среща на върха на БРИКС.

Непосредствено преди началото на форума не беше ясно дали страните членки са постигнали консенсус относно подписването на общо изявление заради различията, които Техеран и Абу Даби имат около кризата в Близкия изток.

„Радваме се, че в крайна сметка, благодарение на упоритата работа на дипломатите, успяхме да намерим формулировки, които задоволиха както Иран, така и ОАЕ, и успяхме да приемем окончателната декларация“, отбеляза Песков.

„Мнозина песимисти смятаха, че това няма да се получи и че ще се наложи да се прибегне до изявления на председателя, но всичко се получи така, както беше планирано“, добави говорителят на Кремъл.

Песков: Ситуацията в Йемен крие риск от ескалация

Песков бе запитан и за ситуацията в Йемен в контекста на бързата офанзива, която хусите предприеха през последните дни.

„Нека видим как ще се развива обстановката. Засега тя е сериозно дестабилизирана и крие риск от значителна ескалация. Най-важното в момента е да се стабилизира ситуацията“, каза в заключение Песков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 7 Отговор
    най-важното е нов пакет или цял кашон със санкций да наложи урсула другото не е важно и ми е все тая

    14:54 13.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Песков, я кажи

    17 16 Отговор
    Сина ти кога ще ходи на фронта? Силните лидери винаги водят с пример.

    Коментиран от #6, #8, #52

    14:55 13.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    евтините краваше плювачи са във обедна почивка , като си починат следобед ще пропишат

    14:55 13.09.2026

  • 5 вярно куче

    11 8 Отговор
    някой да не си е мислил,че пясъков ще каже нещо друго!

    14:56 13.09.2026

  • 6 Атина Палада

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "Песков, я кажи":

    Кая и Урсула казват,че сме във война с Русия..Та, Урсула има шест парцала..На фронта ли са?

    Коментиран от #15

    14:57 13.09.2026

  • 7 Пешков

    13 15 Отговор
    Севернокорейци (десетки хиляди) могат да се бият за Русия в Украйна, но натовски войцки не могат да бъдат разположени там, без да се бият! Руски илигифрен!

    Коментиран от #10, #29, #50

    14:59 13.09.2026

  • 8 Песков

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Песков, я кажи":

    Когато Зельовица слезе от Бугатито и се качи на танка като доброволка!

    14:59 13.09.2026

  • 9 апетитът идва с...

    5 1 Отговор
    Господарят на двореца Кремъл изпусна реплика, че в основата на ограничената военна операция стои възможността на украинците да бъдат приети в НАТО. В самото й начало дори декларирал, че целта й е денацификация и няма териториални претенции.

    Коментиран от #14, #22

    15:00 13.09.2026

  • 10 Обикновен

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пешков":

    Олигофрен си, не руски!

    15:01 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 да питам

    9 1 Отговор
    За севернокорейските казА ли нещо ?

    15:03 13.09.2026

  • 13 Атина Палада

    12 7 Отговор
    Бла, Бла..Запада има ли войски ,че да ги разполага където и да било? Епилираните и начервени ли ще пратят? Ами руснаците ще се спукат от смях със западната войска .Най много да ги обладаят:) Преди една година германците смаяха света с дръжките от метли на военно учение:))) Цирк Буш е Запада..

    Коментиран от #17, #30

    15:04 13.09.2026

  • 14 Много

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "апетитът идва с...":

    Си праззз бе, чак сичкото паветници ги е срам от тебе! Русия го каза в прав текст още преди да започне войната, ти загрея след пет години!?

    15:04 13.09.2026

  • 15 не сме

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    във война, понеже е ясно, че няма война в Украйна, а само ОграниченаВО.

    Коментиран от #16

    15:05 13.09.2026

  • 16 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "не сме":

    Значи казваш,че Урсула и Кая лъжат ли?

