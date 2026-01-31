Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците СНИМКИ

Състоянието на асфалтовата настилка на бул. “Владимир Вазов” буди сериозни притеснения още на този ранен етап от експлоатацията. Видимо се наблюдава голям брой надлъжни и напречни фуги, които не са изпълнени равномерно и създават предпоставки за нееднородност на повърхността.
За това пише Дияна Русинова във "Фейсбук".
Това е ясен индикатор за етапно полагане без достатъчно контрол върху връзката между отделните асфалтови ивици. Подобна практика води до ускорено проникване на вода, последващо разрушаване на настилката и бърза загуба на експлоатационни характеристики, особено при зимни условия и интензивен трафик.
Хоризонталната пътна маркировка, положена през декември, допълнително подчертава проблемите – тя вече показва признаци на износване и липса на адекватна адхезия към настилката.
Това поставя под съмнение както качеството на използваните материали, така и избора на технологичен момент за нейното нанасяне, при неблагоприятни температурни и влажност.
Това ли заслужават софиянци след месеци неудобство заради строежа на метрото?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фандъкова била лоша
и сме затънали в боклук
Коментиран от #3, #22
16:55 31.01.2026
2 хидрострой шиши
16:56 31.01.2026
3 бою циганина
До коментар #1 от "фандъкова била лоша":ма как ще е лоша, що гардероби ми напълни и на що други мутри подари безброй милиони
16:57 31.01.2026
4 Сила
Коментиран от #6
16:58 31.01.2026
5 Експерт
Коментиран от #13
16:59 31.01.2026
6 Боруна Лом
До коментар #4 от "Сила":И ТАЗИ С ТОЗИ ГЛАВЕСТИЯТ ЩЕ ПРАВЯТ ПАРТИЯ!
17:00 31.01.2026
7 Софиянци са добре
17:02 31.01.2026
8 ДрайвингПлежър
17:02 31.01.2026
9 Коя
Коментиран от #15
17:03 31.01.2026
10 Сатана Z
17:03 31.01.2026
11 бализа
Неуспелият депутат,слава на Бога ,спря да се изживява, като експерт
17:03 31.01.2026
12 гражданин
17:04 31.01.2026
13 Един шофьор
До коментар #5 от "Експерт":Преди години нямаше винетка, нямаше ТОЛ такси имаше само пътен данък и пак се строяха и поддържаха пътища, а сега апаш до апаша и нямат насита!
17:04 31.01.2026
14 Схемата е
17:04 31.01.2026
15 Сила
До коментар #9 от "Коя":Е те това точно е "наследството " от Тиквата и Даскалицата от Самоков ....фирми на под , под ,под ,под изпълнители ....накрая се губи реалния изпълнител , който е прибрал лъвския пай !!! Гарантирано от ГЕРБ !!! Работа ,работа ,работа ....
17:10 31.01.2026
16 АЛОООУ
17:12 31.01.2026
17 37.51т
17:16 31.01.2026
18 Диана Питай терзиев защо
17:19 31.01.2026
19 Антитролер
да се чуди човек, вие сега ли се появихте в София, или сте на щат в ГЕРБ отскоро... Този булевард е в перманентен ремонт в последните 12 години. За това време напълно отворен за движение е бил не повече от шест месеца. Това беше.една бездънна касичка за предишното управление на София. Та вие чак сега се сетихте услужливо да питате за асфалта!
17:22 31.01.2026
20 Бойко Харсъзина
17:26 31.01.2026
21 Татковина
17:32 31.01.2026
22 Фандъкова ръката на ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕР
До коментар #1 от "фандъкова била лоша":ХИЧ НЕ Е ЛОША НАСТИЛКАТА. КОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА НАПЪЛНИХМЕ НА БОЙКО САМО АКО ЗНАЕТЕ. ОТ МЕН ЗАПОЧНА ИНИЦИАТИВАТА, РЕМОНТ НА РЕМОНТА, ДА НАПЪЛНИМ ЧЕКМЕДЖЕТО НА БАЩИЦАТА. БЕГАЙТЕ ПРЕД КЪЩАТА НА РАЗБОЙКО И СКАЙТЕ ОТЧЕТ. КАРБОВСКИ И ТОЙ СЕ ВКЛЮЧИ В ИЗПИРАНЕТО НА ТАРТОРА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ!
