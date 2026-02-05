Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вдигат тока в Косово с 21%, Прищина излиза на протест

5 Февруари, 2026 04:43, обновена 5 Февруари, 2026 04:00 1 115 18

  • косово-
  • електричество-
  • протест-
  • цена

Сред аргументите за покачването е увеличаването на минималната работна заплата до 500 евро от 1 юли 2026 г.

Вдигат тока в Косово с 21%, Прищина излиза на протест - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Протест срещу предстоящо поскъпване на електричеството в Косово с 21 на сто ще се проведе в косовската столица Прищина този петък, 6 февруари, съобщиха косовски медии.

Последното увеличение на цената на електроенергията в страната с 16,1 процента влезе в сила на 1 май 2025 г.

По информация на косовския вестник „Газета Експрес“ преди дни е било потвърдено, че косовската компания за електроснабдяване KESCO е поискала поскъпване на електричеството с 21 процента, като сред аргументите за това искане е било увеличаването на минималната работна заплата в Косово първо до 425 евро (от 1 януари 2026 г), а след това до 500 евро (от 1 юли 2026 г.). Очаква се решението дали цената на електроенергията ще поскъпне да бъде взето през март и да влезе в сила през април.

Косовски граждани, цитирани от новинарската агенция „Економия онлайн“, заявиха, че ще се присъединят към протеста срещу поскъпването на тока в петък, тъй като то е непосилно за тях и идва скоро след последното увеличаване на цените на електроенергията.

Някои от тях смятат, че протестът няма да повлияе на решението за поскъпване на електричеството, както се е случвало и при предишни протести срещу по-високите цени на тока.

„Досега не е имало резултат (от протестите) и този път също не очаквам нищо (...) Да се увеличава цената на тока три пъти в годината, този път с 21 на сто от 1 март, това е абсурдно“, заяви гражданинът Байрам Кастрати пред агенцията.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    4 10 Отговор
    Косово имат 2 ТЕЦа и енергията им недостига. Бяха и на режим.

    04:09 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урсуза фон дер Корупционен

    17 0 Отговор
    Нека свикват за в ЕС и клуба на богатите!

    05:05 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Косоварския режим е вражески

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    за сърбите и постоянно репресира живеещите там неалбанци. Вучо не е длъжен да им дава ток.

    Коментиран от #12

    05:22 05.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Косоварския режим е вражески":

    За сърбите и македоните всички са врагове. За Вучич и Мицкоски най големите врагове сме ние българите.

    06:10 05.02.2026

  • 13 дядото

    7 1 Отговор
    пишете за косово,а че у нас вдигат тока над 100 % си трайте.пфу.

    Коментиран от #18

    06:54 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 от цялата работа разбрах

    6 0 Отговор
    Че една държава все още непризната, малка и не член на ниаккъв съюз има минимална заплата колкото България в ЕЗ.
    Странна работа да ви кажа.

    07:16 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Еми и те искат

    4 0 Отговор
    В клуба на богатите! Там токът е най-скъпият в света. Добре дошли - плащайте, наивници!!!

    08:00 05.02.2026

  • 18 електромер

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "дядото":

    В България промяна на цената на тока ще има на 1 юли.
    Косово внася електроенергия от Албания.

    08:31 05.02.2026