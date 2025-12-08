Новини
Pegasus Airlines купува чешкия национален превозвач

Pegasus Airlines купува чешкия национален превозвач

8 Декември, 2025 12:37 729 3

Придобива и още една чешка авиокомпания - Smartwings

Pegasus Airlines купува чешкия национален превозвач - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският нискотарифен превозвач Pegasus Airlines ще придобие Czech Airlines и дъщерното му дружество Smartwings за 154 млн. EUR. Турската компания обяви сделката, отбелязвайки, че планира да запази и двете марки.

„През 2005 г. Pegasus Airlines си постави амбициозна цел – да направи въздушните пътувания достъпни за всички. След като увеличихме флотилията си от 14 самолета на 127, ние се превърнахме в една от най-ефективните и печеливши авиокомпании в света днес. Сега, обединявайки сили с Czech Airlines и Smartwings, чиито флотилии се състоят от 47 самолета, отваряме нова глава в нашата история на растеж“, се казва в изявлението.

Сделката включва уреждане на вземанията на чешките превозвачи. Процесът на покупка ще бъде завършен след получаване на необходимите правни одобрения и изпълнение на условията за прехвърляне.

Pegasus Airlines започва дейност през 1990 г. и в момента лети до 153 дестинации, включително 114 в 54 държави. Базирана е на международното летище „Сабиха Гьокчен“ в азиатската част на Истанбул.

Czech Airlines и Smartwings обслужват 80 дестинации в 20 държави.


  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Чехите поне ще получат някакви милиони ,а престъпника Иван Костов продаде Балкан за 1$

    12:41 08.12.2025

  • 2 Герги

    1 0 Отговор
    154 милиона за 47 самолета,това ми се вижда като подарък..

    13:35 08.12.2025

  • 3 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Турците не са в ЕС и дърпат напред.

    13:43 08.12.2025