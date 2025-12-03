Бивш собственик на Pornhub с интерес към активите на Лукойл

Бившият собственик на уебсайта за видеоклипове за възрастни Pornhub - бизнесменът Бернд Бергмайр, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с предложение да закупи активите на руската компания Лукойл, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според източника Бергмайр не е уточнил от кои активи се интересува, дали се е свързал с Лукойл по въпроса или дали е част от инвестиционния консорциум на компанията.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции, след което компанията обяви намерението си да продаде международните си активи. На 14 ноември представители на Лукойл обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни. Източник: tass.ru