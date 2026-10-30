Новини
България »
Над 1 млн. зрители са гледали президентския дебат по БНТ
  Тема: Избори

Над 1 млн. зрители са гледали президентския дебат по БНТ

30 Октомври, 2026 13:49 1 688 95

  • президентски дебат-
  • бнт-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • телевизионна аудитория

Средната аудитория на предаването е 598 566 зрители, а общият му обхват е над 1,04 милиона души

Над 1 млн. зрители са гледали президентския дебат по БНТ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над един милион зрители са гледали президентския дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ. Ексклузивното предаване е достигнало до 1 040 348 души, а БНТ го определя като „най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер“.

Средната аудитория на дебата е била 598 566 зрители в целевата група на хората на възраст 4 и повече години. Постигнатият аудиторен дял е 27,6%, а рейтингът – 9,8%. Данните са от официалното пийпълметрично измерване на GARB.

Според БНТ резултатите са поставили БНТ 1 начело на телевизионния ефир за вечерта. Дебатът беше част от предизборната битка за президентската институция.

Интересът към предаването е отчетен и в интернет. Сайтовете, социалните мрежи и каналът на БНТ в YouTube са събрали общо около 500 000 гледания.

Източници: bntnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 4 Отговор
    Аз го пропуснах.

    Коментиран от #50, #52

    13:51 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    36 5 Отговор
    Това е повече като брой, отколкото са гласоподавателите на двамата.

    Коментиран от #11, #32

    13:51 30.10.2026

  • 4 Пенсионерка

    27 60 Отговор
    чудя се на бошинството пенсионери с малки пенсии защо гласуват за комунисти, ами те ви причиниха това бе хора ...........

    Коментиран от #19, #27

    13:53 30.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    42 15 Отговор
    Изборите в България е все едно да избираш между чума и холера каквото и да изберете умирате ,демокрацията е вашето нещастие

    13:53 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    22 48 Отговор
    Инфо
    Илиана Йотова подари къща до резиденция Бояна за два милиона евро на сина си ....
    Лично "БЪЛГАРСКИЯТ " патриарх дойде да я "освети ".....!!!!????!!!!
    Толкоз за манталитета на стринката от Сливница и за нивото на БПЦ ...

    13:54 30.10.2026

  • 9 Ако не са гласували 3-милиона, изборите

    41 16 Отговор
    Ако не са гласували 3-милиона, изборите да се отменят. Не искам Иван Костов и Иво Инджев да са на власт с 450 000 гласа, под 10% от народът. От 15 души само един да сложи Костов и Сорос-ДЪЛЕС-ЦРУ на власт. ... Ако не гласуваш за Йотова, гласуваш за Сорос и Иван Костов. Ще гледаш едни ... 5-години, ще дадеш безкрайно самочувствие на такива като ПАПИОНКАТА, ХАРИЗАНОВ ТРЪБАТА, КОСТОВ, ДБ и СДСтата, Сашо Йорданов и Иво Инджев...

    13:55 30.10.2026

  • 10 Избирател

    42 21 Отговор
    Естествено че ще гласувам . За проРуската кандидатка . Не за турския атлантически слуга .

    Коментиран от #23, #37

    13:55 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    13 6 Отговор
    Нормално. Прасета от прасета се интересуват все пак.

    А ако имаше Простадиноффски и Тиквени прасИта щяха да се още повече "зрителите".

    13:58 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тик-Ток

    34 8 Отговор
    Демокрацията е театър за робите и простолюдието ,докато банките ви обират

    13:58 30.10.2026

  • 16 никогапак

    5 12 Отговор
    За жлост тя е по готина и представителна но проблема е че е от ,, нашата партия ,, и няма да е избрана но ще видим имайки предвид че някои ходят под строй а други ги мързи ...🍀🍀🍀😁✌️

    13:59 30.10.2026

  • 17 Попов

    14 33 Отговор
    А такива като мен броят ли, които си изключиха телевизора на десетата лъжа на Йотова, което стана някъде след 3-тата минута ?

    13:59 30.10.2026

  • 18 Мдаа

    39 13 Отговор
    Гледах го. Гюрката, много беден речник има. Каже една дума и после "ъъъъ", каже втора дума и след нея "аааа".

