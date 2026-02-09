Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение, заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров.
"Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства", каза той.
"Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет. Въпросът е каква ще бъде ситуацията оттук нататък. Ако няма редовно правителство, това е единственият вариант", отбеляза депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".
Димитров каза, че е разочарован от новия състав на КЕВР: "КЕВР трябваше да направи така, че сметките за декември месец да бъдат точно за 30 календарни дни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:14 09.02.2026
2 да и ако е с
17:14 09.02.2026
3 Факти
17:15 09.02.2026
4 АГАТ а Кристи
Коментиран от #6
17:16 09.02.2026
5 Защото
17:17 09.02.2026
6 Наистина
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Боташи колкото щеш !
17:18 09.02.2026
7 Промяна
Коментиран от #9
17:22 09.02.2026
8 Ххх
17:24 09.02.2026
9 Тоя
До коментар #7 от "Промяна":викаше : Напред към леврозоната !
17:24 09.02.2026
10 Абе
17:44 09.02.2026
11 Хмм
18:16 09.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 малтин димитлоф аутиста
18:47 09.02.2026
14 АЛОУУУУУ
19:13 09.02.2026