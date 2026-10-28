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Тази вечер: БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров
  Тема: Избори

Тази вечер: БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров

28 Октомври, 2026 15:23, обновена 29 Октомври, 2026 05:37 3 247 140

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • бнт-
  • предизборен дебат

Дебатът е от 21:00 ч. и ще бъде воден от Поли Златарева. Той ще се проведе преди балотажа на 1 ноември

Тази вечер: БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия тази вечер от 21:00 ч. Водещ ще бъде Поли Златарева.

Дебатът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 4. Зрителите ще могат да го гледат и в новинарския сайт на БНТ, както и във Facebook страницата и YouTube канала на обществената телевизия.

Форматът е насрочен непосредствено преди балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. В него Илияна Йотова и Андрей Гюров ще представят позициите си по теми, свързани с правомощията и ролята на президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

БНТ заявява, че чрез националното излъчване ще даде възможност посланията на двамата кандидати да достигнат до възможно най-широка аудитория. „Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров“ ще бъдат представени в единствения им дебат в национален ефир преди решаващия вот.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя от другия бряг

    54 21 Отговор
    си отива в къщи

    Коментиран от #14, #45, #84

    15:28 28.10.2026

  • 2 Дебат

    43 14 Отговор
    с партиен демагог!?Гюров е самоубиец!

    Коментиран от #10

    15:28 28.10.2026

  • 3 Иван Пловдивски

    31 42 Отговор
    Нека водещата на дебата г-жа Златарева да пита кандидатите за президент на България ако бяха на мястото на Зеленски щяха ли да се съгласят в името на мира да отстъпят 20 процента от територията на България. Много ще ми е любопитно.

    Коментиран от #9, #16, #40, #87, #93, #123

    15:29 28.10.2026

  • 4 Обединителката

    27 26 Отговор
    ако не се откаже,тежко ще раздели народа в неделя!

    15:30 28.10.2026

  • 5 .....

    41 57 Отговор
    Да пометем червената вещица другата неделя. А през зимата и болшевишката, крадлива шайка на Радев.

    Коментиран от #17, #19

    15:30 28.10.2026

  • 6 Трол

    13 5 Отговор
    Ще бъде мазна борба на тепиха.

    15:31 28.10.2026

  • 7 Стенли

    10 31 Отговор
    Мда , изборът не много голям , все едно да да се нахраниш да избираш между камък и шишарка (в случая шишарката е Йотова ) , с шишарката все пак може де нахраниш , макар че няма да е от най хубавите граничния , докато с камъка няма как , но аз лично съм решил в неделя да не ходя да гласувам

    Коментиран от #34, #69, #131

    15:31 28.10.2026

  • 8 3.14К

    28 5 Отговор
    Водещите от трите телевизии и от БНР са за пълна подмяна, независимо от резултата. Поли Златарева е черешката на тортата от тази група!

    Коментиран от #85

    15:31 28.10.2026

  • 9 Наведена главица

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    сябя не я сече!

    Коментиран от #46

    15:31 28.10.2026

  • 10 Прав си

    20 9 Отговор

    До коментар #2 от "Дебат":

    Да водиш разговор с брутален партиен идеолог, това са изпечени лъжци и фанатици.

    15:32 28.10.2026

  • 11 54321

    26 2 Отговор
    Aгенциите - Мъцнаха ли "прогнозата" за балотажа или вече не смеят да правят "проучвания" 🤣

    15:32 28.10.2026

  • 12 реалистъ

    25 34 Отговор
    Чий е Крим и кой е агресора ще закопаят другарката йотова.

    Коментиран от #22, #56, #63, #120

    15:33 28.10.2026

  • 13 Нищожни избори 74% негласували

    23 13 Отговор
    Президентката назначила за премиер Гюров, ще води дебат с "любимецът си".
    То бива имитация на избори, но тяхното е...
    Защо не направихте дебат между доц. Димов и Йотова, или с Гюров.
    Между Волгин и вицето на Йотова.
    Толкова "обидно" за българите.
    74% не са гласували.
    Изборите да се анулират, докато поне 51% от имащите право на глас гласуват.

    Коментиран от #119

    15:33 28.10.2026

  • 14 А дон йоца

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "тоя от другия бряг":

    Отива в лабораторията на ел чапу...🗣

    Коментиран от #18

    15:33 28.10.2026

  • 15 хъхъ

    15 13 Отговор
    Двама евро-атлантици, един открит и един прикрит.