    Коментиран от #23

    15:07 13.09.2026

  • 17 Палавата

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    С какво ше ги "обладаят" , ма ..😁

    Коментиран от #20

    15:07 13.09.2026

  • 18 Факти

    4 7 Отговор
    Последствията са ясни - руската армия повече никога няма да може да влезе в Украйна. Той Путин затова напада малките държави преди да влязат в НАТО. След това вече вратата е затворена.

    15:09 13.09.2026

  • 19 Никой

    1 2 Отговор
    Експлозивът, използван при опита за атентат срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг е преминал през България и Сърбия , цитира германския вестник " Welt " .

    15:09 13.09.2026

  • 20 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Палавата":

    Ти да не си от войските на ЕС ,че питаш с какво? Май се зарадва и с нетърпение ще очакваш заминаването за Украйна:))

    Коментиран от #24, #25

    15:10 13.09.2026

  • 21 Накратко

    8 5 Отговор
    Путлера е дърт, патологичен лъжец и подлец. Никой не му вярва.

    15:12 13.09.2026

  • 22 Соломон

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "апетитът идва с...":

    Пълни глупости. На Украйна и Грузия бе отказано членство още през 2008г. През 2010г пък украинския парламент гласува и прие че Украйна няма да се присъединява към никакви военни блокове

    Коментиран от #26, #47, #51

    15:13 13.09.2026

  • 23 Има разлика

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    между изразите в превода "сме във война" и "има реална опасност да сме във война"

    Коментиран от #31

    15:14 13.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атлантик

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Искъм с пужаригасител дъ ми гасят пожара, който мъ изгаря утвътре!

    15:17 13.09.2026

  • 26 на сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Отказа винаги може да се ревизира, докато поставяне на марионетно правителство а ла Янукович е друга бира.

    Коментиран от #27

    15:18 13.09.2026

  • 27 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "на сигурно":

    Ами да ревизираха го след като бяха нападнати от Русия

    15:20 13.09.2026

  • 28 Швейк

    5 4 Отговор
    Има ли някой освен копейките който да го интересува мнението на този шут?!

    Коментиран от #38

    15:20 13.09.2026

  • 29 Могат бе могат

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пешков":

    Той Песков не е казал че не може западни войски да влязат в 404, просто обясни какво може да им се случи ако го направят. А те понеже го знаят и затова не изпращат официално армия там, а тези които влизат като наемници си остават завинаги там само че под друга форма, например кучешка храна.

    Коментиран от #35

    15:21 13.09.2026

  • 30 хххх

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Света не е виждал по големи смешници от руските войници.Срещу западна армия руските меки китки просто нямат шанс.Да си руски войник значи да си обречен на самоубийство.Руснаците будат само смях и подигравки

    Коментиран от #39

    15:21 13.09.2026

  • 31 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Има разлика":

    Сори, владея 4 езика перфектно.Няма грешка в превода! "Във война сме с Русия" са думите на Урсула а Кая ги повтори след броени дни!

    Коментиран от #36, #37, #42

    15:21 13.09.2026

  • 32 Всъщност

    2 1 Отговор
    кой ви пита?!
    Както винаги нагли, заплашващи и отвра тителни !

    15:22 13.09.2026

  • 33 Ами той

    4 0 Отговор
    нали нападна Украйна да узгони западните войски!? Значи,тогава е нямало!?

    15:23 13.09.2026

  • 34 хех

    5 2 Отговор
    Абе днес да няма някакъв "ден на мъжката секетарка" в Русия, че така се е активизирал този?

    15:23 13.09.2026

  • 35 фашистки рашастан в изолация

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Могат бе могат":

    Приказки от хиляда и една нощ.Много ми е интересно какво ще направи едно военно джудже като рашастан,че нещо не става ясно ? Досега се подиграха с всички червени линии на руските мижитурки.Моли се да не се пратят западни сили в Украйна ,че тогава руското джафкате така ще спре като завалят шамарите ,че в Масквето сами ще издигате украинското знаме!

