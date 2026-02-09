Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение, заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров.

"Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства", каза той.

"Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет. Въпросът е каква ще бъде ситуацията оттук нататък. Ако няма редовно правителство, това е единственият вариант", отбеляза депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Димитров каза, че е разочарован от новия състав на КЕВР: "КЕВР трябваше да направи така, че сметките за декември месец да бъдат точно за 30 календарни дни".