    Коментиран от #26, #55

    15:34 28.10.2026

  • 16 Това вече е правено

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    За пример може да се даде Македония, което показва че националните предатели без съмнение, ще предадат 20% от България в полза на чужди интереси. Това се е случвало.

    15:34 28.10.2026

  • 17 Иванов

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    И да дойдат на власт продажниците на България да откраднат и продадат каквото е останало

    Коментиран от #24

    15:34 28.10.2026

  • 18 при тоя избор

    11 11 Отговор

    До коментар #14 от "А дон йоца":

    тя остава

    15:35 28.10.2026

  • 19 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    А ще дочакаш ли лято!?

    Коментиран от #28

    15:35 28.10.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    21 14 Отговор
    Кандев се уплаши и се скри.....

    Очаквано!

    Коментиран от #35

    15:35 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Напротив

    13 6 Отговор

    До коментар #12 от "реалистъ":

    Ще се измъкне ловко,накрая ще се забрави,какво са я питали!Йотова може повече от Кастро да говори!

    15:35 28.10.2026

  • 23 ТЕЗИ ДЕБАТИ!!!???

    18 7 Отговор
    Тези дебати са практика, прилагана от други държави и по никакъв начин няма да повлияят на изборите - перефразата на римската поговорка за хляба и зрелищата, преведена на нашенски е “като не можете да дадете хляб на народа, дайте му поне зрелища”

    15:36 28.10.2026

  • 24 .....

    16 24 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. Радевите гласоподаватели са с празни джобове и никаква евтина политическа пропаганда, хванала дикиш през април от позицията му на спасител, не може да ги компенсира и мотивира да гласуват. Самият факт, че Йотова се съгласява на дебат означава, че нямат полезен ход и губят битката

    Коментиран от #92

    15:36 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Много точно казано 👍

    15:37 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 84797495976

    17 21 Отговор
    Лъснатото розово пони не заслужава мандат , с който ще ни зарови и загроби още повече в Украйна ! За Йотова - по-малкото зло !

    Коментиран от #36

    15:39 28.10.2026

  • 30 Дебата ще е

    8 1 Отговор
    дума срещу десет!И повече...

    15:39 28.10.2026

  • 31 ГяурГю ручфутски

    18 12 Отговор
    Ако има кандидат президентски дебат
    Задължително трябва да бъдат питани и двамата подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    Коментиран от #91

    15:39 28.10.2026

  • 32 Чорбара

    16 12 Отговор
    Гюро гяуро е куха лейка.

    15:39 28.10.2026

  • 33 Има конфликт на интереси

    11 14 Отговор
    Шефът на БНТ е вицето на Йотова.
    Трябваше да изберат неутрална телевизия.

    Коментиран от #57, #60, #107

    15:39 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 6792

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    Работил ли си някога в гей клуб някъде в Русия?

    Коментиран от #71

    15:39 28.10.2026

  • 36 Ако даде

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "84797495976":

    домът ти на Путин,за мир???

    Коментиран от #122

    15:40 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 фенка

    9 5 Отговор
    Да се насладим на един открит, честен и цивилизован дебат.

    15:41 28.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Добър въпрос, но преди това

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    трябва да попита - ако бяха на мястото на Зеленски, биха ли жертвали държавата си и да провокират война?

    Коментиран от #48

    15:41 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Илиана

    10 5 Отговор
    Предлагам дебата да е на френски!

    15:42 28.10.2026

  • 43 ГяурГю Ручфутски

    13 12 Отговор
    И темата за атлантическият грабеж да се повдигне! ..
    Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    Коментиран от #47, #64

    15:42 28.10.2026

  • 44 Куриер

    9 15 Отговор
    Няма нужда от дебат. България избира между български и украински президент! Мирчев пускай троловете, дюнерите след изборите от нас! Лично ще ги носим !

    Коментиран от #50

    15:42 28.10.2026

  • 45 Извинете, ама

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "тоя от другия бряг":

    Коци и Волгин не участват в дебата. Припознал сте се.

    Коментиран от #88, #124

    15:42 28.10.2026

  • 46 Да бе ,да ! 🤔

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "Наведена главица":

    Главицата на Зеленски отдавна е наведена на янки , турци и англичани (истинското Hато ) . Заради тях загуби една пета от Украйна и десетки милиони от населението си .

