Лицемери, спечелете балотажа си без нас

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По собствената им логика всъщност Гюров и ПП-ДБ са истинските „копейки“

Вече трети ден чета масовото обвинение от ППДБ активистите към всички останали, особено тези в ГЕРБ, СДС, Синя България и прочее, че ако не гласуват в неделя за Гюров са "антиевропейци", че помагат на "комунистите" и, разбира се, на Путин.

Преди 5 години балотажът беше между професор Анастас Герджиков и Румен Радев. Тогава същите от ПП и ДБ не само, че не подкрепиха Герджиков, а открито правиха кампанията на Румен Радев, дори след онази прословута реплика за Крим.

Не значи ли това, че вие, умнокрасиви лицемери, още тогава станахте "комунисти" и "путинисти", по собствената ви логика?

Не е ли самият Гюров "копейка", след като преди 5 години подкрепяше Радев и Йотова срещу проевропейския кандидат, или една и съща логика важи само за опонентите ви?

Мисля, че е редно в неделя да изсърбате попарата от собствените си действия през годините и никой извън "богопомазаната" ви общност да не гласува за вас.

Вие сте си самодостатъчни, най-готините, най-умните, единствените чисти, автентични пазители на европейските ценности. (дори, когато бяхте с "Крим е руски").

Всички други са ви врагове, по които плюете ежедневно от години - гербаджии, мутри, орки, ватници, ганьовци, патрЕоти, селяни, консерви... Храчите по нас 365 дни в година, а сега изведнъж ни искате подкрепата.

Ами, спечелете си балотажа без нас. В неделя: нито глас за Гюров.