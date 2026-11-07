Telegraph: Защо приключи златната ера за пенсионерите в Европа

Пълната нова държавна пенсия във Великобритания е 241,30 британски лири седмично през финансовата 2026/2027 година, или 12 547,60 лири годишно. Обичайно за получаването на пълния размер са нужни 35 квалифициращи години осигурителен стаж. Въпреки това британската държавна пенсия остава по-ниска от публичните плащания в редица европейски държави, когато се сравнява с доходите преди пенсиониране.

Според последното сравнение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие брутният коефициент на заместване във Великобритания е 44,7% за човек със среден доход и пълна трудова кариера. Показателят измерва каква част от дохода преди пенсиониране се запазва чрез пенсионното плащане. В модела на ОИСР пенсионната възраст във Великобритания е 68 години.

Испания и Италия дават по-голям дял от дохода

Разликата с някои други европейски системи е значителна. За същия тип осигурена кариера ОИСР изчислява коефициент на заместване от 80,4% в Испания и 70,6% в Италия. Във Франция показателят е 56,6%, а в Германия – 42,1%. Така Великобритания се оказва между държави с по-висока публична пенсия и страни, в които държавната система също покрива по-малък дял от предишния доход.

ОИСР уточнява, че това са теоретични изчисления за човек, започнал работа на 22 години, получавал средната заплата и работил без прекъсване до пенсионната възраст. Те не представляват прогнозата за конкретен пенсионер и не показват непременно средния размер на вече изплащаните пенсии.

Нидерландия и Дания разчитат на допълнителни схеми

Сравнението показва и защо само размерът на държавната пенсия не дава пълната картина. В Нидерландия публичната компонента осигурява около 28,6% заместване, но при включване на задължителните професионални схеми общият показател достига 74,7%. Дания използва сходен модел, при който държавното плащане е допълнено от професионално пенсионно осигуряване.

Великобритания също разчита на тази комбинация. Ниското публично плащане е част от система, в която работодателските и личните пенсионни вноски имат по-голяма роля в общия доход след пенсиониране. Затова оценката на британския модел зависи от това дали се сравнява само държавната пенсия или всички задължителни и допълнителни източници на доход.

Демографията увеличава натиска

Дългосрочният проблем пред европейските пенсионни системи е свързан със застаряването на населението и намаляването на броя на работещите спрямо пенсионерите. Европейската комисия и Комитетът за социална закрила очакват коефициентите на заместване да намалеят през следващите десетилетия в повечето държави от Европейския съюз.

Това поставя държавите пред сходен избор – по-високи вноски, по-късно пенсиониране, по-ограничен ръст на плащанията или по-голяма роля на професионалните и частните спестявания. Великобритания вече е сред страните, в които държавната пенсия е по-малка част от пенсионния доход, но допълнителното осигуряване има по-голямо значение.

Източници: telegraph.co.uk, euronews.com