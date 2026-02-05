Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Венецуела »
Пуснаха още 22-ма затворници във Венецуела

Пуснаха още 22-ма затворници във Венецуела

5 Февруари, 2026 05:01, обновена 5 Февруари, 2026 04:04 888 7

  • венецуела-
  • затворници

Новината бе потвърдена от правозащитници

Пуснаха още 22-ма затворници във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Още 22-ма венецуелски затворници бяха освободени, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на неправителствената организация "Криминален форум" (Foro Penal).

На 8 януари венецуелското правителство обяви, че започва да освобождава лица, които правозащитници определят като политически затворници. "Криминален форум" в сряда заяви, че оттогава са били освободени общо 350 затворници, По-късно през деня неправителствената каза, че е потвърдила информацията, че 22-ма политически затворници, вече са на свобода. Сред тях е и журналистът Рори Бранкер.

По думите на венецуелското правителство в страната няма политически затворници и задържаните лица са извършили криминални престъпления. Властите също така заявяват, че са освободили около 900 души, но не посочват ясна времева рамка и изглежда, че този брой покрива и предишни години, отбелязва Ройтерс.

Правителството никога не е обявявало официално колко затворници планира да освободи, нито е публикувало списъци с имена. Семействата на лишените от свобода казват, че процедурите по освобождаване се проточват прекалено дълго.

Според "Криминалния форум" във венецуелските затвори все още има около 700 политически затворници.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хитро е постъпил Кастро

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Но с Венецуела няма как да се получи същото, защото не ги карат в Щатите. Просто ще им се вдигне престъпността, което цели компроментирания в досиетата Епстийн дърт оранжев ненромленик.

    05:03 05.02.2026