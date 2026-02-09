Новини
Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

9 Февруари, 2026 17:11 699 14

  • мартин димитров-
  • бюджет-
  • служебно правителство

Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства, призова депутатът

Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение, заяви пред БНР депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров.

"Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства", каза той.

"Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет. Въпросът е каква ще бъде ситуацията оттук нататък. Ако няма редовно правителство, това е единственият вариант", отбеляза депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Димитров каза, че е разочарован от новия състав на КЕВР: "КЕВР трябваше да направи така, че сметките за декември месец да бъдат точно за 30 календарни дни".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Гюров е медиум.В доктората си от 2005 г е цитирал икономически данни от 2008 г и 2012 г.Той ще знае какво ще стане през 2030 г.

    17:14 09.02.2026

  • 2 да и ако е с

    4 2 Отговор
    Вашия кандидат, стискаме палци да оцелеем, аман от накадърни и грозни

    17:14 09.02.2026

  • 3 Факти

    5 1 Отговор
    Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет в левро

    17:15 09.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор
    По-скоро някой нов "Боташ"...

    Коментиран от #6

    17:16 09.02.2026

  • 5 Защото

    2 2 Отговор
    Леврото е валутата на България !

    17:17 09.02.2026

  • 6 Наистина

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Боташи колкото щеш !

    17:18 09.02.2026

  • 7 Промяна

    8 0 Отговор
    ТОЗИ ИЗВРАТЕНЯК ВЪН

    Коментиран от #9

    17:22 09.02.2026

  • 8 Ххх

    5 0 Отговор
    Малтин е кикумицил.

    17:24 09.02.2026

  • 9 Тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    викаше : Напред към леврозоната !

    17:24 09.02.2026

  • 10 Абе

    5 0 Отговор
    Народни х-а-т-тници не се накрадохте спрете се оставете нещо и за НАРОДА б-к-уци

    17:44 09.02.2026

  • 11 Хмм

    4 0 Отговор
    тъй де, нали очакват служебният да е техен, те от ПП-ДБ ще правят бюджет

    18:16 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 малтин димитлоф аутиста

    1 0 Отговор
    бягам от работата като дявол от тамян

    18:47 09.02.2026

  • 14 АЛОУУУУУ

    0 0 Отговор
    Актуализация на пенсиите от 01.01!

    19:13 09.02.2026

