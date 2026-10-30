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Продават най-големия морски производител на газ в Румъния

Продават най-големия морски производител на газ в Румъния

30 Октомври, 2026 12:21 513 5

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Американският инвестиционен фонд Carlyle и Европейската банка за възстановяване и развитие продават Black Sea Oil & Gas на Mazarine Energy

Продават най-големия морски производител на газ в Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската инвестиционна компания Carlyle Group и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) постигнаха споразумение за продажбата на Black Sea Oil & Gas (BSOG) – най-големия действащ производител на природен газ от находища в румънската част на Черно море. Купувач е базираната в Нидерландия енергийна компания Mazarine Energy, съобщава Reuters.

Финансовите параметри на сделката не се разкриват. Прехвърлянето на собствеността подлежи на одобрение от съответните регулаторни органи. ЕБВР притежава 10% от капитала на BSOG, след като придобива миноритарен дял през 2017 г.

Carlyle инвестира в румънската компания през 2015 г., когато тя все още се занимава основно с проучване на находища. През следващите години BSOG реализира инвестиции за над 400 млн. долара в проекта Midia Gas Development – първото ново морско газово находище, въведено в експлоатация в Румъния от повече от три десетилетия.

Добивът започва през юни 2022 г. от находищата Ана и Дойна. Инфраструктурата включва морска платформа, 126-километров подводен газопровод и съоръжение за преработка на природен газ във Ваду.

От началото на експлоатацията проектът покрива приблизително 12% от вътрешното потребление на природен газ в Румъния, според данните, представени от продавачите. Reuters оценява дела му на около 10%.

След приключване на сделката BSOG ще продължи да управлява проекта Midia, което трябва да осигури непрекъснатост на производството.

Mazarine Energy вече има присъствие на румънския енергиен пазар, както и активи в Тунис и Нидерландия. Придобиването ще разшири дейността ѝ в добива на природен газ в Черно море.

Продажбата се осъществява в момент, когато Румъния се подготвя за значително увеличаване на собственото производство на газ. Компаниите OMV Petrom и държавната Romgaz разработват находището Neptun Deep, което се очаква да започне добив през 2027 г.

Проектът има потенциал да превърне Румъния в най-големия производител на природен газ в Европейския съюз и в нетен износител на суровината.

Развитието на черноморските газови находища е от стратегическо значение за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, включително за България, тъй като създава възможности за диверсификация на регионалните доставки.


Румъния
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  • 4 Анджо

    1 0 Отговор
    Нищо няма да спечелите ние, защото радев ни закопа с този договор и никой не му търси сметка .

    12:44 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.