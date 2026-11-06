Министър Петрова: Булгаргаз не е включил допълнителен газ от Чирен за ноември

„Булгаргаз“ не е могъл да включи допълнителни количества природен газ от подземното газохранилище в Чирен в първоначалното заявление за цената през ноември. Причината е, че към момента на подаването му дружеството не е разполагало с резервиран капацитет извън определения на годишна база, обясни министърът на енергетиката Ива Петрова.

Заявлението е внесено на 12 октомври. В него е бил предвиден добив от Чирен в рамките на пълния наличен и разпределен за годината капацитет. Допълнителният месечен капацитет се предлага на търгове, които се провеждат всеки трети четвъртък на месеца, а търгът за ноември е бил на 22 октомври.

Корекция след търга за капацитет

След наддаването „Булгаргаз“ е успял да резервира част от свободния капацитет за ноември. Така в окончателно предложената цена за регулирания пазар са били отчетени и допълнителни количества газ, нагнетен през лятото на 2026 г. при по-ниски цени.

„Към момента на подаване на заявлението „Булгаргаз“ не би могъл да включи допълнителен добив от подземното газово хранилище в Чирен, тъй като не е разполагал с допълнителен капацитет извън разпределения на годишна база“, заяви Ива Петрова.

КЕВР първоначално е разглеждала предложение за цена от 59,08 евро за мегаватчас. С решение от 2 ноември регулаторът е утвърдил цена от 58,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Увеличението спрямо октомври е 32,5 процента.

Предупреждение за следващите зимни месеци

Енергийният министър е предупредила, че по-големият добив от Чирен през ноември и декември може да ограничи възможностите за смекчаване на ценовия ръст през следващите зимни месеци.

„Нагнетените през лятото количества трябва да окажат смекчаващ ефект върху цената през всички зимни месеци. Те трябва да бъдат разпределени за добив през целия зимен период“, подчерта Ива Петрова.

По думите ѝ Министерството на енергетиката, „Булгаргаз“ и националният газов оператор продължават действията за осигуряване на доставките за домакинствата и индустрията при възможно най-ниски цени.

Източници: btvnovinite.bg