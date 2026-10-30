Германия се противопостави на плана „Произведено в Европа“

Нови разногласия между Германия и Франция поставят под въпрос бъдещето на европейската индустриална политика. Германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе остро разкритикува обхвата на инициативата „Произведено в Европа“ (Made in Europe), подкрепяна от френския президент Еманюел Макрон, въпреки че германският канцлер Фридрих Мерц вече постигна принципно споразумение с Париж по въпроса.

Това съобщава френското издание La Lettre на 29 октомври, като отбелязва, че позицията на Райхе разкрива продължаващите противоречия в германското правителство относно защитата на европейската промишленост.

В основата на спора е предложеният от Европейската комисия Закон за ускоряване на индустриалното развитие (Industrial Accelerator Act), който предвижда въвеждането на изисквания за европейски произход на определени продукти при обществените поръчки и предоставянето на държавна подкрепа.

Франция настоява тези правила да бъдат използвани за защита на европейските производители от конкуренцията на Китай и други държави извън ЕС. Париж смята, че европейските публични средства трябва приоритетно да подпомагат производството на територията на съюза.

Германия обаче защитава по-отворен подход. Берлин предупреждава, че прекалено строгите ограничения могат да нарушат международните вериги за доставки, да увеличат производствените разходи и да навредят на конкурентоспособността на германската индустрия.

Компромисът между Макрон и Мерц не реши противоречията

На 16 октомври Франция и Германия постигнаха политическо споразумение, което обвързва бъдещите правила за европейско производство с промените в екологичните изисквания към автомобилната индустрия.

Според договореностите автомобилните производители трябва да намалят средните емисии на въглероден диоксид от новите автомобили с 90% до 2035 г., вместо да бъдат задължени да постигнат пълно премахване на емисиите.

В замяна Франция получи подкрепа за по-строги изисквания относно европейския произход на автомобилните компоненти.

Предложението предвижда 70% от компонентите на автомобилите, без батериите, да бъдат произведени в Европа, както и поне 10% от съдържанието на батериите да бъде с европейски произход.

Договореността обаче допуска определени държави извън ЕС, сред които Великобритания, Норвегия, Исландия и Швейцария, да получат достъп до преференциалния режим при изпълнение на конкретни условия. Споразумението представлява обща позиция на Париж и Берлин, но все още не е окончателно европейско законодателство.

Берлин настоява за „Произведено с Европа“

Германската позиция се основава на концепцията „Произведено с Европа“ (Made with Europe), която предвижда преференциалните правила да обхванат и надеждни търговски партньори извън ЕС.

Според документ на германското правителство, представен през септември, Берлин настоява държавите със споразумения за свободна търговия или митнически съюз с ЕС също да могат да участват в определени европейски програми за обществени поръчки и субсидии.

Условието е тези държави да предоставят реципрочен достъп на европейските компании до собствените си пазари.

Германия предупреждава, че прекомерният протекционизъм може да повиши цените, да намали конкуренцията и да затрудни достъпа до важни суровини и компоненти.

Франция, от своя страна, разглежда европейските преференции като необходим инструмент за ограничаване на зависимостта от китайското производство и за запазване на работните места в индустриалните предприятия на континента.

Спорът засяга и търговските партньори на ЕС

Предложените правила предизвикват безпокойство и сред производителите извън Европейския съюз, чиито предприятия са тясно интегрирани с европейската автомобилна индустрия. Сред потенциално засегнатите държави са Турция, Мароко, Япония и Южна Корея.

Германската обществена медия Deutsche Welle отбелязва, че ограниченията могат да засегнат производители на автомобилни компоненти, които от години снабдяват европейските заводи.

Това създава риск от допълнителни разходи за автомобилните концерни, ако бъдат принудени да заменят съществуващи доставчици с предприятия, отговарящи на новите изисквания за произход.

За Германия въпросът е особено чувствителен, тъй като автомобилната промишленост е сред основните двигатели на икономиката, а производствените вериги на Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обхващат множество държави извън ЕС.

Разногласията между Париж и Берлин показват колко трудно е постигането на единна европейска индустриална политика. Докато Франция настоява за по-силна защита на вътрешния пазар, Германия се опасява, че ограниченията върху международната търговия могат да отслабят конкурентоспособността на европейските компании.

Предстоящите преговори между държавите членки и Европейския парламент ще определят доколко новите правила ще бъдат насочени към производство единствено в ЕС и доколко ще позволяват участието на външни търговски партньори.