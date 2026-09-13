Песков: Путин е предупреждавал за последствията от разполагането на западни войски в Украйна

Руският президент Владимир Путин вече е говорил за възможността за разполагането на западни войски в Украйна и е предупреждавал за последствията от подобен ход, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Като цяло той говореше за грешките, които се правят и които могат да бъдат допуснати. Това, което кара европейците да мислят за някаква политическа алтернатива“, каза Песков пред журналисти.
Говорителят на Кремъл отбеляза, че Русия се надява в обозримо бъдеще да има нов кръг от тристранни преговори за Украйна. По думите на Песков специалният пратеник на Белия дом Джарет Къшнър подкрепя идеята за подновяване на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон.
„Що се отнася до наличието на някакви нови предложения… в момента такива няма. Но именно затова ще се проведе тристранната среща - за да се търсят нови варианти“, добави Песков.
Говорителят на Кремъл каза в отговор на журналистически въпрос, че Русия не изключва възможността новият кръг от тристранни преговори да се състои през октомври.
Песков коментира евентуалното разполагане на ядрено оръжие в Литва
Песков коментира и въпроса за евентуалното разполагане на ядрено оръжие на територията на Литва.
„Литва смята, че това ще бъде гаранция за нейната сигурност. А всъщност, напротив, това ще бъде провокация, която ще доведе до голяма опасност за нея. Те просто не го разбират. Те ще се превърнат в мишена за нашето ядрено оръжие“, посочи Песков.
Литовското национално радио и телевизия (ЛРТ) предаде, позовавайки се на председателя на парламента Юозас Олекас, че се планира в началото на 2027 г. да бъде гласувана промяна в Конституцията за премахване на разпоредбата за забрана на разполагането на ядрено оръжие на територията на страната.
Песков: БРИКС продължава да набира скорост
Друга тема, на която се спря Песков, бе приключващата днес среща на върха на БРИКС в Делхи.
„БРИКС продължава да набира скорост - вие виждате колко държави присъстваха на срещата... Виждате сериозността и дълбочината на въпросите, които тези държави поставят в контекста на дневния ред на БРИКС“, каза той.
Освен това Песков изрази удовлетворение от това, че Иран и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са постигнали съгласие по общи формулировки, включени в съвместната декларация, която бе приета на 18-ата среща на върха на БРИКС.
Непосредствено преди началото на форума не беше ясно дали страните членки са постигнали консенсус относно подписването на общо изявление заради различията, които Техеран и Абу Даби имат около кризата в Близкия изток.
„Радваме се, че в крайна сметка, благодарение на упоритата работа на дипломатите, успяхме да намерим формулировки, които задоволиха както Иран, така и ОАЕ, и успяхме да приемем окончателната декларация“, отбеляза Песков.
„Мнозина песимисти смятаха, че това няма да се получи и че ще се наложи да се прибегне до изявления на председателя, но всичко се получи така, както беше планирано“, добави говорителят на Кремъл.
Песков: Ситуацията в Йемен крие риск от ескалация
Песков бе запитан и за ситуацията в Йемен в контекста на бързата офанзива, която хусите предприеха през последните дни.
„Нека видим как ще се развива обстановката. Засега тя е сериозно дестабилизирана и крие риск от значителна ескалация. Най-важното в момента е да се стабилизира ситуацията“, каза в заключение Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:54 13.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Песков, я кажи
Коментиран от #6, #8, #52
14:55 13.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "оня с коня":евтините краваше плювачи са във обедна почивка , като си починат следобед ще пропишат
14:55 13.09.2026
5 вярно куче
14:56 13.09.2026
6 Атина Палада
До коментар #3 от "Песков, я кажи":Кая и Урсула казват,че сме във война с Русия..Та, Урсула има шест парцала..На фронта ли са?
Коментиран от #15
14:57 13.09.2026
7 Пешков
Коментиран от #10, #29, #50
14:59 13.09.2026
8 Песков
До коментар #3 от "Песков, я кажи":Когато Зельовица слезе от Бугатито и се качи на танка като доброволка!
14:59 13.09.2026
9 апетитът идва с...
Коментиран от #14, #22
15:00 13.09.2026
10 Обикновен
До коментар #7 от "Пешков":Олигофрен си, не руски!
15:01 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 да питам
15:03 13.09.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #17, #30
15:04 13.09.2026
14 Много
До коментар #9 от "апетитът идва с...":Си праззз бе, чак сичкото паветници ги е срам от тебе! Русия го каза в прав текст още преди да започне войната, ти загрея след пет години!?
15:04 13.09.2026
15 не сме
До коментар #6 от "Атина Палада":във война, понеже е ясно, че няма война в Украйна, а само ОграниченаВО.
Коментиран от #16
15:05 13.09.2026
16 Атина Палада
До коментар #15 от "не сме":Значи казваш,че Урсула и Кая лъжат ли?
