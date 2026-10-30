Новини
Спорт »
Световен футбол »
Водачите ПСЖ, Рен и Лил играят в Лига 1 днес

Водачите ПСЖ, Рен и Лил играят в Лига 1 днес

30 Октомври, 2026 13:45 459 0

  • лига 1-
  • пари сен жермен-
  • рен-
  • лил-
  • френски футбол

Лидерът Пари Сен Жермен гостува на Льо Авър, подгласниците му също излизат в деветия кръг на френското първенство

Водачите ПСЖ, Рен и Лил играят в Лига 1 днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен, Рен и Лил – първите три отбора в класирането на Лига 1, излизат на терена в петък в мачове от деветия кръг. Парижани са лидери със 17 точки, Рен има 16, а Лил е с 15 – толкова, колкото и четвъртият Монако.

ПСЖ гостува на Льо Авър в мач, който започва в 20:00 часа българско време на стадион „Осеан“. Шампионите влизат в срещата след домакинска победа с 2:0 над Олимпик Лион. Льо Авър е в долната част на таблицата и ще търси точки срещу лидера.

„Първото място е мотивация да продължим да печелим“, заяви треньорът на ПСЖ Луис Енрике преди двубоя. Парижани все още нямат загуба като гости в първенството през сезона.

По същото време – от 20:00 часа – Ница приема Рен. Гостите са втори, след като в предишния кръг победиха Страсбург с 3:0. Ница спечели с 2:1 при гостуването си на Брест и ще се опита да спре серията на Рен, който се намира само на точка зад лидера.

Лил и Ланс в дерби на Северна Франция

Третият в подреждането Лил приема Ланс в най-късния мач за вечерта. Дербито започва в 22:05 часа българско време. Лил има 15 точки, но не може да си позволи ново изпускане на точки, ако иска да остане в челната тройка.

В последния си шампионатен мач Лил завърши 1:1 с Монако. Ланс пък спечели с 2:1 срещу Пари ФК и се изкачи в горната половина на класирането. Двубоят е първият от програмата на кръга, в който два от отборите в челната част се срещат с пряк съперник от региона.

Резултатите от трите мача ще определят дали ПСЖ ще запази лидерската си позиция, както и дали Рен и Лил ще останат непосредствено зад него. Монако ще има възможност да отговори в неделя при гостуването си на Пари ФК.

Източници: lequipe.fr, tntsports.co.uk, 20minutes.fr


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове