Тази вечер: БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия тази вечер от 21:00 ч. Водещ ще бъде Поли Златарева.
Дебатът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 4. Зрителите ще могат да го гледат и в новинарския сайт на БНТ, както и във Facebook страницата и YouTube канала на обществената телевизия.
Форматът е насрочен непосредствено преди балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. В него Илияна Йотова и Андрей Гюров ще представят позициите си по теми, свързани с правомощията и ролята на президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.
БНТ заявява, че чрез националното излъчване ще даде възможност посланията на двамата кандидати да достигнат до възможно най-широка аудитория. „Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров“ ще бъдат представени в единствения им дебат в национален ефир преди решаващия вот.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя от другия бряг
Коментиран от #14, #45, #84
15:28 28.10.2026
2 Дебат
Коментиран от #10
15:28 28.10.2026
3 Иван Пловдивски
Коментиран от #9, #16, #40, #87, #93, #123
15:29 28.10.2026
4 Обединителката
15:30 28.10.2026
5 .....
Коментиран от #17, #19
15:30 28.10.2026
6 Трол
15:31 28.10.2026
7 Стенли
Коментиран от #34, #69, #131
15:31 28.10.2026
8 3.14К
Коментиран от #85
15:31 28.10.2026
9 Наведена главица
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":сябя не я сече!
Коментиран от #46
15:31 28.10.2026
10 Прав си
До коментар #2 от "Дебат":Да водиш разговор с брутален партиен идеолог, това са изпечени лъжци и фанатици.
15:32 28.10.2026
11 54321
15:32 28.10.2026
12 реалистъ
Коментиран от #22, #56, #63, #120
15:33 28.10.2026
13 Нищожни избори 74% негласували
То бива имитация на избори, но тяхното е...
Защо не направихте дебат между доц. Димов и Йотова, или с Гюров.
Между Волгин и вицето на Йотова.
Толкова "обидно" за българите.
74% не са гласували.
Изборите да се анулират, докато поне 51% от имащите право на глас гласуват.
Коментиран от #119
15:33 28.10.2026
14 А дон йоца
До коментар #1 от "тоя от другия бряг":Отива в лабораторията на ел чапу...🗣
Коментиран от #18
15:33 28.10.2026
15 хъхъ
Коментиран от #26, #55
15:34 28.10.2026
16 Това вече е правено
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":За пример може да се даде Македония, което показва че националните предатели без съмнение, ще предадат 20% от България в полза на чужди интереси. Това се е случвало.
15:34 28.10.2026
17 Иванов
До коментар #5 от ".....":И да дойдат на власт продажниците на България да откраднат и продадат каквото е останало
Коментиран от #24
15:34 28.10.2026
18 при тоя избор
До коментар #14 от "А дон йоца":тя остава
15:35 28.10.2026
19 Факт
До коментар #5 от ".....":А ще дочакаш ли лято!?
Коментиран от #28
15:35 28.10.2026
20 az СВО Победа 81
Очаквано!
Коментиран от #35
15:35 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Напротив
До коментар #12 от "реалистъ":Ще се измъкне ловко,накрая ще се забрави,какво са я питали!Йотова може повече от Кастро да говори!
15:35 28.10.2026
23 ТЕЗИ ДЕБАТИ!!!???
15:36 28.10.2026
24 .....
До коментар #17 от "Иванов":Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. Радевите гласоподаватели са с празни джобове и никаква евтина политическа пропаганда, хванала дикиш през април от позицията му на спасител, не може да ги компенсира и мотивира да гласуват. Самият факт, че Йотова се съгласява на дебат означава, че нямат полезен ход и губят битката
Коментиран от #92
15:36 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стенли
До коментар #15 от "хъхъ":Много точно казано 👍
15:37 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 84797495976
Коментиран от #36
15:39 28.10.2026
30 Дебата ще е
15:39 28.10.2026
31 ГяурГю ручфутски
Задължително трябва да бъдат питани и двамата подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..
