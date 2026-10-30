Binance съобщи за хакерска атака за 6,3 млрд. долара

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, разследва пробив в сигурността с приблизителен общ ефект от 6,3 млрд. долара. Компанията не е потвърдила окончателно, че всички средства са били откраднати, но е съобщила, че работи с блокчейн партньори за проследяване и замразяване на засегнатите активи. Около 3 млрд. долара вече са локализирани или замразени, а за останалите 3,3 млрд. долара няма актуализирана информация.

По данни на Binance инцидентът може да е започнал с компрометиран лаптоп на инженер по DevOps. Така нападателят вероятно е получил достъп до сервизен контейнер и е подал неоторизирани заявки за теглене. Борсата заявява, че не е открила доказателства за изтичане на частни ключове от портфейлите. Депозитите и тегленията са временно спрени, докато се извършват проверки и се проследява движението на активите.

Следите водят към TraderTraitor

Американската компания за блокчейн анализ TRM Labs свързва атаката с TraderTraitor - хакерска група, която според анализаторите е свързана със Северна Корея. TRM посочва, че приблизително 6,36 млрд. долара са били преместени от портфейли на Binance в 10 блокчейна, като по-голямата част от средствата е прехвърлена за около 20 минути. Компанията определя връзката с групата като установена с „голяма увереност“.

Chainalysis също оценява като вероятно зад атаката да стои TraderTraitor. От Binance заявиха, че работят с правоприлагащите органи, за да бъде установена самоличността на извършителите. До окончателното приключване на разследването не е потвърдено кой стои зад пробива.

Борсата обеща да покрие загубите

Съоснователката на Binance И Хъ заяви, че компанията ще покрие „всички загуби от хакерската атака“. Представители на борсата увериха, че средствата на потребителите са защитени. Tether е замразила активи за близо 1,57 млрд. долара, свързани с инцидента, а Circle - за над 800 млн. долара.

Новината се отрази незабавно на криптопазара. Биткойнът поевтиня с над 3% до шестседмично дъно от 76 368 долара, а итерът спадна с повече от 3% до 2178 долара. Ако размерът на щетите бъде потвърден, инцидентът ще се нареди като най-голямата кражба на криптовалути досега, според TRM Labs, Chainalysis и анализатори от индустрията.