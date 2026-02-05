Вдигат тока в Косово с 21%, Прищина излиза на протест

Протест срещу предстоящо поскъпване на електричеството в Косово с 21 на сто ще се проведе в косовската столица Прищина този петък, 6 февруари, съобщиха косовски медии.

Последното увеличение на цената на електроенергията в страната с 16,1 процента влезе в сила на 1 май 2025 г.

По информация на косовския вестник „Газета Експрес“ преди дни е било потвърдено, че косовската компания за електроснабдяване KESCO е поискала поскъпване на електричеството с 21 процента, като сред аргументите за това искане е било увеличаването на минималната работна заплата в Косово първо до 425 евро (от 1 януари 2026 г), а след това до 500 евро (от 1 юли 2026 г.). Очаква се решението дали цената на електроенергията ще поскъпне да бъде взето през март и да влезе в сила през април.

Косовски граждани, цитирани от новинарската агенция „Економия онлайн“, заявиха, че ще се присъединят към протеста срещу поскъпването на тока в петък, тъй като то е непосилно за тях и идва скоро след последното увеличаване на цените на електроенергията.

Някои от тях смятат, че протестът няма да повлияе на решението за поскъпване на електричеството, както се е случвало и при предишни протести срещу по-високите цени на тока.

„Досега не е имало резултат (от протестите) и този път също не очаквам нищо (...) Да се увеличава цената на тока три пъти в годината, този път с 21 на сто от 1 март, това е абсурдно“, заяви гражданинът Байрам Кастрати пред агенцията.