Коментиран от #23
15:07 13.09.2026
17 Палавата
До коментар #13 от "Атина Палада":С какво ше ги "обладаят" , ма ..😁
Коментиран от #20
15:07 13.09.2026
18 Факти
15:09 13.09.2026
19 Никой
15:09 13.09.2026
20 Атина Палада
До коментар #17 от "Палавата":Ти да не си от войските на ЕС ,че питаш с какво? Май се зарадва и с нетърпение ще очакваш заминаването за Украйна:))
Коментиран от #24, #25
15:10 13.09.2026
21 Накратко
15:12 13.09.2026
22 Соломон
До коментар #9 от "апетитът идва с...":Пълни глупости. На Украйна и Грузия бе отказано членство още през 2008г. През 2010г пък украинския парламент гласува и прие че Украйна няма да се присъединява към никакви военни блокове
Коментиран от #26, #47, #51
15:13 13.09.2026
23 Има разлика
До коментар #16 от "Атина Палада":между изразите в превода "сме във война" и "има реална опасност да сме във война"
Коментиран от #31
15:14 13.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атлантик
До коментар #20 от "Атина Палада":Искъм с пужаригасител дъ ми гасят пожара, който мъ изгаря утвътре!
15:17 13.09.2026
26 на сигурно
До коментар #22 от "Соломон":Отказа винаги може да се ревизира, докато поставяне на марионетно правителство а ла Янукович е друга бира.
Коментиран от #27
15:18 13.09.2026
27 Соломон
До коментар #26 от "на сигурно":Ами да ревизираха го след като бяха нападнати от Русия
15:20 13.09.2026
28 Швейк
Коментиран от #38
15:20 13.09.2026
29 Могат бе могат
До коментар #7 от "Пешков":Той Песков не е казал че не може западни войски да влязат в 404, просто обясни какво може да им се случи ако го направят. А те понеже го знаят и затова не изпращат официално армия там, а тези които влизат като наемници си остават завинаги там само че под друга форма, например кучешка храна.
Коментиран от #35
15:21 13.09.2026
30 хххх
До коментар #13 от "Атина Палада":Света не е виждал по големи смешници от руските войници.Срещу западна армия руските меки китки просто нямат шанс.Да си руски войник значи да си обречен на самоубийство.Руснаците будат само смях и подигравки
Коментиран от #39
15:21 13.09.2026
31 Атина Палада
До коментар #23 от "Има разлика":Сори, владея 4 езика перфектно.Няма грешка в превода! "Във война сме с Русия" са думите на Урсула а Кая ги повтори след броени дни!
Коментиран от #36, #37, #42
15:21 13.09.2026
32 Всъщност
Както винаги нагли, заплашващи и отвра тителни !
15:22 13.09.2026
33 Ами той
15:23 13.09.2026
34 хех
15:23 13.09.2026
35 фашистки рашастан в изолация
До коментар #29 от "Могат бе могат":Приказки от хиляда и една нощ.Много ми е интересно какво ще направи едно военно джудже като рашастан,че нещо не става ясно ? Досега се подиграха с всички червени линии на руските мижитурки.Моли се да не се пратят западни сили в Украйна ,че тогава руското джафкате така ще спре като завалят шамарите ,че в Масквето сами ще издигате украинското знаме!
Коментиран от #40
15:24 13.09.2026
36 За френски
До коментар #31 от "Атина Палада":съм сигурен!
15:24 13.09.2026
37 Стоп на фека
До коментар #31 от "Атина Палада":Язък за "перфектното" владеене на 4 езика!
Въпрос към ЕйАй: Във война сме с Русия" думи на Урсула ли са?
Отговор:Не, Урсула фон дер Лайен никога не е казвала официално фразата „Във война сме с Русия“.Подобно изказване всъщност принадлежи на германския министър на външните работи Аналена Бербок. По време на заседание на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург през януари 2023 г., Бербок заяви: „Ние водим война срещу Русия, а не един срещу друг“ (на английски: "We are fighting a war against Russia and not against each other").
Думите на Бербок тогава предизвикаха огромна политическа вълна и критики,
Коментиран от #43
15:28 13.09.2026
38 Атина Палада
До коментар #28 от "Швейк":Швейк ,ти знаеш ли какво работи този? А знаеш ли коя е Каролайн Ливит и какво работеше в САЩ до края на миналият месец?
Коментиран от #41, #44, #74
15:28 13.09.2026
39 Сериозно !?
До коментар #30 от "хххх":Когато казвам, че презирам паветниците заради прекомерна тъпотия, не е за да ги дразня!
Я да обясниш как точно висящите по самолетите и задръстващите самолетоносачите ще направя нещо срещу Русия, като виждаме устойчивият провал в Украйна на почти половината свят срещу Русия?!
Коментиран от #49
15:29 13.09.2026
40 Ба бааааа
До коментар #35 от "фашистки рашастан в изолация":Изолацията цял свят освен урсулите са с Русия мууульо
15:30 13.09.2026
41 Четат
До коментар #38 от "Атина Палада":четат нсписано на листчета,или наизустено!
