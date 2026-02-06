Новини
България »
Димитров: Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката

Димитров: Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката

6 Февруари, 2026 09:36 1 211 31

  • пламен димитров-
  • бюджет-
  • заплати

1 млрд. евро за заплати, 1 млрд. евро за пенсии, още над половин милиард за социални обезщетения - това са 2,6 млрд. от 3 млрд. разходен таван", който може да се ползва

Димитров: Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата се нуждае от бюджет с ясни параметри. Не знам дали е възможно в тази политическа обстановка. България в момента не може да вземе пари по програмата СЕЙФ за отбрана. Това заяви пред бТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

И заяви, че най-рано бюджет ще има юни месец.

"Този парламент и това правителство нямат легитимност за бюджет. Това че сега нямаме бюджет е по-добре от вакханалията, която се случи последните години - безразборно харчене за потребление, не за инвестиции", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Всеки месец без бюджет значи страдание на системи и на икономиката. Колкото по-рано е възможен бюджет, толкова по-добре", каза Димитров.

"1 млрд. евро за заплати, 1 млрд. евро за пенсии, още над половин милиард за социални обезщетения - това са 2,6 млрд. от 3 млрд. разходен таван", който може да се ползва, разкри Димитров.

"Заетостта расте в бюджетния сектор и в услугите, не в индустриализацията, каза Велев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    19 3 Отговор
    Я елате у дОма да видите дали страдам

    09:37 06.02.2026

  • 2 Разбира

    25 0 Отговор
    ти кратуната от икономика , няма що ! Вечно на ясла , на няколко даже.

    09:40 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анани

    11 6 Отговор
    Затваряй и да приключва тая мъка. НЕ СТАВА!

    09:42 06.02.2026

  • 5 бушприт

    6 0 Отговор
    Бюджетът и НС започнаха занятия от разстояние - в електронна среда.

    09:44 06.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    19 3 Отговор
    Благодарност от всички на Теменужка табуретката, че свали правителството, уби две малки патерици и ще докара Радев на власт. Хвала на подобни калинки! Хвала.

    09:46 06.02.2026

  • 7 Инфлацията

    23 3 Отговор
    се роди от ултра високите заплати на еничарите

    09:47 06.02.2026

  • 8 Т.КОЛЕВ

    7 5 Отговор
    МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ БЮДЖЕТ И БЕЬ ТИЯ ДЕТО СА В ОСТАВКА.
    ТИЯ В ОСТАВКА ЗА НАПРАД НЕ Е РЕДНО ДА РЕШАВАТ НИЩО. НЕ ЛИГИТИМНИ СА В МОМЕНТА. И СЕГА ЩЕ СЪЗДАВАТ ДОСТА ПРОБЛЕМИ ЩОМ СА ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА.
    При такива ситуации веднага до 3 дни трябва да има служебно правителство което да поеме управлението А не да се РСЗТЪКАВАТ с месеци и т.н.ТОВА Е ФАЛШ ПАРОДИЯ СЕГА.

    09:48 06.02.2026

  • 9 Удри с лопатата

    30 0 Отговор
    Няма по-големи паразити от Подкрепа и КНСБ

    09:49 06.02.2026

  • 10 Много чантаджии

    27 1 Отговор
    много калинки!

    09:49 06.02.2026

  • 11 колориметър

    8 1 Отговор
    Страдание без бюджет на таблетки и таблети.Таблетката е женски таблет.

    09:49 06.02.2026

  • 12 йотова

    14 0 Отговор
    не бързайте толкова имам още много консултации да правя!

    09:51 06.02.2026

  • 13 Абсурдистан

    14 1 Отговор
    Само най-задръстените овце не разбраха, че като се свали сглобката ще се получи тази ситуация.

    09:58 06.02.2026

  • 14 Никой

    19 2 Отговор
    Но сме пък най-бедни в Европа - нека погледнем и това - на практика са дават пари на някакви чиновници - които - просто - те - няма да пуснат никога "кокала".

    А и тези двамцата - кога са виждали "индустриализация" - просто си приказват "общи приказки".

    Васил Велев не е "помирисвал" работа. За другият е ясно - седи да "пази" някой да не се обади. Тоест - да няма истински Синдикални действия.

    10:06 06.02.2026

  • 15 Уффф

    11 5 Отговор
    Тоа Велев е мноо злобна гад...

    10:07 06.02.2026

  • 16 Напротив!

    14 1 Отговор
    Това е чудесно! Ще има по малко за крадене и разсипия!

    10:10 06.02.2026

  • 17 Бавят щото в момента източват всичко

    8 1 Отговор
    Милиардите от държавния и златния резерв на държавата не са един и два, трябва време за да ги откраднат и преведат по офшоркитв

    10:20 06.02.2026

  • 18 Важното е

    8 0 Отговор
    Народът да е добре, а „системата“ ако страда и мре, си е нейна работа. „Системата“ и народът отдавна са два паралелни свята.