Коментиран от #91
15:39 28.10.2026
32 Чорбара
15:39 28.10.2026
33 Има конфликт на интереси
Трябваше да изберат неутрална телевизия.
Коментиран от #57, #60, #107
15:39 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 6792
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":Работил ли си някога в гей клуб някъде в Русия?
Коментиран от #71
15:39 28.10.2026
36 Ако даде
До коментар #29 от "84797495976":домът ти на Путин,за мир???
Коментиран от #122
15:40 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 фенка
15:41 28.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Добър въпрос, но преди това
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":трябва да попита - ако бяха на мястото на Зеленски, биха ли жертвали държавата си и да провокират война?
Коментиран от #48
15:41 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Илиана
15:42 28.10.2026
43 ГяурГю Ручфутски
Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите?
Коментиран от #47, #64
15:42 28.10.2026
44 Куриер
Коментиран от #50
15:42 28.10.2026
45 Извинете, ама
До коментар #1 от "тоя от другия бряг":Коци и Волгин не участват в дебата. Припознал сте се.
Коментиран от #88, #124
15:42 28.10.2026
46 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #9 от "Наведена главица":Главицата на Зеленски отдавна е наведена на янки , турци и англичани (истинското Hато ) . Заради тях загуби една пета от Украйна и десетки милиони от населението си .
15:43 28.10.2026
47 Хотелиери имотни измамници
До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":Връщайте парите!
15:43 28.10.2026
48 Да дадем
До коментар #40 от "Добър въпрос, но преди това":Варна на Путин и Крджали на Ердоган!Пък и другите ще искат!
Коментиран от #59, #61, #125
15:44 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Касиер
До коментар #44 от "Куриер":Руски президент не ща!
Коментиран от #126
15:44 28.10.2026
51 хаха
Хахаха
15:44 28.10.2026
52 Клиент
До коментар #27 от "хаха":Овергаз са топ! Имал пари- дал.
15:45 28.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ГяурГю Ручфутски
Да ги питат за таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и за слугинажа на атлантическата ни продажна смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?
15:45 28.10.2026
55 Всъщност
До коментар #15 от "хъхъ":Трима , с водещата . В бг медиите случайни хора няма !
15:46 28.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аз харесвам Йотова
15:46 28.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Клиент
До коментар #33 от "Има конфликт на интереси":БТА, не БНТ!
15:47 28.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стенли
До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":А и да не забравяме данък въглеродни емисии върху течните горива с който ще ни сурвака Урсула и компания след нова година 😮💨😕😡👎
15:51 28.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 96 милиарда
Колко ни струва, ойрото:
2 млрд. лева злато подарени на ЕЦБ,
6 млрд. лв. по въвеждане на Ойро,
30 млрд. лв. върнати на банките, падане праг резерви,
43 млрд. лв. от резерв подарени на ЕЦБ,
Лични заслуги на Радев и ПБ, ойро ЕСМ юни 2026, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ
гласували "за":
подаряват 3 млрд. лева за ЕСМ,
обещават 12-15 млрд отново за ЕСМ,
ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
Причинени щети за 96 млрд. лева, както и чудовищна инфлация, дефицит, чудовищни цени на храни и лекарства, преки и косвени данъци, увеличения Здравни, местни данъци с 100% до 2030, имотна спекула.
Резултатът от управлението на Радев, Йотова, Гюров служебни, ГЕРБ, БКП, ПП, СДС, ДБ и ПБ.
Коментиран от #127
15:51 28.10.2026
67 За пари
До коментар #65 от "Зеленски":За пари продаде и унищожи Украйна това мекотело зеленски!
15:53 28.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Стенли
До коментар #7 от "Стенли":Бре и кое не вярно което съм казал 🤔
15:53 28.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Дедо
15:56 28.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Точно пък П. Златарева!
