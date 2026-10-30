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Нова тактика на Москва: Русия иска да превърне ежедневието на украинците в кошмар
  Тема: Украйна

Нова тактика на Москва: Русия иска да превърне ежедневието на украинците в кошмар

30 Октомври, 2026 13:51 1 022 18

  • русия-
  • украйна-
  • isw-
  • дневни удари-
  • олешки

Анализаторите смятат, че Кремъл цели да направи живота на цивилните нестерпим преди зимата и да окаже натиск върху Киев

Нова тактика на Москва: Русия иска да превърне ежедневието на украинците в кошмар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия засилва дневните удари по Украйна като част от кампания, чиято цел е да направи ежедневието на цивилното население нестерпимо, да причини значителни жертви и да нанесе щети на украинската икономика. Това е оценката на анализаторите от американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според ISW руските сили са увеличили жестокостта и продължителността на атаките през 2026 г. Ударите често се разгръщат в продължение на няколко дни, като руската армия използва уязвимости в украинската противовъздушна отбрана и въвежда нови технологични решения, сред които квазикрилати ракети „Бандерол“.

„Москва се опитва да създаде допълнителни трудности за украинското население преди зимата на 2026–2027 г., тъй като Кремъл вероятно смята, че тези далечни удари могат да отклонят вниманието от неотдавнашните успехи на Украйна на бойното поле и в крайна сметка да принудят Украйна към капитулация, като направят ежедневието на цивилните нестерпимо“, посочват анализаторите.

Жертви при ударите на 29 октомври

ISW посочва атаката срещу железопътната гара в Днипро като пример за възможните последици, когато дори малък процент от изстреляните дронове премине през украинската отбрана. При удара по платформа, на която се е намирал електрическият влак №866 по направление Днипро–Запорожие, са загинали 14 души.

С „Бандерол“ е бил поразен и центърът на Чернигов. Загинали са две 15-годишни момичета, а най-малко девет души са били ранени. На мястото са нанесени щети по жилища, автомобили и обекти на бизнеса.

При друга атака в Кременчук е била поразена многоетажна жилищна сграда. По данни, цитирани от УНИАН, трима души са загинали, а 19 са били ранени. Кметът Виталий Малецки е заявил, че са повредени жилищни блокове, както и автомобили на жители.

Спорът за хуманитарната криза в Олешки

В анализа си ISW разглежда и ситуацията в окупираните Олешки в Херсонска област. Според института Владимир Путин е опитал да прехвърли върху Украйна отговорността за хуманитарната криза, като е обвинил Киев в миниране на подстъпите към града.

ISW посочва, че руските окупационни власти носят отговорност за ограничаването на хуманитарните доставки и евакуационните маршрути. Според оценката им доставките на храни и лекарства към населеното място са били преустановени през май 2026 г.

Анализаторите твърдят още, че отказите на Кремъл от три предложени от Украйна местни хуманитарни споразумения за прекратяване на огъня са довели до използването на дронове за доставка на храна през септември. По данни на ISW руските сили са свалили дроновете, превозващи помощта.

Източници: unian.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 3 Отговор
    Тука направо ще дърпам уши!!!
    Зелю превърна ежедневието на украинците в кошмар!!!
    От Зелю и неговите мобилизационни бягат, не от руснаците!!!
    Защото често бягат на към руснаците!!!

    13:54 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце ЕООД

    20 2 Отговор
    Тая статия всяка година я преиздавате

    13:55 30.10.2026

  • 4 ШЕФА

    20 3 Отговор
    Подкрепям,отношението към фашиста не може да е друго,хубавото е че и по лошо ще става .

    13:55 30.10.2026

  • 5 УНИАН 🤣🤣😂🤣

    21 3 Отговор
    Голям рев

    13:55 30.10.2026

  • 6 Сила

    4 27 Отговор
    Всеки украински граждани вече е загубила близки хора или семейството в тази война или са унищожили дома му ....
    А познайте дали някога ще има мир и спокойствие за руснаците , дори когато войната приключи....!!!

    Коментиран от #13

    13:57 30.10.2026

  • 7 Иска да унищожи

    16 3 Отговор
    Смъртоносните оръжия на Украйна

    13:57 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Олешки

    18 3 Отговор
    Всички отиваме в Русия, че в украйна ни чака ТЦК

    14:01 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 война е

    14 3 Отговор
    Украйна използва населението за военни цели.

    14:05 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Насилствена мобилизация

    18 3 Отговор
    Повече украинци са избягали в РФ, отколкото в западния "рай".

    14:08 30.10.2026

  • 15 С тези удари по Русия

    9 4 Отговор
    и войнолюбците в Европа, това е резултата!

    14:10 30.10.2026

  • 16 Що бе

    16 2 Отговор
    Сащ и израел какво искат и правят с ежедневието на другите народи. Благоденствие ли ?

    14:14 30.10.2026

  • 17 Ггошо

    12 2 Отговор
    Кошмара си го правят самите украинци ,като за целта ловко ползват руснаците

    14:17 30.10.2026

  • 18 Точен

    4 1 Отговор
    Седни си. Слаб /2/...

    14:20 30.10.2026

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