    14:00 30.10.2026

  • 19 само

    28 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионерка":

    не забравяй, че ПП ДБ са по-скоро леви, и ти докараха проблемите с реалното обедняване. Може да си пеят, че не е от еврото, но е и от него. Мерака на сглобката да си напише червена точка, че ни е набутало в клуба на богатите, който се оказа клуб на закъсалите се плаща от всички нас. Тоз красавец дето го предлагат за президент в битието си на подуправител на БНБ е участвал в лъжата, докарала бая бели на българина

    Коментиран от #38

    14:00 30.10.2026

  • 20 отврат

    25 9 Отговор

    До коментар #14 от "604":

    Е тая изнервена Златарева нали му помагаше.

    14:01 30.10.2026

  • 21 Тоя за какво му беше

    32 13 Отговор
    Йотова го разби и стана смешен. Не, че някой е очаквал друго!

    Коментиран от #30, #70

    14:01 30.10.2026

  • 22 Замислен

    33 9 Отговор
    Ех Гюров,защо ти трябваше?Пак добре,че скрихте Робокоп,щеше да е трагедия.Сега поне щетите са по-малко.

    14:02 30.10.2026

  • 23 кРадев е руска-турска марионетка !

    10 22 Отговор

    До коментар #10 от "Избирател":

    То защото Боташ, газовото находище, мантинелите, магистрала Черно море ... прогресивните руски дрОгари не ги дадоха на Турция ?!
    Кой сега е eни4apa ?

    14:02 30.10.2026

  • 24 В неделя с №25

    27 6 Отговор
    Гюркан е пълен въздух. Дори най-заблудените еврасти-атлантиди осъзнаха, че реалността не е тик-токчета или марвелвърса

    14:03 30.10.2026

  • 25 Гледам на камерите

    4 1 Отговор
    Те много мъже гледат , без да пипат, тъй че от гледане файда няма

    14:03 30.10.2026

  • 26 проф. Даниел Вълчев :

    15 4 Отговор
    "Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров. В известна степен той е случаен кандидат, но по-важното е, че в неделя вотът ще покаже дали онези либерални идеи, които не се реализираха на парламентарните избори и имат слабо представителство, ще получат реванш”, смята той."

    Коментиран от #46

    14:04 30.10.2026

  • 27 Не лъжи

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионерка":

    причиниха ни го ППлгДБ сглобките като ни вкараха зорлем и с измама в евро-зоната

    14:04 30.10.2026

  • 28 Георги

    1 7 Отговор
    укрофил срещу русофил, а на практика и двмата €фили

    14:04 30.10.2026

  • 29 ФАКТИ

    16 5 Отговор
    СОРОСЧЕТО БЪТКА, БЪТКА И ЗА НИЩО НЕ СТАВА.

    14:04 30.10.2026

  • 30 УжасТ

    8 12 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя за какво му беше":

    Това да изръсиш с ехидна усмивчица 45 доказани лъжи разбиране ли е за тебе ?
    Даже Костя Копейкин не е изричал толкова лъжи в ефир.

    Коментиран от #35, #53

    14:05 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Карнавал

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    То си пише : ,, Лица над 4 години."
    Сигурно е важно за вземане на решение мнението на 4 годишните.

    14:06 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И КАК

    5 1 Отговор
    ги преброихте толкоз точно бре!?

    14:07 30.10.2026

  • 35 Кои лъжи

    11 5 Отговор

    До коментар #30 от "УжасТ":

    Аз лъжи чувам само от тролеите на най гнусната партия на лъжата ПП и ДБ, както и от всички там.

    14:08 30.10.2026

  • 36 Специалист

    18 10 Отговор
    Ако гласуваме за Гюров ще получим пак Плевналиев.За това гласувайте за Йотова пък каквото стане.

    Коментиран от #44

    14:08 30.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бъркаш

    5 13 Отговор

    До коментар #19 от "само":

    Няма обедняване при управлението на ПП-ДБ.
    Доходите изпреварваха инфлацията 2 пъти. Икономиката отчете най високия ръст в Европа.