    15:43 28.10.2026

  • 47 Хотелиери имотни измамници

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":

    Връщайте парите!

    15:43 28.10.2026

  • 48 Да дадем

    5 10 Отговор

    До коментар #40 от "Добър въпрос, но преди това":

    Варна на Путин и Крджали на Ердоган!Пък и другите ще искат!

    Коментиран от #59, #61, #125

    15:44 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Касиер

    9 12 Отговор

    До коментар #44 от "Куриер":

    Руски президент не ща!

    Коментиран от #126

    15:44 28.10.2026

  • 51 хаха

    12 10 Отговор
    Само пълен тъпак би гледал тези двамата пълни полуидиоти (с водещия стават "Тримата Глупаци").

    Хахаха

    15:44 28.10.2026

  • 52 Клиент

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Овергаз са топ! Имал пари- дал.

    15:45 28.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ГяурГю Ручфутски

    8 10 Отговор
    Надявам се да не ги питат само глупости
    Да ги питат за таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и за слугинажа на атлантическата ни продажна смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    15:45 28.10.2026

  • 55 Всъщност

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Трима , с водещата . В бг медиите случайни хора няма !

    15:46 28.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз харесвам Йотова

    7 7 Отговор
    но внуците ми са за Гюров!Познайте,как ще гласувам?

    15:46 28.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Клиент

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Има конфликт на интереси":

    БТА, не БНТ!

    15:47 28.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стенли

    11 6 Отговор

    До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":

    А и да не забравяме данък въглеродни емисии върху течните горива с който ще ни сурвака Урсула и компания след нова година 😮‍💨😕😡👎

    15:51 28.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 96 милиарда

    9 9 Отговор
    лева профукаха за ойрото, БКП, СДС, ДБ, ПП, ДПС и ГЕРБ., и Радев който 9 години не инициира Референдум, когато де юри ни приеха се сети да измъти нещо неадекватно.
    Колко ни струва, ойрото:
    2 млрд. лева злато подарени на ЕЦБ,
    6 млрд. лв. по въвеждане на Ойро,
    30 млрд. лв. върнати на банките, падане праг резерви,
    43 млрд. лв. от резерв подарени на ЕЦБ,
    Лични заслуги на Радев и ПБ, ойро ЕСМ юни 2026, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ
    гласували "за":
    подаряват 3 млрд. лева за ЕСМ,
    обещават 12-15 млрд отново за ЕСМ,
    ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
    Причинени щети за 96 млрд. лева, както и чудовищна инфлация, дефицит, чудовищни цени на храни и лекарства, преки и косвени данъци, увеличения Здравни, местни данъци с 100% до 2030, имотна спекула.
    Резултатът от управлението на Радев, Йотова, Гюров служебни, ГЕРБ, БКП, ПП, СДС, ДБ и ПБ.

    Коментиран от #127

    15:51 28.10.2026

  • 67 За пари

    13 10 Отговор

    До коментар #65 от "Зеленски":

    За пари продаде и унищожи Украйна това мекотело зеленски!

    15:53 28.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Бре и кое не вярно което съм казал 🤔

    15:53 28.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Дедо

    10 9 Отговор
    Комунистите откраднаха живота ми!Няма да гласувам,да го направят и с внуците ми!

    15:56 28.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Точно пък П. Златарева!

    12 0 Отговор
    Като почти всички в БНТ има склоността да бъде сервилна със силните на деня и остра и нападателна спрямо опонентите и.

    15:56 28.10.2026

  • 75 Връща се

    0 2 Отговор
    от където тръгна!

    15:57 28.10.2026

  • 76 Гестапо

    9 6 Отговор
    Илиана докладваше колегите си!

    15:58 28.10.2026

  • 77 Рефер

    8 9 Отговор
    Митрофанова ли ще е?

    16:00 28.10.2026

  • 78 Захарова

    6 3 Отговор
    Слушалки ще има ли?

    16:00 28.10.2026

  • 79 И още мисирки ООД

    12 1 Отговор
    Тая Поли Златарева хич не я бива за водеща по БНТ! Не усеща събеседниците си и си говори каквото на нея й скимне.

    16:03 28.10.2026

  • 80 !!!?

