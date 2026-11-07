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Спортът по ТВ в събота (7 ноември)

7 Ноември, 2026 06:23 359 0

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Българският футбол, дербито Валенсия – Реал Мадрид, MotoGP и НХЛ са сред акцентите в съботната програма

Спортът по ТВ в събота (7 ноември) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съботната спортна програма по телевизията предлага мачове от българското първенство и водещите европейски футболни шампионати, както и прякото излъчване на MotoGP, НХЛ, голф и бойни спортове. Началото е в 09:00 часа с Abu Dhabi HSBC Championship по MAX Sport 1.

Българският футбол започва в 13:30 часа

Първият мач от efbet Лига е Ботев Враца – Локомотив Пловдив. Срещата започва в 13:30 часа по Diema Sport. В 16:00 часа по същия канал е двубоят Славия – Черно море, а от 18:30 часа Лудогорец приема ЦСКА 1948.

Футболът в Европа

В 14:30 часа програмата предлага два паралелни мача – Лийдс – Тотнъм по Diema Sport 2 и Рексъм – Уулвърхемптън по Diema Sport 3. По NOVA Sport от 14:00 часа е Нюрнберг – Дармщат.

От 15:00 часа по MAX Sport 4 започва Малага – Расинг Сантандер, а час по-късно по MAX Sport 3 е Каляри – Фрозиноне. В 16:30 часа NOVA Sport ще излъчи Майнц – Байерн Мюнхен, а по Diema Sport 2 от 17:00 часа е Арсенал – Хъл Сити.

В 17:15 часа по MAX Sport 4 е мачът Еспаньол – Депортиво Ла Коруня. Вечерната програма продължава с Парма – Болоня от 19:00 часа по MAX Sport 3, Осасуна – Атлетик Билбао и Нотингам Форест – Манчестър Сити от 19:30 часа съответно по MAX Sport 4 и Diema Sport 2.

От 21:30 часа по NOVA Sport е Херта Берлин – Волфсбург. По MAX Sport 3 от 21:45 часа започва Рома – Сасуоло, а по Diema Sport 3 по същото време е Пари Сен Жермен – Троа. В 22:00 часа MAX Sport 4 ще излъчи Валенсия – Реал Мадрид.

Мотори, хокей и бойни спортове

В моторните спортове денят започва в 13:50 часа с втората тренировка и квалификацията в MotoGP за Голямата награда на Катар по MAX Sport 2. Спринтът е насрочен за 18:50 часа по същия канал.

Хокейният мач Нешвил Предатърс – Сейнт Луис Блус започва в 20:00 часа по MAX Sport 1. В 21:00 часа Diema Sport предлага боксовото събитие Zuffa 12, а от 22:00 часа по MAX Sport 2 е галавечерта Cage Warriors в Лондон.

След полунощ спортната програма продължава с UFC по MAX Sport 2 от 03:00 часа и с мача от НБА Голдън Стейт – Орландо по Diema Sport 3 от 03:30 часа.

Източници: gong.bg, gol.bg, marica.bg


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