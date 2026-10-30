Над 1 млн. зрители са гледали президентския дебат по БНТ

Над един милион зрители са гледали президентския дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ. Ексклузивното предаване е достигнало до 1 040 348 души, а БНТ го определя като „най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер“.

Средната аудитория на дебата е била 598 566 зрители в целевата група на хората на възраст 4 и повече години. Постигнатият аудиторен дял е 27,6%, а рейтингът – 9,8%. Данните са от официалното пийпълметрично измерване на GARB.

Според БНТ резултатите са поставили БНТ 1 начело на телевизионния ефир за вечерта. Дебатът беше част от предизборната битка за президентската институция.

Интересът към предаването е отчетен и в интернет. Сайтовете, социалните мрежи и каналът на БНТ в YouTube са събрали общо около 500 000 гледания.

Източници: bntnews.bg