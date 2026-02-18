Риболовен кораб се издирва в района на Созопол. На борда му има трима души. Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре, уточни БНТ.
Малко преди обяд в Морския спасително-координационен център във Варна е подаден сигнал, че връзката с плавателния съд е изгубена.
Корабът е собственост на Сдружение "Черноморски изгрев" и снощи - след предупреждение за буря, той е тръгнал от Маслен нос към Созопол. Но не стига до брега и се губи от локаторите. Започнало е издирване и към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на „Морска администрация" и катер на "Гранична полиция", които са обходили района. След рязко влошаване на времето те се връщат обратно и в операцията се включва и фрегата „Дръзки" на Военноморските сили. Издирването е временно прекратено и ще продължи утре. Наш екип се срещна с рибар от региона, който познава капитана на изчезналия кораб.
„Абсолютен професионалист е капитан Христо Спасов. Познаваме се с него от 30 г. Това е морският вълк – най-опитният рибар може би на Черноморието. Ние сме доста учудени защо не е звъннал на някой колега или е разчитал до последно, че ще избегне тази ситуация. Дали е удар, дали корабът е потънал, дали с трала е закачил нещо, просто абсолютно сме в неведение в момента. Абсолютно се надяваме да са живи и здрави и дано капитанът да е успял да отвори спасителния плот“, посочи рибарят Георги Янчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #3
21:28 18.02.2026
2 ДрайвингПлежър
Имаме летателна техника, която не лети даже в не много лошо време.
Нямаме техника за нощно издирване - ми да чакаме летоска а?!! А за тия хора, ако най-лошото е станало и корабчето е потънало всяка минута е важна!
Коментиран от #6
21:32 18.02.2026
3 Али Гатор
До коментар #1 от "хаха":Не бе , Путин е виновен !
21:33 18.02.2026
4 Последния Софиянец
21:36 18.02.2026
5 помним
21:37 18.02.2026
6 Луд Скайуокър
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Какво мрънка пък и ти бе , това са рисковете на професията !
И не ми говори за техника, никаква техника не помага когато просто късмета не е бил на твоя страна !
Какво помага линейка при пътна катастрофа с фатален край ?
21:39 18.02.2026
8 Байкал
22:36 18.02.2026
9 Марко Илиев
Коментиран от #11
23:48 18.02.2026
10 схемата
00:31 19.02.2026
11 както и всички
До коментар #9 от "Марко Илиев":останали българи!!!
00:32 19.02.2026