Комисията по бюджет и финанси се среща с мисията на МВФ

Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе среща с мисията на Международния валутен фонд днес. От финансовата институция са на посещение в България като част от ежегодния преглед на българската икономика.
Екипът на организацията, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември 2025 г. като част от консултациите, които се провеждат периодично с всички държави членки.
В програмата на служителите са включени срещи в Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни институции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.