    Коментиран от #40

    15:24 13.09.2026

  • 36 За френски

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    съм сигурен!

    15:24 13.09.2026

  • 37 Стоп на фека

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Язък за "перфектното" владеене на 4 езика!
    Въпрос към ЕйАй: Във война сме с Русия" думи на Урсула ли са?
    Отговор:Не, Урсула фон дер Лайен никога не е казвала официално фразата „Във война сме с Русия“.Подобно изказване всъщност принадлежи на германския министър на външните работи Аналена Бербок. По време на заседание на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург през януари 2023 г., Бербок заяви: „Ние водим война срещу Русия, а не един срещу друг“ (на английски: "We are fighting a war against Russia and not against each other").
    Думите на Бербок тогава предизвикаха огромна политическа вълна и критики,

    Коментиран от #43

    15:28 13.09.2026

  • 38 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Швейк":

    Швейк ,ти знаеш ли какво работи този? А знаеш ли коя е Каролайн Ливит и какво работеше в САЩ до края на миналият месец?

    Коментиран от #41, #44, #74

    15:28 13.09.2026

  • 39 Сериозно !?

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "хххх":

    Когато казвам, че презирам паветниците заради прекомерна тъпотия, не е за да ги дразня!
    Я да обясниш как точно висящите по самолетите и задръстващите самолетоносачите ще направя нещо срещу Русия, като виждаме устойчивият провал в Украйна на почти половината свят срещу Русия?!

    Коментиран от #49

    15:29 13.09.2026

  • 40 Ба бааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "фашистки рашастан в изолация":

    Изолацията цял свят освен урсулите са с Русия мууульо

    15:30 13.09.2026

  • 41 Четат

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    четат нсписано на листчета,или наизустено!

    15:31 13.09.2026

  • 42 Браво

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Супер

    Коментиран от #59

    15:32 13.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Острието

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    на Митрофанова,ти ли си?

    15:32 13.09.2026

  • 45 Коя беши

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Таз кая калас

    15:33 13.09.2026

  • 46 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Владея също флейта,кавал и тромбон!

    Коментиран от #48

    15:34 13.09.2026

  • 47 Оооо

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Сулейманчу се появил за теб почивка нема ли

    15:35 13.09.2026

  • 48 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    А питон яздиш ли

    15:36 13.09.2026

  • 49 Ама сериозно ли?!

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сериозно !?":

    Да, Украйна получава някои оръжия, но не най-добрите и далекобойни ракети напр. и сама /като войска/ се справя с прехвалената грозия

    Коментиран от #53, #55

    15:37 13.09.2026

  • 50 Нема се пуашите

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пешков":

    Русия свърши ракетите и се бият със сапьорски лопатки.

    15:37 13.09.2026

  • 51 И затова

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    направиха преврат!

    Коментиран от #67, #72

    15:38 13.09.2026

  • 52 Факт е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Песков, я кажи":

    Който си пропуснал

    Синът му е бил на фронта !!!

    Коментиран от #57

    15:39 13.09.2026

  • 53 Борис Джонсън

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ама сериозно ли?!":

    До последната укра

    15:40 13.09.2026

  • 54 Громико

    2 0 Отговор
    Сплесков ша му лигави глъвътъ

    15:40 13.09.2026

  • 55 Ай ся

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ама сериозно ли?!":

    Сичко дават и оръжие и кинти отде златен нужник и сичко продават

    15:41 13.09.2026

  • 56 Предупреждавал ?

    0 0 Отговор
    Да не е издъхнал?

    15:42 13.09.2026

  • 57 Втората

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факт е":

    световна?

