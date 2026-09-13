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Как ГДР направи Trabant с ванкелов двигател и какво се случи с него

Как ГДР направи Trabant с ванкелов двигател и какво се случи с него

13 Септември, 2026 12:20 2 151 14

  • trabant-
  • ванкелов двигател-
  • роторен мотор-
  • трабант

Става дума за експериментален прототип на Trabant, оборудван с роторно-бутален двигател KKM 400

Как ГДР направи Trabant с ванкелов двигател и какво се случи с него - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През 1966 година в Цвикау, под строга секретност, източногермански инженери сглобяват автомобил, който е имал потенциала да революционизира индустрията на ГДР. Става дума за експериментален прототип на Trabant, оборудван с роторно-бутален двигател KKM 400, удължено междуосие и практичен, голям заден капак. Работата по този проект е проведена в рамките на съвместни изследователски действия със западногермански инженери – изключително рядък пример за технологично сътрудничество от двете страни на Желязната завеса.

Изглеждало, че източногерманската автомобилна индустрия има реален шанс за технологичен пробив. Тези амбициозни планове обаче не били предопределени да се сбъднат: роторният Trabant останал уникален единичен екземпляр, а всички напредничеви разработки изчезнали безследно в бюрократичните лабиринти на ГДР.

Технологията зад този автомобил залага на Ванкеловия двигател – специфичен ротационен бутален двигател с вътрешно горене, разработен от немския инженер Феликс Ванкел през 50-те години на миналия век. В него, вместо традиционните бутала, работещи нагоре и надолу, се използва триъгълен ротор, който се върти вътре в овален корпус.

В продължение на десетилетия нищо не се чува за експерименталния прототип. Едва през 2023 година колата е неочаквано открита. Реставраторите прекарват три години в старателна реконструкция на външния вид на автомобила, като ползват стари черно-бели снимки, архивни материали от Кемниц и разкази на очевидци. Крайният резултат надминава очакванията – днес прототипът изглежда точно така, както през 1966 г.

От 1 октомври 2026 година легендарният Trabant със своя роторен двигател ще заеме почетно място в специална изложба в музея „Аугуст Хорх“ в Цвикау. Служителите на музея обаче предпочитат да не уточняват дали автомобилът е способен да се движи на собствен ход, за да поддържат напрежението и интереса на посетителите живи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слънчасалия

    3 2 Отговор
    Тесльо.Нека да пробват с електрически Трабант. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:23 13.09.2026

  • 2 Факт

    6 1 Отговор
    ККМ са изкривени ванкелови двигатели на Дитер Пашке
    Истинският ванкелов двигател е ДКМ. Сложен е, но е много по-съвършен и балансиран.

    12:23 13.09.2026

  • 3 хечбек много убаво трабанче

    2 4 Отговор
    горял е масло повече от двутактов и са го спрели.

    12:24 13.09.2026

  • 4 Новичок

    2 2 Отговор
    C типичното си чувство за хумор и доза самочувствие.ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща, с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    12:24 13.09.2026

  • 5 карчи

    4 3 Отговор
    Притеснявали са се, че двигателят, ще излети, а кашона, ще остане на място😂

    12:29 13.09.2026

  • 6 Ехаааааа, приказка

    5 0 Отговор
    Уникално изглежда ...дори за сега . А тогава ще е било трепач! Браво на Трабанчетата. Много ги харесвам. Едно време баща ми караше 601

    12:31 13.09.2026

  • 7 Опа

    5 0 Отговор
    Бре, много добре изглежда. Страшно е!

    12:32 13.09.2026

  • 8 За съжаление всичко свършва

    7 1 Отговор
    Бяха идеални машинки.

    12:33 13.09.2026

  • 9 Пътем

    4 2 Отговор
    Първата ми НОВА кола беше Траби. Имам отлични спомени с нея. Може би, че бях само 20+...

    12:33 13.09.2026

  • 10 Идеален е

    5 1 Отговор
    Няма друга такава кола която да е толкова позитивна. Само онзи който не е карал трабант може да се пресмива или да омаловажава постигнатото от конструкторите инженери. Няма антифриз, няма радиатор. Лесно и бързо ремонтче.

    12:35 13.09.2026

  • 11 Калниците бяха вътре. Детето спеше отзад

    4 1 Отговор
    5000 лв струваше. Караш и си пееш.

    12:36 13.09.2026

  • 12 2000 произведени бройки

    5 1 Отговор
    Трабант!!!!! Лимузина 601 !!!! Електронно запалване !!!! Класика .

    12:38 13.09.2026

  • 13 4 скорости - садило- кормило

    1 0 Отговор
    Носталгия по моето трабантче. Ех, какви времена бяха. Гореше всякакъв бензин няма вече такива коли. Само датчици и електроники.

    12:41 13.09.2026

  • 14 Да се знае

    1 0 Отговор
    Има само един автомобил - Трабант. Всичко останало са коли.

    12:44 13.09.2026