    10:24 06.02.2026

  • 19 васко

    10 4 Отговор
    велев да дава повече пари,стига само крадене от работниците.

    10:25 06.02.2026

  • 20 васко

    9 1 Отговор
    велев син на георги велев/ генерал и комунист от бкп/ ,ченге от дс

    10:26 06.02.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ВАСИЛ ВЕЛЕВ ДА КАЖЕ КАКВО ИМАТ ОБЩО ТОЙ И СИНА МУ С С МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ МАДЖО ОТ СИК И Г-ЖА РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ГОЦЕВА ОТ СИК :)
    ....
    ДЖОКЕР - ФИРМА ВИЕНСКО КОЛЕЛО ЛАЗУР:)

    10:30 06.02.2026

  • 22 Рилски

    14 1 Отговор
    На първо време и на предстоящите парламентарни избори България трябва да избере пробългарски /не русофобски парламент/, в който да влезнат: ПП "България Може", ПП проект на Президента (може и в коалиция ), и още 2-3 национално отговорни партии, които да имат парламентарно мнозинство, да преразгледа бюджет 2026 със сериозно свиване на разходната част, свързан с автоматизма на заплащането в бюджетната сфера и особено в сектор сигурност, да си върне златото от около 27 тона от Лондон, да изгони "крокодиловата концесия", да започне да натрупва злато и други активи /биткойни, юани, долари и др./ и да създаде реална "котва" за бъдещо привързване на българския лев, след разпадането на еврозоната /замаскиран опит за създаване на 4 ти райх! /, да се заеме с демографският проблем, свиване на административната тежест, електронизация, стратегии за оптимизиране на администрацията, реална децентрализация по оста София -провинция, дълбоки реформи в правораздавателната система!Задължително трябва да се сложи край на компрадорско-олигархичното задкулисното управление!Времето го налага, световния дневен ред е друг, а старият такъв няма да се върне"!И България е длъжна да намери своето место!Но това както се казва в поговорката „със стари к….и нов бардак не се прави!Обществото трява да намери нов елит, можещ и знаещ, необременен от тежко криминално минало, стъпващ на непреходните православни ценности!

    Коментиран от #23

    10:30 06.02.2026

  • 23 Пирински

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Рилски":

    Кой ще ти чете тоя пасквил бре Рилски.

    10:34 06.02.2026

  • 24 безработен

    6 0 Отговор
    Дърти комуняги с пари

    10:42 06.02.2026

  • 25 Виж сега,

    2 10 Отговор
    Като искате бюджет,да не се бяхте водили по акъла на Кокорчо да протестирате. Всичко, което казвате, вече няма смисъл.

    10:49 06.02.2026

  • 26 Виж сега,

    1 10 Отговор
    Като искате бюджет,да не се бяхте водили по акъла на Кокорчо да протестирате. Всичко, което казвате, вече няма смисъл.

    10:49 06.02.2026

  • 27 ДДДД..БИЛИ

    1 8 Отговор
    ВДИГАХА ПРОТЕСТИ СРЕЩУ БЮДЖЕТА И СВАЛИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО А СЕГА ПЛАЧАТ?

    11:00 06.02.2026

  • 28 Безпристрастен

    2 3 Отговор
    Бойко е много хитър и предвидлив играч.Неговата основна задача беше еврозоната.Той винаги го е казвал директно,а другите бяха принудени да му припяват.Е,постигна го на 100%. Но протестите му дойдоха дюшеш.Защото изобщо не е глупав,да не отчита последиците от еврото,още през първите няколко месеца на годината.Затова с вътрешно облекчение,направи така,че правителството падна.Предвиждаше,че при продължило управление,ще последват още по страшни протести.който тотално ще му попречат при предсрочни избори през есента..Сега ще стовари цялата тежест,хиляди проблеми,на следващия парламент и Министерски съвет.Затова не го назовавайте глупав! Такъв стоманен капан, никой не е залагал в България,от 1989 г до сега.

    11:17 06.02.2026

  • 29 Бaлхар от северозапада

    5 0 Отговор
    Gerbaджийските бюджети все бяха хубави, все на първо място в ЕС по ръст, докато окрадоха и фалираха държавата. Сега който и да дойде поне 15 години няма да се върнем в изходно положение.. Икономиката е инерционна система и при 50% излишни калинки по държавните служби, само голяма метла и производство е спасението на България,

    11:39 06.02.2026

  • 30 Зоната на леврото

    4 0 Отговор
    Ти да видиш! Чак олигархията ревна

    12:43 06.02.2026

  • 31 122333

    2 0 Отговор
    Като сте седнали на масата двамцата какво направихте за обществото, освен да демонстрирате, че мислите?

    14:10 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове