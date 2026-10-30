Над 1 млн. зрители са гледали президентския дебат по БНТ

Над един милион зрители са гледали президентския дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ. Ексклузивното предаване е достигнало до 1 040 348 души, а БНТ го определя като „най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер“.
Средната аудитория на дебата е била 598 566 зрители в целевата група на хората на възраст 4 и повече години. Постигнатият аудиторен дял е 27,6%, а рейтингът – 9,8%. Данните са от официалното пийпълметрично измерване на GARB.
Според БНТ резултатите са поставили БНТ 1 начело на телевизионния ефир за вечерта. Дебатът беше част от предизборната битка за президентската институция.
Интересът към предаването е отчетен и в интернет. Сайтовете, социалните мрежи и каналът на БНТ в YouTube са събрали общо около 500 000 гледания.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #50, #52
13:51 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #11, #32
13:51 30.10.2026
4 Пенсионерка
Коментиран от #19, #27
13:53 30.10.2026
5 Тик-Ток
13:53 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
Илиана Йотова подари къща до резиденция Бояна за два милиона евро на сина си ....
Лично "БЪЛГАРСКИЯТ " патриарх дойде да я "освети ".....!!!!????!!!!
Толкоз за манталитета на стринката от Сливница и за нивото на БПЦ ...
13:54 30.10.2026
9 Ако не са гласували 3-милиона, изборите
13:55 30.10.2026
10 Избирател
Коментиран от #23, #37
13:55 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хаха
А ако имаше Простадиноффски и Тиквени прасИта щяха да се още повече "зрителите".
13:58 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тик-Ток
13:58 30.10.2026
16 никогапак
13:59 30.10.2026
17 Попов
13:59 30.10.2026
18 Мдаа
14:00 30.10.2026
19 само
До коментар #4 от "Пенсионерка":не забравяй, че ПП ДБ са по-скоро леви, и ти докараха проблемите с реалното обедняване. Може да си пеят, че не е от еврото, но е и от него. Мерака на сглобката да си напише червена точка, че ни е набутало в клуба на богатите, който се оказа клуб на закъсалите се плаща от всички нас. Тоз красавец дето го предлагат за президент в битието си на подуправител на БНБ е участвал в лъжата, докарала бая бели на българина
Коментиран от #38
14:00 30.10.2026
20 отврат
До коментар #14 от "604":Е тая изнервена Златарева нали му помагаше.
14:01 30.10.2026
21 Тоя за какво му беше
Коментиран от #30, #70
14:01 30.10.2026
22 Замислен
14:02 30.10.2026
23 кРадев е руска-турска марионетка !
До коментар #10 от "Избирател":То защото Боташ, газовото находище, мантинелите, магистрала Черно море ... прогресивните руски дрОгари не ги дадоха на Турция ?!
Кой сега е eни4apa ?
14:02 30.10.2026
24 В неделя с №25
14:03 30.10.2026
25 Гледам на камерите
14:03 30.10.2026
26 проф. Даниел Вълчев :
Коментиран от #46
14:04 30.10.2026
27 Не лъжи
До коментар #4 от "Пенсионерка":причиниха ни го ППлгДБ сглобките като ни вкараха зорлем и с измама в евро-зоната
14:04 30.10.2026
28 Георги
14:04 30.10.2026
29 ФАКТИ
14:04 30.10.2026
30 УжасТ
До коментар #21 от "Тоя за какво му беше":Това да изръсиш с ехидна усмивчица 45 доказани лъжи разбиране ли е за тебе ?
Даже Костя Копейкин не е изричал толкова лъжи в ефир.
Коментиран от #35, #53
14:05 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Карнавал
До коментар #3 от "Трол":То си пише : ,, Лица над 4 години."
Сигурно е важно за вземане на решение мнението на 4 годишните.
14:06 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И КАК
14:07 30.10.2026
35 Кои лъжи
До коментар #30 от "УжасТ":Аз лъжи чувам само от тролеите на най гнусната партия на лъжата ПП и ДБ, както и от всички там.
14:08 30.10.2026
36 Специалист
Коментиран от #44
14:08 30.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бъркаш
До коментар #19 от "само":Няма обедняване при управлението на ПП-ДБ.
Доходите изпреварваха инфлацията 2 пъти. Икономиката отчете най високия ръст в Европа.
14:10 30.10.2026
39 Ха ха ха
14:10 30.10.2026
40 И аз съм една от гледащите
Видях две фигури с раирани костюми!
14:11 30.10.2026
41 Вероятно Гюров или не е мъж
Задължителната наборна военна служба в България беше официално отменена чак в края на 2007 г., като последният набор, който влезе задължително, беше родените през 1988 г.
Коментиран от #54, #66
14:12 30.10.2026
42 Ърп
14:13 30.10.2026
43 Обяви заядливо,
14:13 30.10.2026
44 Ти шегуваш ли се
До коментар #36 от "Специалист":Наркозакрилницата е на особено внимание на службите!
Никой не иска змия в пазвата си!
Коментиран от #45
14:15 30.10.2026
45 Отвращавате с лъжите си
До коментар #44 от "Ти шегуваш ли се":от тази гнусна партия ПП И ДБ. Много измет е минала през България, но такава гнусна не.