    6 3 Отговор
    Дебат...!!!?

    16:10 28.10.2026

  • 81 бълг. патриот

    10 10 Отговор
    Привърженик на Герб съм.На балотажа ще гласувам ПРОТИВ русороба наркобаронеса
    баба Цоцолана

    Коментиран от #83

    16:11 28.10.2026

  • 82 Дани

    8 6 Отговор
    И защо златарева о да тя е удобната на петроханците както снощи тая беше в референдум снощи-от едно котило със зглобката НО НА ПЪРВИ ДА ИЗБЕРЕМ ЙОТОВА ЧЕ Е ПО МАЛКОТО387 ЗЛО ОТ ГЮРО!!

    16:15 28.10.2026

  • 83 Метресата от Барселона

    9 8 Отговор

    До коментар #81 от "бълг. патриот":

    Абе, Кирчо, Кокорчо, Дебелянчо и Боко, умора нямате да повтаряте тая гнусна лъжа. Личи си, че нищо друго не можахте да измислите, за да засипвате с байганьовска кал противниците си! Народът обаче чудесно знае какво представлявате всички и затова ви отвя на последните избори!

    Коментиран от #99

    16:15 28.10.2026

  • 84 Тази

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "тоя от другия бряг":

    водещата на БНТ да си пие предварително хапчетата, щото няма да и тръгнат въпросите..

    Коментиран от #112

    16:16 28.10.2026

  • 85 787877

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "3.14К":

    Е как бе те са абонирани даже не до пенсия, а до живот

    16:18 28.10.2026

  • 86 Бибитко от Банкя

    4 2 Отговор
    Защо изобщо на такъв дебат трябва да има водещ? Събеседниците трябва да водят диалог помежду си, без той да бъде вкарван в някакви предварително нагласени рамки. Така ще се види кой как умее да аргументира тезите си и каква е психиката му. Това да не е футболна среща, за да има рефер!

    16:20 28.10.2026

  • 87 Не е лош въпроса

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    20% сега или малко повече след време?

    16:20 28.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Луд Скайуокър

    5 2 Отговор
    Искам водещият на дебата (ако се състои въобще) да зададе и на двамата въпроса "САЩ агресор ли са" и да ги накара да отговорят с една дума. Но много се съмнявам че ще има дебат а и още пи-малко някой ще им зададе този въпрос - а ако случайно се случат и двете ще гледаме пълен цирк !

    16:24 28.10.2026

  • 90 Зеления

    6 4 Отговор
    А Кандев очаквано се скри като мишок от дебат с вицето на Йотова, за да не лъсне пред народа, че две изречения на кръст не може да каже !

    16:29 28.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Зеления

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от ".....":

    "Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. "

    Коя е демократичната общност в България и коя е недемократичната общност?
    Кои партии според теб са демократични и кои не са?
    Кои българи са демократични и кои не са?
    Като сте почнали с такива евролиберални опорки, поне ги доразвийте докрай да ви се смеем от сърце !

    Коментиран от #121

    16:34 28.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дебат за какво?

    7 3 Отговор
    От йоцата слушаме девет години, едно и също. Рундьо каза, че искали да върнат сглобката и тя повтаря същото като папагал. Рундите разделят хората, настройват ги едни срещу други. Рундите са проклятие. Имат си стадо, което ги подкрепя безусловно. Избирайте я и да вършва циркът.
    Дебатът е напълно излишен. Йоца е от кошмарното минало.

    Коментиран от #95

    16:35 28.10.2026

  • 95 С такива като теб

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Дебат за какво?":

    ме разделя пошлостта ви и ме е гнус от лъжите ви!

    16:37 28.10.2026

  • 96 Гюров

    5 6 Отговор
    Арестуването на 3 кмета на ДПС е нов Възродителен процес.
    Винаги е бил с ДПС и Пеевски.
    Те го подкрепиха за подуправител на БНБ.
    Ето ви Сглобката

    16:38 28.10.2026

  • 97 Сусу Манарата

    4 1 Отговор
    Това ще бъдат дебати, диспут или зорлем моабет?!

    16:40 28.10.2026

  • 98 "Гюров директно си отива в къщи"

    6 1 Отговор
    Какво като си отива в къщи? Гюров си е екстра и без да бъде президент. За дъртата ще е проблем. И за йоцитата също!

