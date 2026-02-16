Новини
Любомир Дацов: Бюджетът, който е изпълнен, няма нищо общо с този, който беше внесен

Любомир Дацов: Бюджетът, който е изпълнен, няма нищо общо с този, който беше внесен

16 Февруари, 2026 11:33

„Когато си измисляш бюджет под формата на пожелателни приходи, след това правиш пожелателни разходи, влизаш в цикъл - грешка след грешка“, подчерта членът на Фискалния съвет 

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На фона на политическата криза, въвеждането на еврото и поредните избори, липсата на държавен бюджет поставя допълнително напрежение върху хората и бизнеса. Рисковете – по-високи дефицити, несъответствие между приходи и разходи и натиск върху инфлацията и социалните политики.

Според Любомир Дацов – член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите, се натрупват грешни решения и се случва една грешка след друга.

„Проблемът е политически. Доверието е нарушено, защото се натрупват грешни решения – едно след друго“, каза той.

По думите му държавата прави бюджети с „пожелателни приходи“, а след това и „пожелателни разходи“, което води до системни отклонения.

„Когато си измисляш бюджет под формата на пожелателни приходи, след това правиш пожелателни разходи, влизаш в цикъл - грешка след грешка“, подчерта Дацов в ефира на bTV.

Дацов посочи, че сериозният проблем е, че реалното изпълнение се разминава с това, което е заложено като политика.

„Бюджетът, който е изпълнен, няма нищо общо с този, който беше внесен. Няма нито един параграф, в който да има нещо, което да се доближава до това, което беше замислено“, каза той.

Според него проблемът е и в приходната, и в разходната част, като най-ярко личи в данъчните приходи.

„В експертния свят допустимата системна грешка е 0,2% до 0,5%. Грешката на данъчните приходи е над 10%. Това не може да бъде обяснено с експертна грешка - ясно е, че беше политическо пожелание“, заяви Дацов.

Попитан дали „пожелателните“ бюджети са опит да изглеждаме добре преди еврозоната и заради критерия за 3% дефицит, Дацов отговори:

„Според мен това няма никакво отношение към европейските неща. С разумна политика можеш да постигнеш същите неща. Това си е популизъм.“

Дацов подчерта, че инфлацията не може да се обяснява с отделни случаи и „микропроблеми“, а с по-дълбоки процеси.

„Инфлацията, която идва от монетарните и структурните проблеми – от това, че държавата помпа заплати и доходи – няма как да се коригира без държавата да промени поведението си“, каза той.

По думите му механизмът за работа без приет бюджет е разписан в Закона за публичните финанси, а „удължителният бюджет“ е по-скоро политическа застраховка.

„Удължителният бюджет не е задължителен. Законът предвижда много ясно процедурата и ограниченията при харченето“, обясни Дацов и добави, че до юни има ясна рамка за функциониране, но е важно да се спазва „духът на закона“.

„Даваме съвет правителството, включително служебното, да се придържа към духа на Закона за публичните финанси“, каза той.


  • 1 С бюджета

    11 0 Отговор
    в къщи можеш да си грешиш колкото си щеш , но не и с бюджета на цяла една държава и обществото ! Това не са грешки , това са престъпления !

    11:37 16.02.2026

  • 2 икономист

    9 0 Отговор
    Така става когато 30 години бюджета го прави човек с прякор Ментата

    Коментиран от #4

    11:49 16.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Този мръсник е за затвор! Не да му се дава гласност на глупостите!

    11:51 16.02.2026

  • 4 И е горд

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "икономист":

    на всичкото отгоре безсрамника от Карапелит !

    11:51 16.02.2026

  • 5 Този от снимката

    4 1 Отговор
    Е голям болук, по голям и от Ментата

    11:54 16.02.2026

  • 6 Дориана

    2 1 Отговор
    Теменужка Петкова и Делян Добрев носят пълната вина за корумпирания популистки бюджет, който сътвориха с огромно повишение на заплати в МВР за да бъдат още по- купени и зависими за да продължат с мафиотското корумпирано управление , но не им се получи. Народа излезе на революция срещу тях. Времето им на кражби и политически зависимости приключи.

    12:04 16.02.2026

  • 7 малка грешка

    2 0 Отговор
    допустима грешка от 0,2-0,5 %
    а сегашните експерти с 10%
    представе си какви са експертите в държавата
    що е кадърно и разбира и може е в
    чужбина или частния бизнес

    12:11 16.02.2026

