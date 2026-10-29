Лицемери, спечелете балотажа си без нас

По собствената им логика всъщност Гюров и ПП-ДБ са истинските „копейки“
Вече трети ден чета масовото обвинение от ППДБ активистите към всички останали, особено тези в ГЕРБ, СДС, Синя България и прочее, че ако не гласуват в неделя за Гюров са "антиевропейци", че помагат на "комунистите" и, разбира се, на Путин.
Преди 5 години балотажът беше между професор Анастас Герджиков и Румен Радев. Тогава същите от ПП и ДБ не само, че не подкрепиха Герджиков, а открито правиха кампанията на Румен Радев, дори след онази прословута реплика за Крим.
Не значи ли това, че вие, умнокрасиви лицемери, още тогава станахте "комунисти" и "путинисти", по собствената ви логика?
Не е ли самият Гюров "копейка", след като преди 5 години подкрепяше Радев и Йотова срещу проевропейския кандидат, или една и съща логика важи само за опонентите ви?
Мисля, че е редно в неделя да изсърбате попарата от собствените си действия през годините и никой извън "богопомазаната" ви общност да не гласува за вас.
Вие сте си самодостатъчни, най-готините, най-умните, единствените чисти, автентични пазители на европейските ценности. (дори, когато бяхте с "Крим е руски").
Всички други са ви врагове, по които плюете ежедневно от години - гербаджии, мутри, орки, ватници, ганьовци, патрЕоти, селяни, консерви... Храчите по нас 365 дни в година, а сега изведнъж ни искате подкрепата.
Ами, спечелете си балотажа без нас. В неделя: нито глас за Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анти
15:46 29.10.2026
2 И тоя се друса
Коментиран от #7
15:46 29.10.2026
3 Зеления
15:47 29.10.2026
4 Кварек
15:49 29.10.2026
5 555
15:54 29.10.2026
6 За Гюровица само яка
16:03 29.10.2026
7 Кой е виновен, че Радев излъга всички
До коментар #2 от "И тоя се друса":И аз дори гласувах за него. И съжалих много за това точно за половин година. Същото се случва и в момента с тези, които на пролет му повярваха и гласуваха за него.
16:04 29.10.2026
8 Никой
16:08 29.10.2026