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Високите технологии движат растежа на китайската икономика

Високите технологии движат растежа на китайската икономика

30 Октомври, 2026 13:43 504 3

  • китай-
  • високи технологии-
  • развитие-
  • икономика

Производството на чипове, електроника и оборудване за изкуствен интелект се развива с бързи темпове

Високите технологии движат растежа на китайската икономика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Високотехнологичното производство се превръща във все по-важен двигател на китайската икономика, като компаниите в секторите на електрониката, полупроводниците и изкуствения интелект отчитат значително по-добри резултати от традиционните промишлени предприятия. Това показват последните икономически данни и анализи, цитирани от Reuters.

Китайската икономика е нараснала с 4,5% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г. спрямо 4,3% през предходното. Основен принос за ускоряването имат силният износ и промишленото производство, докато вътрешното потребление остава сравнително слабо.

Особено отчетливо е разминаването между високотехнологичните и традиционните индустрии. Производителите на компютърна техника и електронно оборудване увеличават печалбите си благодарение на глобалното търсене на технологии за изкуствен интелект и държавната подкрепа за технологична независимост. В същото време предприятията в сектори като мебелното производство са изправени пред намаляващи печалби и растящи разходи.

Според Reuters китайските производители на полупроводници се възползват от поскъпването на технологичните компоненти, докато предприятията, ориентирани към вътрешния пазар, продължават да изпитват затруднения заради ограниченото потребление.

Въпреки напредъка на високотехнологичните отрасли общата активност в китайската промишленост остава близо до стагнация. Анкета на Reuters сред 23 икономисти показва, че официалният индекс на мениджърите по покупките (PMI) се очаква да се понижи до 50 пункта през октомври спрямо 50,1 пункта през септември. Стойност от 50 пункта разделя растежа от свиването на производствената активност.

Китайските власти продължават да насочват финансиране към технологичните индустрии и инфраструктурата, като същевременно подготвят мерки за стимулиране на вътрешното търсене през периода 2026–2030 г.

Пекин е предвидил и използването на 550 млрд. юана, или приблизително 82,5 млрд. долара, от неизползвани квоти за държавен дълг, за да подпомогне местните власти и инфраструктурните инвестиции.

Анализаторите обаче предупреждават, че технологичният подем все още не води до съпоставимо подобрение в доходите и потреблението на домакинствата. Продължаващите проблеми на пазара на недвижими имоти допълнително ограничават вътрешното търсене.

Така китайската икономика все по-ясно се развива с две различни скорости – бърз растеж във високотехнологичните производства и значително по-слаба активност в традиционната индустрия и потребителските сектори.


Китай
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    юана

    13:47 30.10.2026

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    Колко са смешни кухоглавите мисирки да се напъват и плюнчат за "икономиката на Китай" точно сега...

    При положение че вчера се "изтриха" около 1.1 трилиона юана на борсата. ХАХАХА

    Некадърни и празноглави джурналя.

    14:07 30.10.2026