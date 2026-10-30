Проектират 1300 км пътни трасета през 2027 г

Около 1300 км пътни трасета ще бъдат проектирани през 2027 г., като приблизително 770 км от тях са стратегически участъци. За тях трябва да приключат проектирането и одобряването на подробните устройствени планове в рамките на годината, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

„Основен дефицит в България през годините е липсата на цялостно проектиране на магистрали и скоростни пътища“, каза Шишков.

Целта е при големите трасета проектната документация да бъде подготвена до етап, който позволява търсене на публично-частно партньорство. За други обекти ще се търси финансиране по европейската мрежа TEN-T или чрез държавни инвестиции. Министърът не посочи конкретни суми от бюджета за пътните проекти, като уточни, че те ще бъдат представени от финансовия министър.

Приоритети при магистралите и скоростните пътища

Сред стратегическите направления е магистрала Русе – Маказа с дължина 152 км. В момента се изгражда участъкът Русе – Бяла с обхода на Бяла. За други 58 км се цели одобряване на подробен устройствен план и търсене на концесионер, а за останалите 94 км Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя задание за идеен проект, подробен устройствен план и оценка на въздействието върху околната среда.

Друг приоритет е скоростният път Монтана – София с тунел под Петрохан. Трасето е около 100 км, като се извършват процедури по оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе. Предвиждат се завършване на подробния устройствен план и отчуждителни процедури, за да се търси концесия.

За магистрала „Черно море“ с обща дължина 275 км участъкът Бургас – Варна, който е 116 км, е на етап процедури по оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе. Трасетата Варна – Дуранкулак и Бургас – Малко Търново, съответно 90 и 69 км, трябва да бъдат обединени в общ проект с цел цялостно концесиониране.

При АМ „Рила“ се проектира участък от 107 км, а за отсечката Дупница – Гюешево с дължина 67 км се работи по одобряване на подробен устройствен план. Скоростният път Враца – Монтана е с дължина 44 км, а обходът на Враца – 15 км. Сред останалите планирани връзки са Русе – Шумен, Пловдив – Смолян и четирилентови трасета към Лесово от магистралите „Тракия“ и „Марица“.

Кои обекти могат да приключат през 2027 г.

Проекти с напреднало строителство, които могат да бъдат завършени през 2027 г., са скоростният път Мездра – Ботевград и участъци от направлението Видин – Монтана. За магистрала „Хемус“ не се очаква завършване на нов участък през годината. Причините са изоставането при лот 2 и спряната работа по лотове 4, 5 и 6, където се преработват планове и трябва да бъдат решени правни въпроси.

Фокусът остава и върху околовръстните пътища на София и Пловдив. За 6-километровия участък от Софийския околовръстен път към бъдещата детска болница има готов подробен устройствен план, финализират се отчуждителните процедури и се подготвя задание за инженеринг. При Пловдивския околовръстен път участъкът към АМ „Тракия“ е около 2,66 км и се движи към строителство, докато за „Южната дъга“ все още липсват процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Планирани са и 40 ВиК обекта

През 2027 г. са предвидени 40 ВиК обекта за проектиране и строителство в страната. Според заместник-министъра Павлета Пеловска за предпроектни и прединвестиционни проучвания и за проектиране на довеждащи водопроводи и нови съоръжения се очаква да бъдат отделени около 47 млн. евро.

Средствата са за обекти извън Приложение 3. Общините, които имат договори и подписани споразумения за подмяна на ВиК инфраструктурата, ще получат финансиране по общинската програма.

Източници: bta.bg