17:33 31.01.2026
23 Алекс
И да видят с очите си как се строят пътища и магистрали с шест ленти!
По евтино и в пъти по качествено със съответната вертикална и хоризонтална маркировка!
И най важното само от една фирма изпълнител,не като в България,фирмата на фирмичките под изпълнители...
И не могат още по важно да се крадат пари!
Коментиран от #28
17:34 31.01.2026
24 Смърфиета
17:35 31.01.2026
25 Мълчеше
17:36 31.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 кой му дреме
Коментиран от #32
17:37 31.01.2026
28 Смърфиета
До коментар #23 от "Алекс":Вярно е. След като Столична община са пруститютки, но там преди да ги оставят да работят ги преглеждат хирурзи, и не допускат трαвезиди и гастролиращи хοмοсексуалисти. А ако Вие искате от Столична община да изнесат парите си в Дубай, не мисля, че софиянци ще погледнат с критично око на това. Те са планктон, делят се политически на зоопланктон и фитопланктон, но когато ги засмуче кита и се съберат, гледат на себе си просто като на планктон.
17:41 31.01.2026
29 Никой
Напълно е възможно да има известно време - "луфт" - но това е временно. Жените трябва да със самочувствие.
Какво да пожелаем. Това което трябва.
Проблем с асфалта няма - това са организирани мероприятия. Фугата е необходима - цащото има разширителни колебания - все пак не сме на постоянна температура.
Свивките и разгъвките на асфалта са по-опасни.
Коментиран от #33
17:42 31.01.2026
30 Пловдив
17:42 31.01.2026
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:43 31.01.2026
32 Смърфиета
До коментар #27 от "кой му дреме":Софиянци не са шопи. Шопите са околното население и говорят иначе.
17:43 31.01.2026
33 Смърфиета
До коментар #29 от "Никой":Лятото свитото ще се разгъне, а разгънатото ще се свие. Освен това, по-добър легнал от това полицай няма.
17:46 31.01.2026
34 Чочо
Ама, Бойко не дава.
Скъпо му е .
17:49 31.01.2026
35 Квознаете
Коментиран от #40
17:50 31.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жълтопаветните
17:53 31.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
Коментиран от #41, #47
17:55 31.01.2026
40 Смърфиета
До коментар #35 от "Квознаете":Брат на Иван Вазов от Подигото.
17:57 31.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 опала
18:01 31.01.2026
43 ние знаем и можем
18:08 31.01.2026
44 Али Баба и 40 разбойници
Коментиран от #45
18:08 31.01.2026
45 я кажи
До коментар #44 от "Али Баба и 40 разбойници":КОЙ пречи повече от ПЕТ ГОДИНИ да се пуснат в употреба кантарите по пътищата? На пътя хванаха претоварен камион с 67 ТОНА карго. Кой няма да се огъне под тежестта му?
18:10 31.01.2026
46 n√Варна
Колкото до полагането – то се отнася за венци, клетви, усилия старания и други подобни.
Отдавана съм разбрал, че нЕкои експерти, пишман политици, жОрналисти и много други мераклии за публична известност са с ограничени способности за правилно изразяване!!!!
Жалка наша действителност!
18:22 31.01.2026
47 Контролата
До коментар #39 от "Някой":в общината разпределя по точен брой пачките. фандъкова да подава оставка, та да дойдат нови, които няма нито лев да позволят да се присвоява от строителни фирми, даващи комисионни , за да получават: "обекта приет! "
18:23 31.01.2026
48 Русенец
Кой ги контролира?
18:37 31.01.2026