Димитров: Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката

Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри. Не знам дали е възможно в тази политическа обстановка. България в момента не може да вземе пари по програмата СЕЙФ за отбрана. Това заяви пред бТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.
И заяви, че най-рано бюджет ще има юни месец.
"Този парламент и това правителство нямат легитимност за бюджет. Това че сега нямаме бюджет е по-добре от вакханалията, която се случи последните години - безразборно харчене за потребление, не за инвестиции", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
"Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката. Колкото по-рано е възможен бюджет, толкова по-добре", каза Димитров.
"1 млрд. евро за заплати, 1 млрд. евро за пенсии, още над половин милиард за социални обезщетения - това са 2,6 млрд. от 3 млрд. разходен таван", който може да се ползва, разкри Димитров.
"Заетостта расте в бюджетния сектор и в услугите, не в индустриализацията, каза Велев.
ТИЯ В ОСТАВКА ЗА НАПРАД НЕ Е РЕДНО ДА РЕШАВАТ НИЩО. НЕ ЛИГИТИМНИ СА В МОМЕНТА. И СЕГА ЩЕ СЪЗДАВАТ ДОСТА ПРОБЛЕМИ ЩОМ СА ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА.
При такива ситуации веднага до 3 дни трябва да има служебно правителство което да поеме управлението А не да се РСЗТЪКАВАТ с месеци и т.н.ТОВА Е ФАЛШ ПАРОДИЯ СЕГА.
09:48 06.02.2026
А и тези двамцата - кога са виждали "индустриализация" - просто си приказват "общи приказки".
Васил Велев не е "помирисвал" работа. За другият е ясно - седи да "пази" някой да не се обади. Тоест - да няма истински Синдикални действия.
10:06 06.02.2026
....
ДЖОКЕР - ФИРМА ВИЕНСКО КОЛЕЛО ЛАЗУР:)
10:30 06.02.2026
Коментиран от #23
10:30 06.02.2026
До коментар #22 от "Рилски":Кой ще ти чете тоя пасквил бре Рилски.
10:34 06.02.2026