15:56 28.10.2026
75 Връща се
15:57 28.10.2026
76 Гестапо
15:58 28.10.2026
77 Рефер
16:00 28.10.2026
78 Захарова
16:00 28.10.2026
79 И още мисирки ООД
16:03 28.10.2026
80 !!!?
16:10 28.10.2026
81 бълг. патриот
баба Цоцолана
Коментиран от #83
16:11 28.10.2026
82 Дани
16:15 28.10.2026
83 Метресата от Барселона
До коментар #81 от "бълг. патриот":Абе, Кирчо, Кокорчо, Дебелянчо и Боко, умора нямате да повтаряте тая гнусна лъжа. Личи си, че нищо друго не можахте да измислите, за да засипвате с байганьовска кал противниците си! Народът обаче чудесно знае какво представлявате всички и затова ви отвя на последните избори!
Коментиран от #99
16:15 28.10.2026
84 Тази
До коментар #1 от "тоя от другия бряг":водещата на БНТ да си пие предварително хапчетата, щото няма да и тръгнат въпросите..
Коментиран от #112
16:16 28.10.2026
85 787877
До коментар #8 от "3.14К":Е как бе те са абонирани даже не до пенсия, а до живот
16:18 28.10.2026
86 Бибитко от Банкя
16:20 28.10.2026
87 Не е лош въпроса
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":20% сега или малко повече след време?
16:20 28.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Луд Скайуокър
16:24 28.10.2026
90 Зеления
16:29 28.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Зеления
До коментар #24 от ".....":"Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. "
Коя е демократичната общност в България и коя е недемократичната общност?
Кои партии според теб са демократични и кои не са?
Кои българи са демократични и кои не са?
Като сте почнали с такива евролиберални опорки, поне ги доразвийте докрай да ви се смеем от сърце !
Коментиран от #121
16:34 28.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Дебат за какво?
Дебатът е напълно излишен. Йоца е от кошмарното минало.
Коментиран от #95
16:35 28.10.2026
95 С такива като теб
До коментар #94 от "Дебат за какво?":ме разделя пошлостта ви и ме е гнус от лъжите ви!
16:37 28.10.2026
96 Гюров
Винаги е бил с ДПС и Пеевски.
Те го подкрепиха за подуправител на БНБ.
Ето ви Сглобката
16:38 28.10.2026
97 Сусу Манарата
16:40 28.10.2026
98 "Гюров директно си отива в къщи"
16:43 28.10.2026
99 бълг. патриот
До коментар #83 от "Метресата от Барселона":На изборите Герб бяха втори,а ПП–ДБ трети Народа видя какви кухи лейки са
русофилите Радев и фатмаците му.Ако сега има избори няма да стигнат минимума от
4 процента
16:43 28.10.2026
100 Кандев няма как
16:45 28.10.2026
101 Българка
16:53 28.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Гласоподавател
17:20 28.10.2026
105 Рундите
17:22 28.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Снежанка Димитрова
Йотова е по-малкото зло.
Радев е по коварен от йезуит.
Коментиран от #133
18:25 28.10.2026
110 "демократ"
18:31 28.10.2026
111 натка патка
18:36 28.10.2026
112 натка патка
До коментар #84 от "Тази":Искаме красиви водещи.
18:42 28.10.2026
113 Никой
18:55 28.10.2026
114 Митрафунова
19:03 28.10.2026
115 Цвете
19:04 28.10.2026
116 Тези двамата се криха
19:22 28.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Дали
19:26 28.10.2026
119 Трябва да се пита КС
До коментар #13 от "Нищожни избори 74% негласували":Дали е легитимен избора първия тур при толкова ниска избирателна активност.
