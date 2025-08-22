Мъск се опита да привлече Зукърбърг да купи OpenAI

Собственикът на стартъпа за изкуствен интелект xAI, Илон Мъск, предложи на съоснователя на корпорацията Meta Марк Зукърбърг да инвестират съвместно в покупката на американската компания OpenAI, която създаде чатбота ChatGPT, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на съдебен документ.

Според него Мъск е искал Зукърбърг да финансира част от сделката в размер на 97,4 млрд. USD, за които собственикът на xAI е предложил да купи OpenAI. Тази информация е посочена в съдебни документи във връзка с факта, че OpenAI е поискала от Meta да публикува данни за взаимодействието на компанията на Зукърбърг с Мъск.

Опитите на Мъск да купи OpenAI и да въвлече Зукърбърг в това може да покажат несъстоятелността на правните претенции на Мъск срещу създателите на ChatGPT, които Мъск обвинява в „предателство на благотворителната мисия“ на компанията.

По-рано беше съобщено, че консорциум от инвеститори, воден от Мъск, е готов да придобие организацията с нестопанска цел, която контролира дейността на OpenAI, за 97,4 млрд. USD. Компанията отказа предложението на Мъск. Зукърбърг и неговата компания не са участвали в инициативата.

Илон Мъск и Сам Алтман, заедно с Иля Сцукевър, Грег Брокман и няколко други, основават OpenAI през декември 2015 г. Мъск е бил в борда на директорите на компанията, но го напуска през 2018 г. През пролетта на 2023 г. той основава стартираща компания за изкуствен интелект, наречена xAI.

През март 2024 г. Мъск завежда дело срещу OpenAI и Алтман заради комерсиализацията на фирмата. Твърдението на Мъск е, че фокусът на OpenAI върху реализирането на печалба, подкрепен от американския технологичен гигант Microsoft, противоречи на договорно споразумение от 2015 г., което Мъск е подписал като съосновател.