14:16 30.10.2026
46 Вероятно Гюров или не е мъж ...
До коментар #26 от "проф. Даниел Вълчев :":и НЕ е вероятно а сигурно че онези либерални идеи, които не се реализираха на парламентарните избори и имат изключително слабо представителство в България няма и не трябва да получат реванш и сега, освен ако хората не гласуват и оставят атлантическо-калушковската им секта да вилнее и да се прави на значима каквато определено не е
14:18 30.10.2026
47 Избираме рундевата сянка
14:18 30.10.2026
48 МЪКА. ЕДНА ЛЕЛКА И ЕДИН ЛЮЛЬО
14:20 30.10.2026
49 ти ли бе
14:20 30.10.2026
50 Голям зор
До коментар #1 от "честен ционист":Нищо не си пропуснал,нищо конкретно за следващите 5 г.Само се джонкаха за минали неща.
Коментиран от #60
14:20 30.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пропуснал си
До коментар #1 от "честен ционист":Йотова беше пред истерична криза, до която Гюров спокойно и убедително я докара
14:24 30.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Това са фактите
До коментар #41 от "Вероятно Гюров или не е мъж":Гюров е набор 1975 ... Родените до 1988 г. подлежаха на задължителна военна служба, но Гюров е дезертирал и избягал в чужбина ! Децата му даже са родени в чужбина и са чуждестранни граждани. Това са неоспорими факти ! Негоден е за поста ..
Коментиран от #72, #86
14:25 30.10.2026
55 за пореден път не мога да реша
отвратен съм еднакво и от двамата
сигурно няма да гласувам
Коментиран от #58
14:25 30.10.2026
56 Секретарка
Коментиран от #67
14:26 30.10.2026
57 Новина
Коментиран от #68
14:28 30.10.2026
58 Ако НЕ гласуваш човеко
До коментар #55 от "за пореден път не мога да реша":Подкрепяш реално добре организираната петруханска секта която точно на това разчита !
14:28 30.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 честен ционист
До коментар #50 от "Голям зор":Какви 5, те остават още само 3г
14:29 30.10.2026
61 дядо гатю
14:29 30.10.2026
62 Истината
Беше надговорен от нея...факт. Но това само затвърди предимствата му... възпитание, мярка, поведение, емоционална зрялост....
Коментиран от #65
14:30 30.10.2026
63 За гюров кандев ще гласуват полицаите
Сгодихме се военен полицай военен полицай.....
14:33 30.10.2026
64 Браво
14:33 30.10.2026
65 Много жалко изглеждате
До коментар #62 от "Истината":и отвращавате от партията на лъжата ПП и ДБ.
14:33 30.10.2026
66 Гюров най вероятно не е "мъж"
До коментар #41 от "Вероятно Гюров или не е мъж":Със статут на бежанец по "транс сексуални причини" в САЩ е бил ! И като "целева бройка" там е следвал финансиран от НПО
14:33 30.10.2026
67 трънкова
До коментар #56 от "Секретарка":да ходи на телелейската гора ......
14:33 30.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ЛЕЛЯ ИЛИЯНА, ГЛАВНОКОМАНДВАЩА?
14:36 30.10.2026
70 Май не сме гледали
До коментар #21 от "Тоя за какво му беше":един и същ дебат.
Йотова проби пода на мазето и се провали в катакомбите му.
Коментиран от #74
14:36 30.10.2026
71 Гюров най вероятно не е "мъж"
14:37 30.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Смях с копейци в сайта
топуркат след нея путинските радевчета и мажат.
14:43 30.10.2026
78 Смятам да гласувам
14:43 30.10.2026
79 Ясно
14:44 30.10.2026
80 Цвете
14:45 30.10.2026
81 Стенли
Та сега и Йотова така! Запомнихте ли нещо смислено което каза?
14:46 30.10.2026
82 Ще гласувам за Гюров .
Коментиран от #85
14:46 30.10.2026
83 А дали Гюров няма
14:46 30.10.2026
84 Ще гласувам за Гюров .
14:47 30.10.2026
85 Да бре петрухански папагал
До коментар #82 от "Ще гласувам за Гюров .":Ясен си ни
14:48 30.10.2026
86 Да фактите са
До коментар #54 от "Това са фактите":Армията та армията. Тая прехвалена силна армия не излизалв на бойно поле никога бе! Какво само армията? Това е чиновническа армия. Не съм против военните, напротив уважавам армията, но не е онази армия преди съветската идеология да я обезличи! Войник се ражда на бойното поле. Не бил ходил в армията, И? Тези бандити които ограбват държавата, те са ходили, И?
Коментиран от #90, #91
14:48 30.10.2026
87 Ще гласувам
14:49 30.10.2026
88 за пореден път не мога да реша
14:50 30.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Кво ревеш бре
До коментар #86 от "Да фактите са":Половин София живее в блокове построени от ГСВ. Гюров поне е можел вар да бърка и тухли да носи
14:52 30.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Горката Йотова!
Опитна била. Да коленичи пред Гундяевци ли?
Стана за смях с измислените си опорки..
Коментиран от #93, #94
14:56 30.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 ПРЕЗИДЕНТА СТАНА ПРЕМИЕР И ОБРАТНО
15:02 30.10.2026