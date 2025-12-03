Бивш собственик на Pornhub с интерес към активите на Лукойл

Бившият собственик на уебсайта за видеоклипове за възрастни Pornhub - бизнесменът Бернд Бергмайр, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с предложение да закупи активите на руската компания Лукойл, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.
Според източника Бергмайр не е уточнил от кои активи се интересува, дали се е свързал с Лукойл по въпроса или дали е част от инвестиционния консорциум на компанията.
През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции, след което компанията обяви намерението си да продаде международните си активи. На 14 ноември представители на Лукойл обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни. Източник: tass.ru
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отец Щирлиц
22:28 03.12.2025
2 Той инвестира
22:30 03.12.2025
3 ВЕЛИНСКИ
СЕ ЕВАВАТ СЪС СССР И ОЙЛ...
Коментиран от #8
22:30 03.12.2025
4 си дзън
Коментиран от #9
22:32 03.12.2025
5 В В.П.
22:34 03.12.2025
6 Теб те знаем
22:36 03.12.2025
7 Епааа
22:36 03.12.2025
8 Неразбрал
До коментар #3 от "ВЕЛИНСКИ":Що? Бизнеса си е бизнес
22:37 03.12.2025
9 Бедняк
До коментар #4 от "си дзън":Искати се ама нямаш кинти нали?
Ами работи, недей видя тука
Има сайтове ако имаш пари ще звънеш ама ти нямаш, затова ръчно ха ха ха
22:40 03.12.2025
10 Супер
22:45 03.12.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А В БАГАЖНИКА ВОЗИ ГЕОРГИ САМУИЛОВ:)
.....
ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО КОЙ ОФЕРИРА НЕФТОХИМА:)
22:52 03.12.2025
12 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #13
22:59 03.12.2025
13 пенционер
До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":и сега какви хапчета пиеш за спина
Коментиран от #14
23:04 03.12.2025
14 дохтор ох.боли
До коментар #13 от "пенционер":лекува се с аспирин беер
23:06 03.12.2025