Бивш собственик на Pornhub с интерес към активите на Лукойл

3 Декември, 2025 22:23, обновена 3 Декември, 2025 22:31

Бизнесменът Бернд Бергмайр се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с подобно предложение

Бивш собственик на Pornhub с интерес към активите на Лукойл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на уебсайта за видеоклипове за възрастни Pornhub - бизнесменът Бернд Бергмайр, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с предложение да закупи активите на руската компания Лукойл, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според източника Бергмайр не е уточнил от кои активи се интересува, дали се е свързал с Лукойл по въпроса или дали е част от инвестиционния консорциум на компанията.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции, след което компанията обяви намерението си да продаде международните си активи. На 14 ноември представители на Лукойл обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни. Източник: tass.ru


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отец Щирлиц

    6 0 Отговор
    много правилно, тук е пълно с политически проститурки

    22:28 03.12.2025

  • 2 Той инвестира

    4 0 Отговор
    в различни области , нормално е да се информира !

    22:30 03.12.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    1 3 Отговор
    АааА АМА ТЕ ПОЧНАХА ВЕЧЕ ДА
    СЕ ЕВАВАТ СЪС СССР И ОЙЛ...

    Коментиран от #8

    22:30 03.12.2025

  • 4 си дзън

    3 1 Отговор
    Всяка бензиностанция - бардак с рускини - супер.

    Коментиран от #9

    22:32 03.12.2025

  • 5 В В.П.

    1 0 Отговор
    Лукойл не продава обаче и порно клесове купуват ..Даже и Делян свинята купува ..

    22:34 03.12.2025

  • 6 Теб те знаем

    2 0 Отговор
    То всеки е бивш в нещо! Само да напомня, че става дума за чуждестранни активи и по тази логика в момента определят геополитическите граници на иконимиката в съответните държави! Много готино заглавие от професионален маман!

    22:36 03.12.2025

  • 7 Епааа

    1 1 Отговор
    Яко ! Аз пък имам интерес към порното ! Но да го правя , не да го гледам !

    22:36 03.12.2025

  • 8 Неразбрал

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕЛИНСКИ":

    Що? Бизнеса си е бизнес

    22:37 03.12.2025

  • 9 Бедняк

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Искати се ама нямаш кинти нали?
    Ами работи, недей видя тука
    Има сайтове ако имаш пари ще звънеш ама ти нямаш, затова ръчно ха ха ха

    22:40 03.12.2025

  • 10 Супер

    0 0 Отговор
    и без това тук винаги е било и ще бъде ...но в повечето случаи порното е по-добро.......

    22:45 03.12.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ТОЯ ИДВА С АВТОБУС ДАРИНКИ ПАВЛОВИ
    А В БАГАЖНИКА ВОЗИ ГЕОРГИ САМУИЛОВ:)
    .....
    ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО КОЙ ОФЕРИРА НЕФТОХИМА:)

    22:52 03.12.2025

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Руските ку..Р..ви са яки...е..б..ъ..т се като за последно..аз съм трахнюл поне 1000 руски ш..л..ю..х..и и съм свършвал във ва..ги..нити им....но са силно заразни със СПИН и трябва да се внимава с рускините... почти всички са със СПИН

    Коментиран от #13

    22:59 03.12.2025

  • 13 пенционер

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":

    и сега какви хапчета пиеш за спина

    Коментиран от #14

    23:04 03.12.2025

  • 14 дохтор ох.боли

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "пенционер":

    лекува се с аспирин беер

    23:06 03.12.2025