Реал Мадрид приема Селта тази вечер в 13-ия кръг на Ла Лига в първия си мач след паузата за срещите на националните отбори. Двубоят на „Сантяго Бернабеу“ започва в 22:00 часа българско време.

Домакините са втори в класирането с 30 точки – на три зад лидера Барселона. Тимът на Жозе Моуриньо има 10 победи и 2 загуби в първите 12 кръга, а във всички турнири е в серия от осем поредни успеха. При нова победа Реал ще запише девети последователен триумф.

Мбапе продължава головата си серия

Килиан Мбапе е отбелязал в последните седем мача на Реал Мадрид, като в този период е реализирал девет гола. Французинът е сред основните оръжия на домакините, които не са играли на „Бернабеу“ от месец.

В групата попадна и Винисиус Жуниор. Бразилецът се завръща след изтърпяно наказание от четири мача в първенството. Сред повиканите са още Тибо Куртоа, Антонио Рюдигер, Джуд Белингам, Федерико Валверде, Арда Гюлер, Родриго, Мбапе и Брахим Диас.

„Отборът е щастлив, че отново ще играе на „Бернабеу“. Селта е много по-добър тим, отколкото показват точките му“, заяви Моуриньо преди срещата. Треньорът на Реал добави, че съперникът е организиран в защита и умее да пресира.

Селта търси нов успех в Мадрид

Гостите започват кръга на 11-о място с 13 точки. Балансът им е две победи, седем равенства и три загуби. В последния си мач от Ла Лига Селта завърши 0:0 с Леванте, а междувременно победи Саламанка с 5:0 за Купата на краля.

Феран Жутгла е водещият голмайстор на отбора с четири попадения във всички турнири. В състава на Клаудио Хиралдес се завърнаха Алваро Нунес и Джоунс Ел-Абделауи, докато Карл Старфелт, Борха Иглесиас и Мигел Роман остават извън групата заради физически проблеми.

„Ще трябва да изиграем перфектен мач, за да вземем точки от „Бернабеу“, каза Хиралдес. Той определи Реал Мадрид като отбор в най-добрия си момент от началото на сезона, но припомни, че Селта е спечелил при последното си гостуване на „Бернабеу“.

След домакинството на Селта Реал Мадрид ще приеме ПСВ Айндховен в Шампионската лига на 24 ноември. За галисийците предстои гостуване на Селтик в Лига Европа на 26 ноември.

Източници: cadenaser.com, elpais.com, cbssports.com