    14:10 30.10.2026

  • 39 Ха ха ха

    15 6 Отговор
    ГЮРО ГЮРООО ТИ СРИЧАШ БЕ МОМЧЕ, ДВЕ ДУМИ НЕ СВЪРЗА. МАЛЕЕЕЕЕ БЕГАЙ БЕ,УЖАС.

    14:10 30.10.2026

  • 40 И аз съм една от гледащите

    5 3 Отговор
    Но, дебат не видях!
    Видях две фигури с раирани костюми!

    14:11 30.10.2026

  • 41 Вероятно Гюров или не е мъж

    13 4 Отговор
    или е извършил престъпление срещу държавата. Той е 75 набор ! Мъжете от набор 1975 са ходили задължително в казармата за разлика от него.
    Задължителната наборна военна служба в България беше официално отменена чак в края на 2007 г., като последният набор, който влезе задължително, беше родените през 1988 г.

    Коментиран от #54, #66

    14:12 30.10.2026

  • 42 Ърп

    15 3 Отговор
    Гюров беше много зле.Няма дар слово,няма знания и харизма.А и тезите,които трябва да защитава са практически незащитими!

    14:13 30.10.2026

  • 43 Обяви заядливо,

    6 5 Отговор
    че новият бюджет тя ще разписва. Да разписва последната дума има площадът!

    14:13 30.10.2026

  • 44 Ти шегуваш ли се

    4 11 Отговор

    До коментар #36 от "Специалист":

    Наркозакрилницата е на особено внимание на службите!
    Никой не иска змия в пазвата си!

    Коментиран от #45

    14:15 30.10.2026

  • 45 Отвращавате с лъжите си

    14 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ти шегуваш ли се":

    от тази гнусна партия ПП И ДБ. Много измет е минала през България, но такава гнусна не.

    14:16 30.10.2026

  • 46 Вероятно Гюров или не е мъж ...

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "проф. Даниел Вълчев :":

    и НЕ е вероятно а сигурно че онези либерални идеи, които не се реализираха на парламентарните избори и имат изключително слабо представителство в България няма и не трябва да получат реванш и сега, освен ако хората не гласуват и оставят атлантическо-калушковската им секта да вилнее и да се прави на значима каквато определено не е

    14:18 30.10.2026

  • 47 Избираме рундевата сянка

    5 9 Отговор
    Не се усещаше, че цялото й представяне беше като отчаяна молба да харесваме шефа й.

    14:18 30.10.2026

  • 48 МЪКА. ЕДНА ЛЕЛКА И ЕДИН ЛЮЛЬО

    5 4 Отговор
    ЩОМ 1 МЛН. СА ГЛЕДАЛИ, ДА НЕ ГИ ЧАКАМЕ ДА ГЛАСУВАТ? БИХ ГЛАСУВАЛ ЗА ВОДЕЩАТА ЗЛАТАРЕВА.

    14:20 30.10.2026

  • 49 ти ли бе

    3 1 Отговор
    Маника-дребен даже Кеч не е бил?!А дъртата маря е насвякаде манджа на траката.....

    14:20 30.10.2026

  • 50 Голям зор

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нищо не си пропуснал,нищо конкретно за следващите 5 г.Само се джонкаха за минали неща.

    Коментиран от #60

    14:20 30.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пропуснал си

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Йотова беше пред истерична криза, до която Гюров спокойно и убедително я докара

    14:24 30.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Това са фактите

    11 4 Отговор

    До коментар #41 от "Вероятно Гюров или не е мъж":

    Гюров е набор 1975 ... Родените до 1988 г. подлежаха на задължителна военна служба, но Гюров е дезертирал и избягал в чужбина ! Децата му даже са родени в чужбина и са чуждестранни граждани. Това са неоспорими факти ! Негоден е за поста ..

    Коментиран от #72, #86

    14:25 30.10.2026

  • 55 за пореден път не мога да реша

    5 6 Отговор
    кое е по малкото зло

    отвратен съм еднакво и от двамата

    сигурно няма да гласувам

    Коментиран от #58

    14:25 30.10.2026

  • 56 Секретарка

    7 8 Отговор
    нищо повече. Изнервена, жалка, агресивна, напираща да говори да не би да изпусне нещо от сценария

    Коментиран от #67

    14:26 30.10.2026

  • 57 Новина

    9 2 Отговор
    След като се разбра , че дронът атакувал танкера в Черно море е украински ("Magura" ) , от "Боец премествали протеста си пред украинското посолство . Украинската посланичка да се маха от България !

