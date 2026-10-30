Бизнесът предупреди за риск от данъчни експерименти

Българският бизнес настоява за предвидима данъчна и осигурителна политика, макроикономическа стабилност и по-активно привличане на чуждестранни инвестиции. Работодателските организации се противопоставят на предложението за еднократен данък върху свръхпечалбите, който според тях може да отслаби конкурентоспособността на предприятията.

Това заяви Боряна Абаджиева, ръководител на отдел „Икономически анализи и политика“ в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Въпреки предложената възможност за преотстъпване на 30% от данъка при инвестиции, работодателите остават против мярката. Според Абаджиева тя представлява непазарен механизъм, при който средства от работещи предприятия се използват за покриване на бюджетни дефицити, вместо да се търсят дългосрочни решения на структурните проблеми.

На фона на обсъжданията за държавния бюджет за 2027 г. работодателските организации проведоха срещи с основните кандидат-президентски двойки, на които представиха приоритетите си в областта на икономиката, енергетиката и образованието.

„Националните приоритети са свързани с една предвидима бизнес среда, с данъчна и осигурителна стабилност, както и влизането на България в ОИСР и най-добрите практики за управление на бизнес процесите“, посочи Абаджиева.

След присъединяването на България към еврозоната и Шенген бизнесът очаква бъдещият държавен глава да подпомага международното представяне на страната, работата на търговските аташета и привличането на инвеститори в производства с висока добавена стойност.

Исканията на работодателите идват на фона на влошаващи се оценки за икономическата среда. Според последните данни на Националния статистически институт общият показател на бизнес климата през октомври намалява с 2,1 пункта спрямо септември – от 15,3% на 13,2%.

Най-сериозно е понижението в сектора на услугите – с 6,9 пункта, докато в промишлеността спадът достига 2,8 пункта. Основните затруднения пред предприятията остават икономическата несигурност, недостигът на работна сила и високите производствени разходи.

От своя страна Министерството на икономиката обяви, че работи за намаляване на административните пречки и ускоряване на инвестиционните процеси. По време на среща с представители на Международния валутен фонд в края на септември вицепремиерът Александър Пулев посочи предвидимата бизнес среда и технологичната модернизация като основни приоритети.

Според БТПП устойчивото икономическо развитие изисква последователна политика, която да насърчава инвестициите и иновациите, без да създава допълнителна несигурност за предприятията.