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Лицемери, спечелете балотажа си без нас

Лицемери, спечелете балотажа си без нас

29 Октомври, 2026 16:01 665 8

  • кристиян шкварек-
  • избори-
  • президент-
  • герб-
  • продължаваме промяната-
  • андрей гюров

Преди 5 години балотажът беше между професор Анастас Герджиков и Румен Радев. Тогава същите от ПП и ДБ не само, че не подкрепиха Герджиков, а открито правиха кампанията на Румен Радев

Лицемери, спечелете балотажа си без нас - 1
Снимка: БГНЕС
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Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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По собствената им логика всъщност Гюров и ПП-ДБ са истинските „копейки“

Вече трети ден чета масовото обвинение от ППДБ активистите към всички останали, особено тези в ГЕРБ, СДС, Синя България и прочее, че ако не гласуват в неделя за Гюров са "антиевропейци", че помагат на "комунистите" и, разбира се, на Путин.

Преди 5 години балотажът беше между професор Анастас Герджиков и Румен Радев. Тогава същите от ПП и ДБ не само, че не подкрепиха Герджиков, а открито правиха кампанията на Румен Радев, дори след онази прословута реплика за Крим.

Не значи ли това, че вие, умнокрасиви лицемери, още тогава станахте "комунисти" и "путинисти", по собствената ви логика?

Не е ли самият Гюров "копейка", след като преди 5 години подкрепяше Радев и Йотова срещу проевропейския кандидат, или една и съща логика важи само за опонентите ви?

Мисля, че е редно в неделя да изсърбате попарата от собствените си действия през годините и никой извън "богопомазаната" ви общност да не гласува за вас.

Вие сте си самодостатъчни, най-готините, най-умните, единствените чисти, автентични пазители на европейските ценности. (дори, когато бяхте с "Крим е руски").

Всички други са ви врагове, по които плюете ежедневно от години - гербаджии, мутри, орки, ватници, ганьовци, патрЕоти, селяни, консерви... Храчите по нас 365 дни в година, а сега изведнъж ни искате подкрепата.

Ами, спечелете си балотажа без нас. В неделя: нито глас за Гюров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анти

    6 12 Отговор
    Този си е комунист, колкото и да го крие. Милее за НРБ и СССР

    15:46 29.10.2026

  • 2 И тоя се друса

    6 9 Отговор
    иска Ескубарката да спечели да има дрога!Личи по погледа му!

    Коментиран от #7

    15:46 29.10.2026

  • 3 Зеления

    11 6 Отговор
    Поздравления за Шкварек !!!

    15:47 29.10.2026

  • 4 Кварек

    4 7 Отговор
    що за анализатор си.Буда пусна нарочно Герджиков за да спечели Радев! Намали наркотиците бе момче!

    15:49 29.10.2026

  • 5 555

    7 7 Отговор
    Този истерик ме изнервя. Устата му бърбори много, главата му разбира слабо и не си знае мястото.

    15:54 29.10.2026

  • 6 За Гюровица само яка

    3 1 Отговор
    гьостерица

    16:03 29.10.2026

  • 7 Кой е виновен, че Радев излъга всички

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "И тоя се друса":

    И аз дори гласувах за него. И съжалих много за това точно за половин година. Същото се случва и в момента с тези, които на пролет му повярваха и гласуваха за него.

    16:04 29.10.2026

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Всякакви путински лакеи изпълзяват от дъното на комунизма . България е имала 6 министър председатели граждани на СССР след 1944 г. Не , не е била окупирана , нямало е нужда .

    16:08 29.10.2026