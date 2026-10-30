Нова тактика на Москва: Русия иска да превърне ежедневието на украинците в кошмар

Русия засилва дневните удари по Украйна като част от кампания, чиято цел е да направи ежедневието на цивилното население нестерпимо, да причини значителни жертви и да нанесе щети на украинската икономика. Това е оценката на анализаторите от американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според ISW руските сили са увеличили жестокостта и продължителността на атаките през 2026 г. Ударите често се разгръщат в продължение на няколко дни, като руската армия използва уязвимости в украинската противовъздушна отбрана и въвежда нови технологични решения, сред които квазикрилати ракети „Бандерол“.

Жертви при ударите на 29 октомври

„Москва се опитва да създаде допълнителни трудности за украинското население преди зимата на 2026–2027 г., тъй като Кремъл вероятно смята, че тези далечни удари могат да отклонят вниманието от неотдавнашните успехи на Украйна на бойното поле и в крайна сметка да принудят Украйна към капитулация, като направят ежедневието на цивилните нестерпимо“, посочват анализаторите.

ISW посочва атаката срещу железопътната гара в Днипро като пример за възможните последици, когато дори малък процент от изстреляните дронове премине през украинската отбрана. При удара по платформа, на която се е намирал електрическият влак №866 по направление Днипро–Запорожие, са загинали 14 души.

С „Бандерол“ е бил поразен и центърът на Чернигов. Загинали са две 15-годишни момичета, а най-малко девет души са били ранени. На мястото са нанесени щети по жилища, автомобили и обекти на бизнеса.

При друга атака в Кременчук е била поразена многоетажна жилищна сграда. По данни, цитирани от УНИАН, трима души са загинали, а 19 са били ранени. Кметът Виталий Малецки е заявил, че са повредени жилищни блокове, както и автомобили на жители.

Спорът за хуманитарната криза в Олешки

В анализа си ISW разглежда и ситуацията в окупираните Олешки в Херсонска област. Според института Владимир Путин е опитал да прехвърли върху Украйна отговорността за хуманитарната криза, като е обвинил Киев в миниране на подстъпите към града.

ISW посочва, че руските окупационни власти носят отговорност за ограничаването на хуманитарните доставки и евакуационните маршрути. Според оценката им доставките на храни и лекарства към населеното място са били преустановени през май 2026 г.

Анализаторите твърдят още, че отказите на Кремъл от три предложени от Украйна местни хуманитарни споразумения за прекратяване на огъня са довели до използването на дронове за доставка на храна през септември. По данни на ISW руските сили са свалили дроновете, превозващи помощта.

Източници: unian.ua