Pegasus Airlines купува чешкия национален превозвач

Турският нискотарифен превозвач Pegasus Airlines ще придобие Czech Airlines и дъщерното му дружество Smartwings за 154 млн. EUR. Турската компания обяви сделката, отбелязвайки, че планира да запази и двете марки.

„През 2005 г. Pegasus Airlines си постави амбициозна цел – да направи въздушните пътувания достъпни за всички. След като увеличихме флотилията си от 14 самолета на 127, ние се превърнахме в една от най-ефективните и печеливши авиокомпании в света днес. Сега, обединявайки сили с Czech Airlines и Smartwings, чиито флотилии се състоят от 47 самолета, отваряме нова глава в нашата история на растеж“, се казва в изявлението.

Сделката включва уреждане на вземанията на чешките превозвачи. Процесът на покупка ще бъде завършен след получаване на необходимите правни одобрения и изпълнение на условията за прехвърляне.

Pegasus Airlines започва дейност през 1990 г. и в момента лети до 153 дестинации, включително 114 в 54 държави. Базирана е на международното летище „Сабиха Гьокчен“ в азиатската част на Истанбул.

Czech Airlines и Smartwings обслужват 80 дестинации в 20 държави.