19:34 28.10.2026
120 Не се надявай
До коментар #12 от "реалистъ":Тези сороски и либерални въпросчета, дето ги крещят нашите евроатлантичета с тънки гласчета, отдавна не саспънка за Йотовата. Още след като стана Президент на мястото на Р.Радев я питаха и тя убедено отговоро, че агресора е Русия. А чий е Крим- знаем отговора от Радев и неговота по-късна интерпретация - че е фактически руски, защото над него се вее руското знаме, но юридически е на Украйна. Но и това не е съвсем вярно, или по-точно е напълно невярно, тъй като Крим е бил суверенна соц. република, която е присъединена от Хрушчов към УССР през 1956. През 1991г. излиза от състава на СССР с референдум и става пак самостоятелна република, който с Референдум от 1991г. се присъединява към Украйна. След преврата в Киев през 2014г. Крим отново се отделя с Референдум от Украйна като самостоятелна република Крим и пак с Референдум се присъединява към РФ. Всичко става доброволно, без един изстрел и с огромно ликуване на руското население там. Затова тук важат правилата за самоопределение на населението и правото му на отделяне. т.е както са се присъединили като Самостоятелна Република Крим, така се и отделят- с Референдум. Затова и никой не реагира с война - нито Украйна, нито САЩ, нито Европа. Йотова трябва да знае всичко това и да не се колебае да го изкаже. Истината ще й спечели наистина много глрасове, защото в голямата си част българския народ симпатизира на руснаците, за което си има историческа , културна и религиозна объсловеност.
20:22 28.10.2026
121 Демократичната общност
До коментар #92 от "Зеления":Според коментатора от №24/ без име/ ,демократичната общност е тази, която забрани на българския народ да се произнесе на Референдум за отлагане приемането на Еврото!
Тези ПП, ДБ, ДСБ и евроатлантиците на Б.Борисов и Д. Пеевски, както и предателите от БСП, до един гласуваха против Референдума за лева! Е, сега, когато берем плодовете на тези, които ни вкараха в "Клуба на богатите", за да ни ограбят още повече, сега може да им го върнем- като гласуваме не "за Йотова", а " против Гюров", който се подкрепя от същите предатели!
20:37 28.10.2026
122 Въпросът е неправилен
До коментар #36 от "Ако даде":Никой нищо не дава на Путин! Той решава къде , кога и как отива и си взима историческите руски територии, населени с руснаци, които при това с референдум се присъединяват към майка Русия и празнуват този ден като най-важно събитие от новата им история.
И още нещо - Путин не взема домове, той ги строи в присъединилите се територии. Пример-Мариопул!
20:45 28.10.2026
123 !!!?
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":Йотова да отговори на въпросите:
Продава ли Павителството на Радев оръжие на Украйна ?
Като е за мир, защо нито веднаж не каза, че е против варварската война на Путин в Украйна ?
Ако стане президент пак ли ще се хвърли в краката на Киро Гудяев ?
Като е против чуждите знамена, ще забрани ли и руското знаме ?
...!!!?
20:46 28.10.2026
124 За твое сведение
До коментар #45 от "Извинете, ама":Костадинов и Волгин никига не бягат от дебат! Напротив участват винаги, когато могат и защитават тезите си брилянтно! И никога не отстъпват от позициите си и не се отмятат като някои други. Не предават избирателите си и не ги харизват, както правят други. Те уважават гражданите, гласували за тях и посочват, че подкрепящите ги могат да мислят самостоятелно и ще гласуват, както преценят и пожелаят. А това, че нито един от глрасувалите за Възраждане няма да гласува за Гюров- то е ясно. Който е искал евроатлантизъм и либерални практики- той е гласувал още на първи тур за Гюров, а не за Възраждане, което се покрепя от суверенисти и патриоти!
20:58 28.10.2026
125 Кой си ти, че ще даваш
До коментар #48 от "Да дадем":"Варна на Путин и Крджали на Ердоган!" Да не си Господ- Бог или Господар на България?
Путин никога не е предявявал претенции към Варна, или каквато и да е част от България.
