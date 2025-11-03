Новини
Бизнес »
Amazon и Nvidia сключиха сделка за 38 милиарда долара

Amazon и Nvidia сключиха сделка за 38 милиарда долара

3 Ноември, 2025 18:11 377 2

  • amazon-
  • nvidia-
  • openai-
  • сделка

Amazon ще предостави на OpenAI чипове на Nvidia

Amazon и Nvidia сключиха сделка за 38 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Amazon Web Services (AWS) - облачна услуга в рамките на Amazon, подписа сделка за 38 млрд. USD с американската компания OpenAI, за да ѝ предостави достъп до чипове на Nvidia.

„Днес Amazon Web Services (AWS) и OpenAI обявиха дългосрочно стратегическо сътрудничество, което влиза в сила незабавно“, се казва в прессъобщение на уебсайта на Amazon.

Споразумението е за 7 години, като се очаква увеличение на стойността му в рамките на срока му. Съгласно сделката OpenAI получава достъп до изчислителната мощност на AWS, която се състои от „стотици хиляди авангардни графични процесори Nvidia“. Това ще позволи на компанията да подобри производителността на своя чатбот ChatGPT.

На 28 октомври беше съобщено, че OpenAI се е преструктурирала, като е отделила неправителствената организация OpenAI Foundation като един от собствениците на OpenAI Group PBC. Един от ключовите партньори на компанията, Microsoft, получи 27% дял в организацията. Отбелязва се, че след като OpenAI достигне точката на постигане на общ изкуствен интелект (AGI), споразумението ще бъде преразгледано от независим експертен панел и Microsoft потенциално ще загуби процент от приходите на OpenAI.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ще правят централа на СкайНет до Плевен и AI вече трето лято тренира плевенчанина, колко дни ще изкара некъпан.

    Коментиран от #2

    18:12 03.11.2025

  • 2 ЕТОГАВА ВЕЧЕ ША ИМА РЕЖИМ НА ТОКА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ТИЯ ЦЕНТРОВЕ СА ЛАМИ НА ТОКА

    18:21 03.11.2025