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Проектират 1300 км пътни трасета през 2027 г

Проектират 1300 км пътни трасета през 2027 г

30 Октомври, 2026 13:47 787 14

  • пътна инфраструктура-
  • магистрали-
  • иван шишков-
  • вик проекти-
  • европейско финансиране

Около 770 км са стратегически участъци, за които трябва да приключат проектирането и процедурите по подробните устройствени планове

Проектират 1300 км пътни трасета през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Около 1300 км пътни трасета ще бъдат проектирани през 2027 г., като приблизително 770 км от тях са стратегически участъци. За тях трябва да приключат проектирането и одобряването на подробните устройствени планове в рамките на годината, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

„Основен дефицит в България през годините е липсата на цялостно проектиране на магистрали и скоростни пътища“, каза Шишков.

Целта е при големите трасета проектната документация да бъде подготвена до етап, който позволява търсене на публично-частно партньорство. За други обекти ще се търси финансиране по европейската мрежа TEN-T или чрез държавни инвестиции. Министърът не посочи конкретни суми от бюджета за пътните проекти, като уточни, че те ще бъдат представени от финансовия министър.

Приоритети при магистралите и скоростните пътища

Сред стратегическите направления е магистрала Русе – Маказа с дължина 152 км. В момента се изгражда участъкът Русе – Бяла с обхода на Бяла. За други 58 км се цели одобряване на подробен устройствен план и търсене на концесионер, а за останалите 94 км Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя задание за идеен проект, подробен устройствен план и оценка на въздействието върху околната среда.

Друг приоритет е скоростният път Монтана – София с тунел под Петрохан. Трасето е около 100 км, като се извършват процедури по оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе. Предвиждат се завършване на подробния устройствен план и отчуждителни процедури, за да се търси концесия.

За магистрала „Черно море“ с обща дължина 275 км участъкът Бургас – Варна, който е 116 км, е на етап процедури по оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе. Трасетата Варна – Дуранкулак и Бургас – Малко Търново, съответно 90 и 69 км, трябва да бъдат обединени в общ проект с цел цялостно концесиониране.

При АМ „Рила“ се проектира участък от 107 км, а за отсечката Дупница – Гюешево с дължина 67 км се работи по одобряване на подробен устройствен план. Скоростният път Враца – Монтана е с дължина 44 км, а обходът на Враца – 15 км. Сред останалите планирани връзки са Русе – Шумен, Пловдив – Смолян и четирилентови трасета към Лесово от магистралите „Тракия“ и „Марица“.

Кои обекти могат да приключат през 2027 г.

Проекти с напреднало строителство, които могат да бъдат завършени през 2027 г., са скоростният път Мездра – Ботевград и участъци от направлението Видин – Монтана. За магистрала „Хемус“ не се очаква завършване на нов участък през годината. Причините са изоставането при лот 2 и спряната работа по лотове 4, 5 и 6, където се преработват планове и трябва да бъдат решени правни въпроси.

Фокусът остава и върху околовръстните пътища на София и Пловдив. За 6-километровия участък от Софийския околовръстен път към бъдещата детска болница има готов подробен устройствен план, финализират се отчуждителните процедури и се подготвя задание за инженеринг. При Пловдивския околовръстен път участъкът към АМ „Тракия“ е около 2,66 км и се движи към строителство, докато за „Южната дъга“ все още липсват процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Планирани са и 40 ВиК обекта

През 2027 г. са предвидени 40 ВиК обекта за проектиране и строителство в страната. Според заместник-министъра Павлета Пеловска за предпроектни и прединвестиционни проучвания и за проектиране на довеждащи водопроводи и нови съоръжения се очаква да бъдат отделени около 47 млн. евро.

Средствата са за обекти извън Приложение 3. Общините, които имат договори и подписани споразумения за подмяна на ВиК инфраструктурата, ще получат финансиране по общинската програма.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще Ще

    7 1 Отговор
    Тази година полу-проекти а догодина цели....хо хо хо и ако ви скубем още няколко години към 2057 може и да направим нещо

    13:54 30.10.2026

  • 2 България е селскостопанска държава

    2 4 Отговор
    Няма да правиме пътища за старите и нови коли от изток и запад

    14:05 30.10.2026

  • 3 Дядо Кънчо

    5 1 Отговор
    Без нито една диплома, те ни построиха
    пътища, които издържат векове наред.

