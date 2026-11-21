Вчера се проведоха XIV Награди за бизнес и туризъм “Bright Awards”, на които отличие в категория “Услуги” получи Академия “Познание”. Наградата беше връчена на идеолога на проекта Йовка Димитрова от журналиста от Българско национално радио Анелия Торошанова.

"Академия “Познание" е част от стартираща компания, която развива дейност в сферата на комуникациите. Имам честта да съм идеолог на проекта и тук е мястото да благодаря на всички доказани професионалисти с дългогодишен опит в сферата си на развитие, които застанаха зад него. Специалната ми благодарност е към г-н Анатолий Пазийски, с когото заедно развиваме този проект. Познат като церемониал майстора на Републиката, той е преподавател по "Протоколна практика" в нашата академия. Благодаря на г-жа Нина Хамилтън, която се запозна с проекта, проследи развитието му и оцени потенциала му. Поради това получавам тази престижна награда.”, каза Йовка Димитрова при получаването на дизайнерската статуетка.

Академията реализира бутикови авторски обучения от изявени професионалисти — за всички, които работят с доверието на хората и искат да представят себе си, дейността си и България по-добре. Това не е обучение по комуникации, а инструмент за управление. Усвояване на сбор от правила, чрез които лидерите демонстрират компетентност, преди да са казали и дума. Умения, които водят до намаляване на риска в моменти с висока цена на грешката: посрещане на делегация, официална вечеря, церемония, преговори, първа среща с чуждестранен партньор и други.

През първите месеци на 2027 г. предстои провеждането на специализирани обучения по протоколна практика в три града на страната - София (30 януари), Пловдив (20 февруари), Варна (26 март), които ще бъдат водени от Анатолий Пазийски. Той е дългогодишен началник на Вътрешния протокол в Администрацията на президента. Началник на отдел “Дипломатически протокол и церемониал” в Министерството на външните работи. Автор и лектор по “Дипломатически протокол и церемониал” и “Бизнес етикет и комуникация”. До днес е провел над 460 обучения, тренинги, тиймбилдинги и други срещи в София и страната. Познанието, което представя в тази област, няма аналог у нас.

Повече за академията и предстоящите ѝ събития: - https://academiapoznanie.com/