    15:44 13.09.2026

  • 58 А50

    1 1 Отговор
    Тия дни е имало санитарни полети на Натю от Полша, сигурно за това говори Песков

    15:44 13.09.2026

  • 59 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Браво":

    Не зная за кое казваш,че е супер .Ако е за владеене на езиците,ще ти кажа,че човек да владее езици не е критерии за образованост и интелигентност! Не знам каква е тази мания в България по отношение на владеене на чужди езици..Важно е човек да има уменията в дадена сфера . Химика да разбира от химия,биолога от биология и т.н. А да ми шпрехаш езици а в същото време да нямаш никакви умения в нито една област....кел файда.

    Коментиран от #62

    15:45 13.09.2026

  • 60 Картечаря

    1 1 Отговор
    Готов съм при зов от НАТО да пожертвам София. Трябва да сме солидарни. Повече атом по България, по-малко по Париж, Брюксел, Берлин и Лондон! Слава на НАТО!

    15:45 13.09.2026

  • 61 Българин

    0 0 Отговор
    Ако Байдън беше разположил дори 20 хиляди войници в Донецк и Луганск, пушка нямаше да пукне и един човек нямаше да загине! Но краварите искаха война, и за това не си изпълниха ангажиментите!

    Коментиран от #63, #64

    15:46 13.09.2026

  • 62 Имаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Умения

    Коментиран от #66

    15:48 13.09.2026

  • 63 Картечаря

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Българин":

    Няма какво да чакаме другите. Да обявяваме война на САЩ и РФ, както през Втората световна война! Този път София 100% няма да оцелее.

    15:49 13.09.2026

  • 64 БЪЛГАРИН

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Българин":

    Отдавна нямаше да ги има тези войници аве ти не разбра ли че никой не може да победи Русия

    15:50 13.09.2026

  • 65 Ленин

    0 0 Отговор
    Европа фалира и се разпадна а рублата е световна валута!

    Коментиран от #69

    15:52 13.09.2026

  • 66 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Имаш ли":

    Завършила съм инженерна химия в Пловдив! Щом са ме взели на работа в Германия,значи са преценили ,че моите умения ги удовлетворяват .По късно след преместването ми в Гърция и тук ме взеха на работа...По време на Ковид напуснах работа,тъй като отказах да се ваксинирам..След като премина всичко това,отново кандидатствах за работа,но вече на други място ..Взеха ме и там! И никъде не са ме питали какви езици владея...

    Коментиран от #70, #73

    15:53 13.09.2026

  • 67 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "И затова":

    Кога е бил този преврат и кой е взел власта от превратаджиите.

    15:54 13.09.2026

  • 68 гост

    3 0 Отговор
    нали не са в Русия,какво се пули този мустакатият.не е НАТО...всичко да е по техните условия...няма как да стане.

    16:00 13.09.2026

  • 69 СъСъСъРъ

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ленин":

    се възстановява, путлер пуска мустаче т.н.

    16:03 13.09.2026

  • 70 Това с ваксината

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    много те издава

    16:04 13.09.2026

  • 71 Гай Турий

    1 2 Отговор
    Путин предупредил дивия запад, желаещ да воюва срещу РФ, запад който харчи вече стотици милиарди народна пара за да хрантути ВПК, зеления потник и неговата жидо-бандеровска крадлива наркозависима хунта, за да избива руснаците от двете страни на фронта, че всяко участие на войски на страните желаещи смъртта на територията на укра под каквато и да е хибридна или явна форма, ще бъде зачитано като започване на война с тези страни.

    16:04 13.09.2026

  • 72 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "И затова":

    Какъв преврат те гони...хората не бяха доволни от проруската пионка Янукович и реагираха.Какво стана в БГ на 10 ноември..стана нещо нормално което трябваше да се случи...не си доволен и вземаш мерки...Как сваляха Борисов на два пъти,нещо си ошашавен...Въпроса е какво дири Русия в Украйна...

    16:06 13.09.2026

  • 73 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Защо не отиде в Москва...Или в Грозни,ами си при омразните капиталисти които така здраво плюеш...ТРОЛейбус от класа си...признавам.

    16:09 13.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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