    16:43 28.10.2026

  • 99 бълг. патриот

    7 6 Отговор

    До коментар #83 от "Метресата от Барселона":

    На изборите Герб бяха втори,а ПП–ДБ трети Народа видя какви кухи лейки са
    русофилите Радев и фатмаците му.Ако сега има избори няма да стигнат минимума от
    4 процента

    16:43 28.10.2026

  • 100 Кандев няма как

    5 2 Отговор
    да се уплаши от смешното нещо, домашен любимец на женката. Кандев няма какво да обсъжда с пудел!

    16:45 28.10.2026

  • 101 Българка

    3 6 Отговор
    ЗАЩО ДЕБАТА НЕ СЕ ВОДИ ОТ БОЙКО ВАСИЛЕВ ИЛИ ЛОРА КРУМОВА - но те са справедливи и непозволяват да бъдат манипулирани а тази Златарева е удобната на петроханци -всичко ще е манипулация от нейна страна като водещата на референдум снощи!!!

    16:53 28.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Гласоподавател

    5 4 Отговор
    Залагам за А Гюров..Седем на нула за Гюров

    17:20 28.10.2026

  • 105 Рундите

    3 2 Отговор
    управляват само стадото си. Дебат не е нужен. Стадото си е стадо, блее влюбено! Негласувалите са свободни хора, те ди решават. Демократичната общност няма какво ново да чуе от женката. Дебатът е излишен.

    17:22 28.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Снежанка Димитрова

    3 5 Отговор
    Гласуваш за Гюров получаваш А.Василев и Тагарев.
    Йотова е по-малкото зло.
    Радев е по коварен от йезуит.

    Коментиран от #133

    18:25 28.10.2026

  • 110 "демократ"

    2 1 Отговор
    Близо една десета част от имащите право да гласуват, ще определят кой да бъде президент. Този президент няма да има легитимност. Как ще бъде президент на всички граждани в страната? Има нещо не наред.

    18:31 28.10.2026

  • 111 натка патка

    2 1 Отговор
    Важно е кой ще води дебата и дано да е по симпатичен.

    18:36 28.10.2026

  • 112 натка патка

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тази":

    Искаме красиви водещи.

    18:42 28.10.2026

  • 113 Никой

    2 2 Отговор
    КОЙ беше изрекъл фразата " Да дойдат танковете " ? очаквайте от същото котило .

    18:55 28.10.2026

  • 114 Митрафунова

    2 4 Отговор
    Губите го този пост, друзя. Поздрави и фойерверки, без картички.

    19:03 28.10.2026

  • 115 Цвете

    3 2 Отговор
    ТОЗИ " ИЗБОР " СИ ГО ИЗБРА В ЕДНО ИНТЕРВЮ ИМЕННО ПРИ ТАЗИ ХАПЛИВА И МНОГО НЕПРИЯТНА ЖУРНАЛИСТКА ЙОТОВА. ВЪРНЕТЕ КАДЪРА НАЗАД И ЩЕ СЕ УВЕРИТЕ НАКРАЯ НАГЛАСИТЕ НА ПБ.🤔🤦‍♂️🤫🤫🫡😠🤥🎭🪅

    19:04 28.10.2026

  • 116 Тези двамата се криха

    5 1 Отговор
    Цял месец много високомерно и надменно. Не заслужават подкрепа и не са подходящи .

    19:22 28.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Дали

    5 0 Отговор
    Не е много сигурно. Другарката Йотова я излъгаха, че е президент на първи тур, почти.

    19:26 28.10.2026

  • 119 Трябва да се пита КС

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нищожни избори 74% негласували":

    Дали е легитимен избора първия тур при толкова ниска избирателна активност.

    19:34 28.10.2026

  • 120 Не се надявай

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "реалистъ":