15:31 13.09.2026
42 Браво
До коментар #31 от "Атина Палада":Супер
Коментиран от #59
15:32 13.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Острието
До коментар #38 от "Атина Палада":на Митрофанова,ти ли си?
15:32 13.09.2026
45 Коя беши
До коментар #43 от "Атина Палада":Таз кая калас
15:33 13.09.2026
46 Атина Палада
Коментиран от #48
15:34 13.09.2026
47 Оооо
До коментар #22 от "Соломон":Сулейманчу се появил за теб почивка нема ли
15:35 13.09.2026
48 Браво
До коментар #46 от "Атина Палада":А питон яздиш ли
15:36 13.09.2026
49 Ама сериозно ли?!
До коментар #39 от "Сериозно !?":Да, Украйна получава някои оръжия, но не най-добрите и далекобойни ракети напр. и сама /като войска/ се справя с прехвалената грозия
Коментиран от #53, #55
15:37 13.09.2026
50 Нема се пуашите
До коментар #7 от "Пешков":Русия свърши ракетите и се бият със сапьорски лопатки.
15:37 13.09.2026
51 И затова
До коментар #22 от "Соломон":направиха преврат!
Коментиран от #67, #72
15:38 13.09.2026
52 Факт е
До коментар #3 от "Песков, я кажи":Който си пропуснал
Синът му е бил на фронта !!!
Коментиран от #57
15:39 13.09.2026
53 Борис Джонсън
До коментар #49 от "Ама сериозно ли?!":До последната укра
15:40 13.09.2026
54 Громико
15:40 13.09.2026
55 Ай ся
До коментар #49 от "Ама сериозно ли?!":Сичко дават и оръжие и кинти отде златен нужник и сичко продават
15:41 13.09.2026
56 Предупреждавал ?
15:42 13.09.2026
57 Втората
До коментар #52 от "Факт е":световна?
15:44 13.09.2026
58 А50
15:44 13.09.2026
59 Атина Палада
До коментар #42 от "Браво":Не зная за кое казваш,че е супер .Ако е за владеене на езиците,ще ти кажа,че човек да владее езици не е критерии за образованост и интелигентност! Не знам каква е тази мания в България по отношение на владеене на чужди езици..Важно е човек да има уменията в дадена сфера . Химика да разбира от химия,биолога от биология и т.н. А да ми шпрехаш езици а в същото време да нямаш никакви умения в нито една област....кел файда.
Коментиран от #62
15:45 13.09.2026
60 Картечаря
15:45 13.09.2026
61 Българин
Коментиран от #63, #64
15:46 13.09.2026
62 Имаш ли
До коментар #59 от "Атина Палада":Умения
Коментиран от #66
15:48 13.09.2026
63 Картечаря
До коментар #61 от "Българин":Няма какво да чакаме другите. Да обявяваме война на САЩ и РФ, както през Втората световна война! Този път София 100% няма да оцелее.
15:49 13.09.2026
64 БЪЛГАРИН
До коментар #61 от "Българин":Отдавна нямаше да ги има тези войници аве ти не разбра ли че никой не може да победи Русия
15:50 13.09.2026
65 Ленин
Коментиран от #69
15:52 13.09.2026
66 Атина Палада
До коментар #62 от "Имаш ли":Завършила съм инженерна химия в Пловдив! Щом са ме взели на работа в Германия,значи са преценили ,че моите умения ги удовлетворяват .По късно след преместването ми в Гърция и тук ме взеха на работа...По време на Ковид напуснах работа,тъй като отказах да се ваксинирам..След като премина всичко това,отново кандидатствах за работа,но вече на други място ..Взеха ме и там! И никъде не са ме питали какви езици владея...
Коментиран от #70, #73
15:53 13.09.2026
67 Соломон
До коментар #51 от "И затова":Кога е бил този преврат и кой е взел власта от превратаджиите.
15:54 13.09.2026
68 гост
16:00 13.09.2026
69 СъСъСъРъ
До коментар #65 от "Ленин":се възстановява, путлер пуска мустаче т.н.
16:03 13.09.2026
70 Това с ваксината
До коментар #66 от "Атина Палада":много те издава
16:04 13.09.2026
71 Гай Турий
16:04 13.09.2026
72 Герги
До коментар #51 от "И затова":Какъв преврат те гони...хората не бяха доволни от проруската пионка Янукович и реагираха.Какво стана в БГ на 10 ноември..стана нещо нормално което трябваше да се случи...не си доволен и вземаш мерки...Как сваляха Борисов на два пъти,нещо си ошашавен...Въпроса е какво дири Русия в Украйна...
16:06 13.09.2026
73 гост
До коментар #66 от "Атина Палада":Защо не отиде в Москва...Или в Грозни,ами си при омразните капиталисти които така здраво плюеш...ТРОЛейбус от класа си...признавам.
16:09 13.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.