Най-малко двама души са загинали, четирима са ранени, а около десет може все още да се намират под развалините на жилищна сграда в село Димер, Киевска област. Част от пететажната сграда се е срутила след руски удар с дрон, съобщиха украински официални представители, цитирани от Ройтерс.

Сред ранените има тийнейджър. Спасителите са евакуирали девет души, а пожарът в сградата е бил овладян. Кадри от мястото показват екипи, които претърсват отломките, докато жители се извеждат с помощта на стълби и подемна техника.

„Благодаря на нашите спасителни екипи за бързата реакция: девет души вече са евакуирани, а пожарът е овладян“, написа украинският президент Володимир Зеленски.

Спасителните дейности са били временно прекратени в 15:35 часа местно време заради въздушна тревога. Малко по-късно в Димер са били чути три експлозии. На видеокадри се вижда горящ летящ обект с неустановен произход, който пада от небето. Цивилни и спасители са потърсили убежище в близки сгради.

Украйна съобщава за засилени въздушни атаки

По-рано Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е изстреляла срещу Украйна около 2700 дрона, близо 1460 управляеми авиационни бомби и 165 ракети от различни видове. По думите му на удари са били подложени 20 украински региона.

Спасителната операция в Димер продължава, като окончателният брой на жертвите и на хората, които може да се намират под развалините, все още не е установен.

Източници: bta.bg, apnews.com