    Тези сороски и либерални въпросчета, дето ги крещят нашите евроатлантичета с тънки гласчета, отдавна не саспънка за Йотовата. Още след като стана Президент на мястото на Р.Радев я питаха и тя убедено отговоро, че агресора е Русия. А чий е Крим- знаем отговора от Радев и неговота по-късна интерпретация - че е фактически руски, защото над него се вее руското знаме, но юридически е на Украйна. Но и това не е съвсем вярно, или по-точно е напълно невярно, тъй като Крим е бил суверенна соц. република, която е присъединена от Хрушчов към УССР през 1956. През 1991г. излиза от състава на СССР с референдум и става пак самостоятелна република, който с Референдум от 1991г. се присъединява към Украйна. След преврата в Киев през 2014г. Крим отново се отделя с Референдум от Украйна като самостоятелна република Крим и пак с Референдум се присъединява към РФ. Всичко става доброволно, без един изстрел и с огромно ликуване на руското население там. Затова тук важат правилата за самоопределение на населението и правото му на отделяне. т.е както са се присъединили като Самостоятелна Република Крим, така се и отделят- с Референдум. Затова и никой не реагира с война - нито Украйна, нито САЩ, нито Европа. Йотова трябва да знае всичко това и да не се колебае да го изкаже. Истината ще й спечели наистина много глрасове, защото в голямата си част българския народ симпатизира на руснаците, за което си има историческа , културна и религиозна объсловеност.

    20:22 28.10.2026

  • 121 Демократичната общност

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Зеления":

    Според коментатора от №24/ без име/ ,демократичната общност е тази, която забрани на българския народ да се произнесе на Референдум за отлагане приемането на Еврото!
    Тези ПП, ДБ, ДСБ и евроатлантиците на Б.Борисов и Д. Пеевски, както и предателите от БСП, до един гласуваха против Референдума за лева! Е, сега, когато берем плодовете на тези, които ни вкараха в "Клуба на богатите", за да ни ограбят още повече, сега може да им го върнем- като гласуваме не "за Йотова", а " против Гюров", който се подкрепя от същите предатели!

    20:37 28.10.2026

  • 122 Въпросът е неправилен

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ако даде":

    Никой нищо не дава на Путин! Той решава къде , кога и как отива и си взима историческите руски територии, населени с руснаци, които при това с референдум се присъединяват към майка Русия и празнуват този ден като най-важно събитие от новата им история.
    И още нещо - Путин не взема домове, той ги строи в присъединилите се територии. Пример-Мариопул!

    20:45 28.10.2026

  • 123 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    Йотова да отговори на въпросите:
    Продава ли Павителството на Радев оръжие на Украйна ?
    Като е за мир, защо нито веднаж не каза, че е против варварската война на Путин в Украйна ?
    Ако стане президент пак ли ще се хвърли в краката на Киро Гудяев ?
    Като е против чуждите знамена, ще забрани ли и руското знаме ?
    ...!!!?

    20:46 28.10.2026

  • 124 За твое сведение

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Извинете, ама":

    Костадинов и Волгин никига не бягат от дебат! Напротив участват винаги, когато могат и защитават тезите си брилянтно! И никога не отстъпват от позициите си и не се отмятат като някои други. Не предават избирателите си и не ги харизват, както правят други. Те уважават гражданите, гласували за тях и посочват, че подкрепящите ги могат да мислят самостоятелно и ще гласуват, както преценят и пожелаят. А това, че нито един от глрасувалите за Възраждане няма да гласува за Гюров- то е ясно. Който е искал евроатлантизъм и либерални практики- той е гласувал още на първи тур за Гюров, а не за Възраждане, което се покрепя от суверенисти и патриоти!

    20:58 28.10.2026

  • 125 Кой си ти, че ще даваш

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Да дадем":

    "Варна на Путин и Крджали на Ердоган!" Да не си Господ- Бог или Господар на България?
    Путин никога не е предявявал претенции към Варна, или каквато и да е част от България.
    За разлика от Ердоган, който каза, че Кържали и Варна са му на сърцето" Така, че ако има опасност някой нещо да поиска- то не е от Путин и Русия, а от южния ни съсед!
    И още нещо- ако Путин по някакъв начин бе обвързан с Варна- незаконни селища като "Баба Алино" никога нямаше да има! Защото щеше да има ред, законност и наказание за корупция.

    21:15 28.10.2026

  • 126 Нямя и да получиш!

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Касиер":

    Руския президент се грижи за народа си, обедини страната си, направи я солна и могъща, да издържи на хилядите санкции и оръжия на русофобския Запад! И издигна Русия като една от Великите сили, с които ще преговарят Тръмп и си Дзинпен през ноември в Китай! А ЕС само стои изолиран в ъгъла на световните събития.
    Няма да получиш такъв Президент, дори и да искаш, защото такъв се ражда на 100 г. вуднъж и то само в Русия!
    Аз искам Български Президент, а не президент на Украйна! Ако Зеленски случайно насрочи избори, Гюров спокойно може да получи гражданство за заслуги към Украйна и да се кандидатира там! И за българите ще е добре, и за него- право в шестицата!

