Тази вечер: БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия тази вечер от 21:00 ч. Водещ ще бъде Поли Златарева.

Дебатът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 4. Зрителите ще могат да го гледат и в новинарския сайт на БНТ, както и във Facebook страницата и YouTube канала на обществената телевизия.

Форматът е насрочен непосредствено преди балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. В него Илияна Йотова и Андрей Гюров ще представят позициите си по теми, свързани с правомощията и ролята на президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

БНТ заявява, че чрез националното излъчване ще даде възможност посланията на двамата кандидати да достигнат до възможно най-широка аудитория. „Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров“ ще бъдат представени в единствения им дебат в национален ефир преди решаващия вот.

Източници: bntnews.bg