Тръмп потвърди: Ударихме иранската ПВО край остров Кешм

Американските въоръжени сили са поразили иранска противовъздушна установка край остров Кешм в Ормузкия проток, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той определи операцията като ограничен удар и заяви, че целта е била унищожена за около 15 минути, а вероятно и за пет.

„Извършваме малки удари, но те поразяват целите. Те построиха малка противовъздушна установка и ние я унищожихме за около 15 минути — може би за пет“, каза Тръмп пред журналисти.

Съобщението му дойде след информация за експлозии на Кешм. Ирански държавни медии съобщиха за два взрива в района на Суза. Според Ройтерс полуофициалната агенция „Тасним“ е предала, че първоначалните данни сочат за два снаряда или ракети, поразили острова, но няма официална информация за щетите. Иранската информационна агенция ИРНА също цитира местни свидетели, според които два обекта са паднали в района след звук от прелитащ самолет.

Паралелно с това иранската армия заяви, че нейните сили за противовъздушна отбрана са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Кешм. Твърдението беше излъчено от IRIB и цитирано от „Ал Джазира“. До момента няма независимо потвърждение от американската страна, че дронът е бил свален.

Нови удари край Ормузкия проток

Последният инцидент следва американски удари от 2 ноември, за които представители на Вашингтон заявиха, че са били „отбранителни“. Според американски представител, цитиран от Асошиейтед прес, тогава са били атакувани ирански сили, използващи ракети „земя-въздух“ срещу американски обекти в района на протока. Ирански държавни медии също съобщиха за експлозии на Кешм и на близкия остров Хенгам.

Кешм е най-големият ирански остров и се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток — ключов морски маршрут за превоза на петрол. Районът е в центъра на продължаващото напрежение между САЩ и Иран, което вече засегна военни обекти, въздушното движение и корабоплаването.

Вашингтон не потвърждава нова голяма операция

По-рано тази седмица „Фокс нюз“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че САЩ може да възобновят военната си кампания срещу Иран на 9 ноември. Като възможен фактор беше посочена новолунието в Близкия изток, което би осигурило по-малко осветеност през нощта. Тази информация не е потвърдена официално от американското правителство.

На дипломатическия фронт Катар посредничи между Вашингтон и Техеран по предложения, свързани с ядрената програма на Иран и прекратяването на бойните действия. Асошиейтед прес съобщи, че иранското ръководство разглежда предложенията, докато последните удари увеличават риска от нова ескалация в района на Ормузкия проток.

Източници: apnews.com, internazionale.it, aljazeeranews-3fuh52rgrl.edgeone.app