    21:25 28.10.2026

  • 127 Абсолютно точно!

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "96 милиарда":

    Съвсем точно си го изчислил и посочил вярно. Наглеците също правилно си ги изборил.
    Но накрая излиза, че няма за кого да се гласува. Костадинов, който не е в кюпо не стигна до балотаж, а Йотова и Гюров имат повече общи неща в политиката, отколкото различия.
    И двамата са либерали, и двамата подкрепят Урсулата, и двамата са за Еврото, и двамата определят Русия като "агресор" и двамата държат да подпомагат Украйна. Като че ли само в позицията за включването ни във война срещу русия, се различават малко.
    Накрай пак ще трябва да гласуваме "против", а не "за" , а това е много жалко!

    21:43 28.10.2026

  • 128 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    По - големи г.нусляри от Гюров са само Кирчо, Кокорчо и Плевнелиев.

    Коментиран от #130

    21:47 28.10.2026

  • 129 Знаещ

    2 1 Отговор
    Българите ще си изберете точно този, който заслужавате. С дебат или без, все тая. И така трябва, защото сте страхливи, късопаметни и с лекота продавате род и Родина на чужди страни! И глупави!

    05:47 29.10.2026

  • 130 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Казанлъшкия":

    ... и ти :)

    05:48 29.10.2026

  • 131 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Така бях решил , да не ходя , но като чух , какви ги думат Денков , Мирчев , че и онзи индивид от партия гроб , с недовършеното име Георг , че тези хора едва ли не искат да обявят война на Русия , затова в неделя ще ида да гласувам от немайкъде , и макар , че не харесвам йотовица , все пак както казват братчедите , ще хвърля за нея , защото , ако петроханците завладеят президенството , не мисля , че ще е на добре , като се казва да изберем по малкото зло в случая йотовица

    05:52 29.10.2026

  • 132 Фен

    0 0 Отговор
    Без Кандев, няма да е интересно.

    05:56 29.10.2026

  • 133 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Снежанка Димитрова":

    Много точно същото го мисля и аз 👍

    05:58 29.10.2026

  • 134 Двама престъпници

    2 0 Отговор
    На дебат по телевизията.
    Йотова, наркопомилвачке, сикакви очи ще се изтипосаш пред народа????
    А Гюров с висящото му наказателно производство????
    Да това ли падение стигнахме?!

    05:59 29.10.2026

  • 135 Упорите се говори,

    1 0 Отговор
    че Йотова се е самоиздигнала!
    Кандидатите на ПБ са били Вълчев или Янаки Стоилов.
    Ако един от двамата беше издигнат, със сигурност щях да гласувам.
    Възраждане бяха провалени от Лидерът си, самоиздигнал се за кандидат Президент,
    по подобие на Йотова. Не успял да обедини патриотичен вот.
    Гюров най-карикатурният образ, който не заслужава коментар.
    Със сигурност ще гласувам срещу Йотова.
    Наказателен вот!

    06:00 29.10.2026

  • 136 Лееллеелее

    1 0 Отговор
    ИванКосстов Втори срещу БабаМумун
    А сегаде

    06:10 29.10.2026

  • 137 И двамата трябва

    3 0 Отговор
    Да ги арестуват в студиото пред камерите!
    Това ще е справедливо!

    06:10 29.10.2026

  • 138 УТРЕПАНАТА ДЪРЖАВА

    2 0 Отговор
    След 35 години негативна селекция, сега ще избираме между Гюро и ТАМПЛИЕРКАТА на Гоце. Честито.

    06:14 29.10.2026

  • 139 оня с коня

    0 0 Отговор
    Това "Надприказване" по ТВ е просто Шоу за Зрителите БЕЗ никаква Политическа стойност.Известно е че Президента не може да влияе на размера на Заплати , Пенсии,Социал. надбавки и т.н.,но МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ Геополитическата посока на Държавата,т.е. дали да сме с Европа или Русия!Всъщност и това ще бъде основният Критерии по който ще избираме Президент,който Избор всеки Гласуващ отдавна е направил.

    06:18 29.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

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