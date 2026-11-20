Калифорния започна разследване срещу Nvidia, за да установи дали усъвършенствани чипове или поверителна информация на компанията са стигнали до Китай. Проверката включва и въпроса дали Nvidia е подвела инвеститорите и обществеността за свързаните с това рискове.

Главният прокурор на щата Роб Бонта е изпратил на Nvidia призовка за предоставяне на документи и друга информация. По думите му целта е да се установи дали компанията или бившият ѝ главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг са нарушили законодателството на Калифорния за корпоративните ценни книжа. За започналото разследване съобщиха Associated Press и Bloomberg.

„Поведението на Nvidia и нейния бивш главен изпълнителен директор поражда сериозни опасения, включително относно начините, по които компанията може да е подвела инвеститорите“, заяви Бонта.

Разследването е свързано с кризата около Хуанг, който се оттегли от поста след разкрития за извънбрачна връзка с Алис Хуанг. Американски представители са изразили подозрения, че тя е свързана с китайското разузнаване. Пекин отрече да е правил опити да шпионира Дженсън Хуанг. Самите подозрения не са доказателство за извършено престъпление.

Близо 900 000 чипа за китайски компании

Проверката в Калифорния съвпадна с публикуването на информация от Комисията по външни работи на Камарата на представителите. Според данните до май 2026 г. Министерството на търговията на САЩ е одобрило продажбата на близо 900 000 усъвършенствани чипа за изкуствен интелект на китайски компании.

Документите посочват, че сред получателите има дружества, които впоследствие са включени в списъка на Пентагона с компании, обвинявани в подпомагане на китайската армия. Отделно от това Комисията е посочила, че между декември 2025 г. и май 2026 г. са били подадени заявления за продажба на над 3,4 милиона чипа на китайски компании.

Тези данни не доказват, че Nvidia незаконно е предавала технологии на Китай. Те обаче са сред обстоятелствата, които калифорнийските власти проверяват, включително дали компанията е разполагала с информация за крайните получатели и дали е представила пълни данни пред инвеститорите.

Хуанг и бъдещето на компанията

Nvidia, базирана в Санта Клара, е един от водещите производители на чипове за изкуствен интелект. Компанията не е отговорила на запитванията за коментар по разследването.

Дженсън Хуанг е заявил готовност да се върне начело на Nvidia, но бордът на директорите засега не обсъжда такава възможност. Следващият етап от проверката ще зависи от документите и информацията, които компанията предостави по призовката.