    Коментиран от #68

    14:28 30.10.2026

  • 58 Ако НЕ гласуваш човеко

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "за пореден път не мога да реша":

    Подкрепяш реално добре организираната петруханска секта която точно на това разчита !

    14:28 30.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Голям зор":

    Какви 5, те остават още само 3г

    14:29 30.10.2026

  • 61 дядо гатю

    5 6 Отговор
    и аз го гледах но останах разочерован от другарката йотова как може да казваш че договора с ботош ли беше ще бъде полезен за българия когато плащаме милиони на турската страна и то от гърба на българския данакоплатец

    14:29 30.10.2026

  • 62 Истината

    8 9 Отговор
    Аз го гледах. Йотовица беше на стимуланти и постоянно правеше гримаси! Много самоуверена и агресивна, дори когато лъже!!! Прибраната коса беше добър ход. От другата страна Гюров беше доста по сдържан, на моменти колеблив и не си позволи да премине добрия тон нито веднъж. Грешката му беше, че рядко реагираше на лъжите на Йотова, може би регламента беше такъв....
    Беше надговорен от нея...факт. Но това само затвърди предимствата му... възпитание, мярка, поведение, емоционална зрялост....

    Коментиран от #65

    14:30 30.10.2026

  • 63 За гюров кандев ще гласуват полицаите

    2 1 Отговор
    За йотова вълчев военните
    Сгодихме се военен полицай военен полицай.....

    14:33 30.10.2026

  • 64 Браво

    6 3 Отговор
    Всички са видели нищожеството Гюра!

    14:33 30.10.2026

  • 65 Много жалко изглеждате

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Истината":

    и отвращавате от партията на лъжата ПП и ДБ.

    14:33 30.10.2026

  • 66 Гюров най вероятно не е "мъж"

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Вероятно Гюров или не е мъж":

    Със статут на бежанец по "транс сексуални причини" в САЩ е бил ! И като "целева бройка" там е следвал финансиран от НПО

    14:33 30.10.2026

  • 67 трънкова

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Секретарка":

    да ходи на телелейската гора ......

    14:33 30.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ЛЕЛЯ ИЛИЯНА, ГЛАВНОКОМАНДВАЩА?

    2 3 Отговор
    РУСИЯ НЕ ПОТАПЯ КОРАБИ, ДРОНОВЕТЕ ИМ СА МИРОЛЮБИВИ, БОТАШ Е ПЕЧЕЛИВШ...

    14:36 30.10.2026

  • 70 Май не сме гледали

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя за какво му беше":

    един и същ дебат.
    Йотова проби пода на мазето и се провали в катакомбите му.

    Коментиран от #74

    14:36 30.10.2026

  • 71 Гюров най вероятно не е "мъж"

    5 1 Отговор
    Просто е поредната атлантическа куха гюролайка тип Плевню

    14:37 30.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Смях с копейци в сайта

    1 1 Отговор
    Върви Йотова и лъже,
    топуркат след нея путинските радевчета и мажат.

    14:43 30.10.2026

  • 78 Смятам да гласувам

    3 1 Отговор
    За истинската жена

    14:43 30.10.2026

  • 79 Ясно

    1 0 Отговор
    Щом са го гледали 1 млн. значи избирателната активност отново ще е 20, 20 и няколко процента. Т.е. гледали са го тези, които са гласували и на първия вот. Нови гласуващи няма и да има.

