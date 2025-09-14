Затвориха нов участък от столичния бул. "Ал. Стамболийски"

Главен редактор във Fakti.bg

До 20.12.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Александър Стамболийски“ между бул. "Вардар“ и бул. "Константин Величков“, предаде БНР.

Причината е продължаващия следващ етап от ремонта на бул. "Александър Стамболийски“, съобщиха от Столичната община.

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт:

От 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1, както следва (в посока 32 СОУ "Св. Климент Охридски“):

От Столичната община напомнят, че като обходни маршрути за движение на автомобилите могат да се използват:

Отваря се за движение кръстовището на бул. “Вардар“ и бул. "Ал. Стамболийски", допълват от Столичната община.