За разлика от Ердоган, който каза, че Кържали и Варна са му на сърцето" Така, че ако има опасност някой нещо да поиска- то не е от Путин и Русия, а от южния ни съсед!
И още нещо- ако Путин по някакъв начин бе обвързан с Варна- незаконни селища като "Баба Алино" никога нямаше да има! Защото щеше да има ред, законност и наказание за корупция.
21:15 28.10.2026
126 Нямя и да получиш!
До коментар #50 от "Касиер":Руския президент се грижи за народа си, обедини страната си, направи я солна и могъща, да издържи на хилядите санкции и оръжия на русофобския Запад! И издигна Русия като една от Великите сили, с които ще преговарят Тръмп и си Дзинпен през ноември в Китай! А ЕС само стои изолиран в ъгъла на световните събития.
Няма да получиш такъв Президент, дори и да искаш, защото такъв се ражда на 100 г. вуднъж и то само в Русия!
Аз искам Български Президент, а не президент на Украйна! Ако Зеленски случайно насрочи избори, Гюров спокойно може да получи гражданство за заслуги към Украйна и да се кандидатира там! И за българите ще е добре, и за него- право в шестицата!
21:25 28.10.2026
127 Абсолютно точно!
До коментар #66 от "96 милиарда":Съвсем точно си го изчислил и посочил вярно. Наглеците също правилно си ги изборил.
Но накрая излиза, че няма за кого да се гласува. Костадинов, който не е в кюпо не стигна до балотаж, а Йотова и Гюров имат повече общи неща в политиката, отколкото различия.
И двамата са либерали, и двамата подкрепят Урсулата, и двамата са за Еврото, и двамата определят Русия като "агресор" и двамата държат да подпомагат Украйна. Като че ли само в позицията за включването ни във война срещу русия, се различават малко.
Накрай пак ще трябва да гласуваме "против", а не "за" , а това е много жалко!
21:43 28.10.2026
128 Казанлъшкия
Коментиран от #130
21:47 28.10.2026
129 Знаещ
05:47 29.10.2026
130 Знаещ
До коментар #128 от "Казанлъшкия":... и ти :)
05:48 29.10.2026
131 Стенли
До коментар #7 от "Стенли":Така бях решил , да не ходя , но като чух , какви ги думат Денков , Мирчев , че и онзи индивид от партия гроб , с недовършеното име Георг , че тези хора едва ли не искат да обявят война на Русия , затова в неделя ще ида да гласувам от немайкъде , и макар , че не харесвам йотовица , все пак както казват братчедите , ще хвърля за нея , защото , ако петроханците завладеят президенството , не мисля , че ще е на добре , като се казва да изберем по малкото зло в случая йотовица
05:52 29.10.2026
132 Фен
05:56 29.10.2026
133 Стенли
До коментар #109 от "Снежанка Димитрова":Много точно същото го мисля и аз 👍
05:58 29.10.2026
134 Двама престъпници
Йотова, наркопомилвачке, сикакви очи ще се изтипосаш пред народа????
А Гюров с висящото му наказателно производство????
Да това ли падение стигнахме?!
05:59 29.10.2026
135 Упорите се говори,
Кандидатите на ПБ са били Вълчев или Янаки Стоилов.
Ако един от двамата беше издигнат, със сигурност щях да гласувам.
Възраждане бяха провалени от Лидерът си, самоиздигнал се за кандидат Президент,
по подобие на Йотова. Не успял да обедини патриотичен вот.
Гюров най-карикатурният образ, който не заслужава коментар.
Със сигурност ще гласувам срещу Йотова.
Наказателен вот!
06:00 29.10.2026
136 Лееллеелее
А сегаде
06:10 29.10.2026
137 И двамата трябва
Това ще е справедливо!
06:10 29.10.2026
138 УТРЕПАНАТА ДЪРЖАВА
06:14 29.10.2026
139 оня с коня
06:18 29.10.2026
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