    14:44 30.10.2026

  • 80 Цвете

    1 0 Отговор
    ИЗГЛВДАХ И КОНСТАТИРАХ ,ТОВА ЧЕ СЕ КАНДИДАТИРАШ ЗА ТАКЪВ ВИСОК ПОСТ В ДЪРЖАВАТА, НЕ ТИ ДАВА ПРАВОТО ДА ПРЕКЪСВАШ И МАНИПУЛИРАШ ХЛЪЗГАВО ,ЗА ДА СЕ ДОКАЖЕШ ,ЧЕ СИ НАД ОПОНЕНТА.И ТАКА ЙОТОВА, ПОРАДИ ЗАЩО НАБЪРКА СЪПРУГА СИ ? ЗА НАРКОДИЛЪРА ЛЪЖИ ,ЗА " БОТАШ " ИЗЛЪГА И ТО НАГЛО ,ЧЕ ЗАРАДИ ППДБ Е " ТРЯБВАЛО " ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВРА С ТУРЦИЯ, КОЕТО Е ДЕБЕЛА ЛЪЖА. .,НЕ ИЗПИТВАШ ЛИ И НАЙ МАЛКОТО НЕУДОБСТВО? ОБЕЩАВАХТЕ ,ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ЧЕ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЩЕ БЪДЕ ПОВИШЕНА ,ЛЪЖА И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТНОВО, ЛЪЖА.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕДОВОЛНА ОСТАНАХ ОТ ЗАИГРАВКИТЕ ТИ.А БНТ, ДОПУСКАШЕ ДА ПИШАТ В ЧАТА ,ЗАБЕЛЕЖЕТЕ МОЛЯ, САМО А Б О Н А Т И Т Е НА БНТ?????? ОТ КОГА ИМА АБОНАТИ В НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ? ГОВОРЯ ЗА ЮТУБ ?! НЕ ПЛАЩА ЛИ СЪВОКУПНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ДАНЪЦИТЕ НИ ? ИЛИ ВЕЧЕ ИМА НОВИ ПРАВИЛА ? 🇧🇬🇪🇺💯

    14:45 30.10.2026

  • 81 Стенли

    1 1 Отговор
    Преди 36 години на кръглата маса представител на БКП. Говори ,говори а нищо не казва..
    Та сега и Йотова така! Запомнихте ли нещо смислено което каза?

    14:46 30.10.2026

  • 82 Ще гласувам за Гюров .

    1 4 Отговор
    По добре Гюров отколкото червената лъжлива мутра Радева .

    Коментиран от #85

    14:46 30.10.2026

  • 83 А дали Гюров няма

    4 1 Отговор
    И двойно гражданство точно като Киртака ?

    14:46 30.10.2026

  • 84 Ще гласувам за Гюров .

    1 2 Отговор
    Не за урангутанката .

    14:47 30.10.2026

  • 85 Да бре петрухански папагал

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ще гласувам за Гюров .":

    Ясен си ни

    14:48 30.10.2026

  • 86 Да фактите са

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Това са фактите":

    Армията та армията. Тая прехвалена силна армия не излизалв на бойно поле никога бе! Какво само армията? Това е чиновническа армия. Не съм против военните, напротив уважавам армията, но не е онази армия преди съветската идеология да я обезличи! Войник се ражда на бойното поле. Не бил ходил в армията, И? Тези бандити които ограбват държавата, те са ходили, И?

    Коментиран от #90, #91

    14:48 30.10.2026

  • 87 Ще гласувам

    0 2 Отговор
    За Пиги. Тя е отлична марионетка. Как чудесно сяде Гюров за грешките на ПП и Киро, които тя заедно с Крадев доведоха от странство!

    14:49 30.10.2026

  • 88 за пореден път не мога да реша

    1 1 Отговор
    Мъж ли е Гюров или жена и какъв му се пада Кокорчо

    14:50 30.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Кво ревеш бре

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Да фактите са":

    Половин София живее в блокове построени от ГСВ. Гюров поне е можел вар да бърка и тухли да носи

    14:52 30.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Горката Йотова!

    1 1 Отговор
    Няма такъв резил. Изтъва си нервите и започна да прекъсва събеседниците.
    Опитна била. Да коленичи пред Гундяевци ли?
    Стана за смях с измислените си опорки..

    Коментиран от #93, #94

    14:56 30.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ПРЕЗИДЕНТА СТАНА ПРЕМИЕР И ОБРАТНО

    0 0 Отговор
    ЮТОВА НЕ ГО ЛИ ИЗБРА ТОА ГУРО ЗА МИНИСТЪР ПРЕСЕДАТЕЛ? ТОВА Е ПОСТ ПО-ВАЖЕН И ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ?

    15:02 30.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове