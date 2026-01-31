Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мост за два века, но без поддръжка: Варненци чакат ремонт от 15 години
Мост за два века, но без поддръжка: Варненци чакат ремонт от 15 години

31 Януари, 2026 12:43 395 8

Аспаруховият мост свързва центъра на морската столица с южните квартали, където живеят между 50 и 60 хиляди души

За цялостния ремонт на Аспаруховия мост във Варна се говори от близо 15 години, но реални действия все още няма.

Съоръжението, пуснато в експлоатация преди почти половин век, е една от най-ключовите пътни артерии в страната и няма реална алтернатива за движение. То свързва центъра на морската столица с южните квартали, където живеят между 50 и 60 хиляди души, както и с всички населени места на юг от Варна. От построяването си досега мостът е ремонтиран по-сериозно само веднъж – преди около 25 години, обобщи бТВ.

През 2016 година започна ремонт на стойност 35 млн. лева, но тогава бяха обновени само три от общо 11 съоръжения, които образуват моста, след което дейностите бяха прекратени. Според инж. Марин Добрев, един от основните строители на Аспаруховия мост, конструкцията е изградена изключително стабилно, но поддръжката ѝ е била системно пренебрегвана. „Мост за два века! Мостът е много сигурно построен, но след строителството вече 50 години никой не е положил минимум усилие, за да проследи как се държи конструкцията“, казва той.

По думите му още в пусковия протокол изрично е било записано, че екип от 30 души трябва постоянно да се грижи за поддръжката на съоръжението – нещо, което така и не се е случило. „Винаги изпитвам болка, понеже ми се налага често да пътувам през моста, за състоянието му. Особено ме безпокоят дилатационните фуги на металната конструкция. От 2000 г. досега не вярвам някой да е хвърлил по едно око на състоянието на лагерите“, допълва инж. Добрев.

На този фон натовареността на Аспаруховия мост е изключително висока. Данните от преброителна камера показват, че по него преминават над 50 000 превозни средства на ден – трафик, съпоставим с този на автомагистрала „Тракия“. Дори леки пътни инциденти водят до сериозни задръствания, а хиляди варненци прекарват часове в задръствания. Преживяванията на хората, които ежедневно преминават по моста, са описани и в книги от бившия полковник Николай Котов, жител на квартал „Аспарухово“. „Всички тези приключения, които се случват вътре в рейса, романтичните запознавания, които преминават в създаване на семейства, изневери, разводи, съм ги описал в книги, които радват съкварталците, но в техния смях има и горчивина, болка, страхове“, разказва той.

Според Котов проблемът с моста се неглижира с години и действия се предприемат основно преди избори. „Едва когато идват избори, ударят по някоя кръпка, даже маркировка няма, замазват очите на народа. А народът вече му писва и в един момент, не само че ще затвори моста, а може би ще организира и масови вълнения“, казва той.

Отговорността за бъдещия ремонт на Аспаруховия мост е на Агенция „Пътна инфраструктура“, а към Общинския съвет във Варна от няколко месеца работи специална работна група. Председателят на постоянната комисия „Транспорт“ Георги Кулински посочва, че при евентуален основен ремонт трябва да се мисли и за пешеходни зони и велоалеи, като дейностите ще обхващат както горното, така и долното строене на моста и ще се извършват на етапи. Заместник-кметът на Варна Пламен Китипов заяви, че очаква АПИ да изпълни поетите ангажименти и да подготви задание за изработване на проект. От пътната агенция съобщиха, че в началото на февруари започва цялостно обследване на моста, което ще продължи четири месеца. „Към момента няма налични средства за ремонта. След резултатите от обследването и добиване на яснота относно стойността на ремонтните работи ще се търси финансиране от бюджета на Агенцията“, заяви инж. Александър Тодоров, директор на Института по пътища и мостове към АПИ.

Кога реално ще започне дългоочакваният основен ремонт на Аспаруховия мост засега остава неясно. Най-оптимистичният срок за начало на строителните дейности е пролетта на 2027 година.


  • 1 Събуди се, българино!

    3 3 Отговор
    Българите проспаха 80 г., сега за 15 г. проблем правят.

    12:45 31.01.2026

  • 2 Гербаджийска скръб

    4 0 Отговор
    Бойко нали го прави един път колко изкара …

    12:47 31.01.2026

  • 3 Споко ве

    3 0 Отговор
    Като се срути, ще се намери решение, какво бързате

    12:49 31.01.2026

  • 4 От управата

    1 1 Отговор
    "Бай Х@й" ще е главен инджинер на римонта, с обещанието по-малко да мие ка !

    12:50 31.01.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    Некадърници сте. Всички. Без руснаците един мост, построен от тях, не можете да отремонтирате.
    Колко завода са построени в БГ след 1989?

    12:50 31.01.2026

  • 6 Българин

    1 2 Отговор
    Да са извика турса фирма, да построят нов мост.
    Друг вариант няма!

    Коментиран от #8

    12:50 31.01.2026

  • 7 Кафявата лагуна

    1 1 Отговор
    Като се събори, на Белослав има ферибот.

    12:54 31.01.2026

  • 8 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Е па да бе , то ако го направят като сградите в Измир преди заметресение то , а не мерси боку , по добре Японците да го строят , а се сети защо ? Да не ти подсказвам със Жокер!!!.

    12:55 31.01.2026

