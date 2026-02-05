Пуснаха още 22-ма затворници във Венецуела

Още 22-ма венецуелски затворници бяха освободени, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на неправителствената организация "Криминален форум" (Foro Penal).

На 8 януари венецуелското правителство обяви, че започва да освобождава лица, които правозащитници определят като политически затворници. "Криминален форум" в сряда заяви, че оттогава са били освободени общо 350 затворници, По-късно през деня неправителствената каза, че е потвърдила информацията, че 22-ма политически затворници, вече са на свобода. Сред тях е и журналистът Рори Бранкер.

По думите на венецуелското правителство в страната няма политически затворници и задържаните лица са извършили криминални престъпления. Властите също така заявяват, че са освободили около 900 души, но не посочват ясна времева рамка и изглежда, че този брой покрива и предишни години, отбелязва Ройтерс.

Правителството никога не е обявявало официално колко затворници планира да освободи, нито е публикувало списъци с имена. Семействата на лишените от свобода казват, че процедурите по освобождаване се проточват прекалено дълго.

Според "Криминалния форум" във венецуелските затвори все още има около 700 политически затворници.