Безплатна изработка на сайт и хостинг в Bulinfo.net

„Безплатно" тук не е уловка с малки букви. Не е „първият месец", не е „демо версия", не е „основният пакет, а всичко полезно се доплаща". Изработката — досега най-скъпата част от всеки сайт — е наистина безплатна, защото я върши AI асистент, а не агенция. Единственото, което трябва да умееш, е да опишеш на български какво искаш.

Звучи невъзможно? Един човек си направи девет версии на сайта си за една вечер — девет различни дизайна, нула реда код, нула лева за изработка. Всичките — поръчани с изречения в чат.

Какво е безплатно — и какво плащаш

Безплатни са двете неща, които досега струваха най-много:

Изработката. Върши я безплатният AI асистент Claude. Досега за същото плащаше на агенция или фрийлансър — стотици до хиляди левове, и по толкова при всяка по-голяма промяна.

Върши я безплатният AI асистент Claude. Досега за същото плащаше на агенция или фрийлансър — стотици до хиляди левове, и по толкова при всяка по-голяма промяна. Поддръжката. Всяка промяна — нов текст, нови снимки, друг дизайн — е ново изречение в чата, не нова фактура. Безплатна е и връзката между асистента и хостинга (connect.bulinfo.net/mcp) — прави се веднъж.

Какво плащаш: само хостинга — мястото, където сайтът ти живее, със защитена връзка (SSL) и резервни копия. В Bulinfo.net той е от 4,52 € на месец при годишен план. И по желание — собствен домейн (твоето-име.bg), няколко десетки лева на година — можеш да започнеш и без него и да го добавиш, когато сайтът заработи за теб.

Как става — три стъпки, нито една техническа

Първа: взимаш хостинг от bulinfo.net. Втора: свързваш безплатния AI асистент Claude с хостинга си — веднъж, с няколко клика по инструкцията на bulinfo.net/webdesign, без да инсталираш нищо. Трета: казваш какво искаш.

Асистентът вижда хостинга ти, написва сайта, качва го, настройва защитената връзка и накрая сам проверява, че всичко се отваря. Искаш промяна — казваш я, както би я казал на уеб агенция. Само че отговорът идва след минути, не след седмици — и без фактура за всяка запетая.

Какво да му кажеш

Ето изречения, които работят — копирай и смени с твоето:

„Направи ми сайт-визитка за фризьорския ми салон — услуги, цени, телефон за час."

„Имам автосервиз в Карлово. Сайт с работно време, услуги и карта как да ме намерят."

„Качи снимките, които ти пращам, и направи от тях галерия."

„Смени телефона на сайта." — да, и поддръжката става така. И тя е безплатна.

Не знаеш какво точно искаш? Кажи му и това — ще ти покаже варианти и ще ги преработва, докато кажеш „това е".

Ами ако сбъркам нещо?

Не можеш — и това е най-хубавата част. Преди всяка промяна виждаш точно какво ще се качи и нищо не тръгва без твоето „да". Старата версия се пази в резервно копие и се връща с едно изречение — „върни старото". А паролата ти остава само в Bulinfo — асистентът никога не я вижда. Най-лошото, което може да ти се случи, е да не харесаш дизайна — и да поискаш друг. Следващият също е безплатен.

Кой стои зад това

Безплатно не значи несериозно. Bulinfo.net е компанията, която от 1998 г. носи най-натоварените български сайтове — mobile.bg, imot.bg, bazar.bg, и zaplata.bg. Същата инфраструктура, която издържа милиони посещения дневно, от 2025 г. работи и за сайта на кварталния сервиз, салона и кантората.

И да го кажем направо: досега „нямам сайт" имаше две причини — пари или умения. Умения вече не трябват изобщо, а парите се свиха до няколко евро на месец за хостинг: изработката е нула лева, кодът — нула реда. Описваш какво искаш — и сайтът ти е в облака.

Опитай още довечера: стъпките са на bulinfo.net/webdesign и отнемат пет минути. А ако нещо не ти е ясно — питаш асистента. Затова е там.