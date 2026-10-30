Водачите ПСЖ, Рен и Лил играят в Лига 1 днес

Пари Сен Жермен, Рен и Лил – първите три отбора в класирането на Лига 1, излизат на терена в петък в мачове от деветия кръг. Парижани са лидери със 17 точки, Рен има 16, а Лил е с 15 – толкова, колкото и четвъртият Монако.

ПСЖ гостува на Льо Авър в мач, който започва в 20:00 часа българско време на стадион „Осеан“. Шампионите влизат в срещата след домакинска победа с 2:0 над Олимпик Лион. Льо Авър е в долната част на таблицата и ще търси точки срещу лидера.

„Първото място е мотивация да продължим да печелим“, заяви треньорът на ПСЖ Луис Енрике преди двубоя. Парижани все още нямат загуба като гости в първенството през сезона.

По същото време – от 20:00 часа – Ница приема Рен. Гостите са втори, след като в предишния кръг победиха Страсбург с 3:0. Ница спечели с 2:1 при гостуването си на Брест и ще се опита да спре серията на Рен, който се намира само на точка зад лидера.

Лил и Ланс в дерби на Северна Франция

Третият в подреждането Лил приема Ланс в най-късния мач за вечерта. Дербито започва в 22:05 часа българско време. Лил има 15 точки, но не може да си позволи ново изпускане на точки, ако иска да остане в челната тройка.

В последния си шампионатен мач Лил завърши 1:1 с Монако. Ланс пък спечели с 2:1 срещу Пари ФК и се изкачи в горната половина на класирането. Двубоят е първият от програмата на кръга, в който два от отборите в челната част се срещат с пряк съперник от региона.

Резултатите от трите мача ще определят дали ПСЖ ще запази лидерската си позиция, както и дали Рен и Лил ще останат непосредствено зад него. Монако ще има възможност да отговори в неделя при гостуването си на Пари ФК.

Източници: lequipe.fr, tntsports.co.uk, 20minutes.fr