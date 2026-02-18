Новини
Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре

Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре

18 Февруари, 2026 21:26 1 237 11

Корабът е собственост на Сдружение "Черноморски изгрев"

Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риболовен кораб се издирва в района на Созопол. На борда му има трима души. Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре, уточни БНТ.

Малко преди обяд в Морския спасително-координационен център във Варна е подаден сигнал, че връзката с плавателния съд е изгубена.

Корабът е собственост на Сдружение "Черноморски изгрев" и снощи - след предупреждение за буря, той е тръгнал от Маслен нос към Созопол. Но не стига до брега и се губи от локаторите. Започнало е издирване и към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на „Морска администрация" и катер на "Гранична полиция", които са обходили района. След рязко влошаване на времето те се връщат обратно и в операцията се включва и фрегата „Дръзки" на Военноморските сили. Издирването е временно прекратено и ще продължи утре. Наш екип се срещна с рибар от региона, който познава капитана на изчезналия кораб.

„Абсолютен професионалист е капитан Христо Спасов. Познаваме се с него от 30 г. Това е морският вълк – най-опитният рибар може би на Черноморието. Ние сме доста учудени защо не е звъннал на някой колега или е разчитал до последно, че ще избегне тази ситуация. Дали е удар, дали корабът е потънал, дали с трала е закачил нещо, просто абсолютно сме в неведение в момента. Абсолютно се надяваме да са живи и здрави и дано капитанът да е успял да отвори спасителния плот“, посочи рибарят Георги Янчев.