    И тогава дойдоха инженерите!

    14:06 30.10.2026

  • 4 Софийски селянин,Пенсионер

    8 1 Отговор
    Аха,да ама някой друг път за България с тези управници Ъбсурд...
    Но за краденето иначе сме първи.

    14:07 30.10.2026

  • 5 Учителка

    8 0 Отговор
    Фундамента на една държава за да се нарича Държава са - Името, Знамето, Герба, Банките, Пощите, Железниците с Влаковете, Пътищата, Границите да са задължително Държавна собственост, а Ковбоите - Селяните да притежават своя собствена Земя на територията на тази Държава и градовете да вардят селяните от външна инвазия на Вандали! Едно време ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. На границите на определени места сме имали Легиони. Там легионерите са вардели държавата от външно нападение на вандали. В момента вандалите са навлезли в градовете. На селяните им ограбиха земята след 1944г. Селата са запустели. Български Легионери вече нямаме, понеже бяха избити от комунистите по концлагерите и сега даже нямаме право да имаме спомен за един български Герой - Генерал Колев!

    14:09 30.10.2026

  • 6 Учителка

    5 0 Отговор
    Преди 1944г. във Велико Търново всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времето на Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега КАМЕРИ за следене по пътищата с дупки, за да има парички!

    14:11 30.10.2026

  • 7 добре

    7 1 Отговор
    проектирате, но цените са по -високи на километър от тези по времето на бочко и свинчо.Иначе много добре борите олигархията.Скоро ще задминем шавабите по разходи, но там карат с 180км в час, тук е офроуд с кратери тип Коперник.

    14:22 30.10.2026

  • 8 Новина от Компютър

    5 1 Отговор
    Ще поправяме Кокаиновите Комунистически пътища с Кокаинови Комунистически Ценности! Не ми се продължава повече ....да копирам от книгите на Атанас Панайотов – Кокаин на Мутриленд – в подземния лабиринт ... ANONYMOUS BULGARIA / май 10, 2013 ..... понеже само като четете и ще ИЗКУКУРИГАТЕ и ще разбере в какви КОКАИНОВИ Времена сме живели по време на Соца на Бай Тодоранчо - от Кокаинова петилетка на Кокаинова петилетка...... но без народа да знае за това и се Кокаинозира с взор към Комунизма..... а след 1989г от тоя Взор към Комунизма прогледна през очите на Кокаина по търговските пътища!

    14:26 30.10.2026

  • 9 дам

    6 1 Отговор
    Проектират 1300 км пътни трасета през 2027 г

    1300 км по 30 млн на км средна цена (някои стигат и до 40-50 млн като Кресна) --- има няма 40 млрд и сме готови ... данъкоплатците да се приготвят за новата порция данъци и дългове

    14:29 30.10.2026

  • 10 Не остана нищо за продаване

    5 2 Отговор
    затова Радев ще ни продаде и пътищата

    14:32 30.10.2026

  • 11 Българин

    0 0 Отговор
    Българи! Учете се да познавате широките пътища на човешкото страдание и Вие ще разберете, че страданията се раждат от Желанието. Страдаме, когато желаем и не постигаме желанoто. Страдаме, защото не знаем какво желаем!

    Какво желаем с този нов проект?
    "Приоритети при магистралите и скоростните кокаинови пътища!" и българското население да не знае от какво страда!

    14:42 30.10.2026

  • 12 Другарката Нинова

    1 0 Отговор
    Мерси, Ние хасвалт не ядем.

    14:44 30.10.2026

  • 13 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя кога ще даде срок за завършване на югозападната част на околовръстното шосе в София и магистрала Струма? Слушам само за проекти и общи локуми за обществени поръчки!

    14:52 30.10.2026

  • 14 Гражданин

    2 0 Отговор
    От началото на мандата си само проектирате! За чеп на каца не ставате!

    15:02 30.10.2026

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