Amazon и Nvidia сключиха сделка за 38 милиарда долара

Amazon Web Services (AWS) - облачна услуга в рамките на Amazon, подписа сделка за 38 млрд. USD с американската компания OpenAI, за да ѝ предостави достъп до чипове на Nvidia.

„Днес Amazon Web Services (AWS) и OpenAI обявиха дългосрочно стратегическо сътрудничество, което влиза в сила незабавно“, се казва в прессъобщение на уебсайта на Amazon.

Споразумението е за 7 години, като се очаква увеличение на стойността му в рамките на срока му. Съгласно сделката OpenAI получава достъп до изчислителната мощност на AWS, която се състои от „стотици хиляди авангардни графични процесори Nvidia“. Това ще позволи на компанията да подобри производителността на своя чатбот ChatGPT.

На 28 октомври беше съобщено, че OpenAI се е преструктурирала, като е отделила неправителствената организация OpenAI Foundation като един от собствениците на OpenAI Group PBC. Един от ключовите партньори на компанията, Microsoft, получи 27% дял в организацията. Отбелязва се, че след като OpenAI достигне точката на постигане на общ изкуствен интелект (AGI), споразумението ще бъде преразгледано от независим експертен панел и Microsoft потенциално ще загуби процент от приходите на OpenAI.