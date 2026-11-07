Пеканов: Намаляваме дефицита и новия дълг през 2027 г

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда намаляване на дефицита, новия държавен дълг и разходите спрямо брутния вътрешен продукт, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „Още от деня“ на БНТ. По думите му правителството търси баланс между фискалната дисциплина и запазването на социалната политика.

„Няма перфектен бюджет, но ние търсихме именно такъв баланс“, каза Пеканов, като определи предложенията като плавна фискална консолидация. Той заяви, че през последните години разходите са нараствали по-бързо от приходите, а България е била включена в процедура по свръхдефицит.

По-малък нов дълг и съкращения в администрацията

Според представените от вицепремиера параметри новият държавен дълг през следващата година ще бъде 8,6 млрд. евро при около 10 млрд. евро през настоящата и предходната година. Разходите, които са достигнали 44% от БВП, трябва да намалеят до 39,6%, след това до 38,9%, а впоследствие до 38%.

Сред мерките за ограничаване на разходите е съкращаването на 5042 щатни бройки в държавната администрация. Пеканов съобщи още, че се предвижда замразяване на възнагражденията в МВР и сектор „Отбрана“, както и на заплатите на народните представители.

В бюджетната сфера е заложено увеличение на възнагражденията с 5%, като служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ са изключени. Минималната работна заплата се планира да бъде 660 евро. Пеканов защити размера с необходимостта да се съчетаят по-високите доходи с конкурентоспособността на бизнеса. „Всеки може да обещае и 1000 евро минимална работна заплата“, заяви той, но подчерта, че са необходими разчети и финансово обезпечение.

Повече помощи за семейства и средства за младите лекари

Пеканов заяви, че ограничаването на разходите няма да бъде за сметка на цялата социална програма. Помощта при раждане на първо дете се предлага да се увеличи от 191 на 300 евро. Данъчните облекчения за семейства с едно, две и три деца ще достигнат съответно 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа.

Предвидено е и данъчно облекчение до 200 евро годишно за разходи за частни уроци и тренировки. Ще бъдат увеличени облекченията и обезщетенията за деца с увреждания, а повече средства са планирани за стипендии на млади лекари и ученици, пенсии и здравеопазване. За младите лекари са гарантирани допълнителни 30 млн. евро, каза вицепремиерът.

Пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило. Пеканов посочи, че мерките са свързани и с натиска върху доходите на домакинствата заради инфлацията.

Данъци, енергия и оценката на Брюксел

В проектобюджета е заложено еднократно облагане на свръхпечалбите в определени сектори с 33%. Според Пеканов мярката трябва да помогне на страната да излезе от процедурата по свръхдефицит, без да се ограничават социалните разходи.

Правителството обсъжда и допълнителни компенсации за бизнеса заради високите енергийни цени, но конкретните параметри все още се уточняват. Предвидени са и проекти за дигитализация на Националната агенция за приходите, насочени към по-висока събираемост и разкриване на злоупотреби.

По думите на Пеканов Европейската комисия е отчела ръст на разходите от 10,3% през 2026 г. при допустими 4%. За следващата година е посочен планиран ръст от 1,3% при разрешени 3,4%. Вицепремиерът заяви, че правителството цели да изпълни изискванията за намаляване на задлъжняването, като едновременно запази основните социални плащания.

Източници: bntnews.bg