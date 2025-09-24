Новини
Десетки семейства получиха заповед за незабавна евакуация от столичния квартал „Хаджи Димитър“

Десетки семейства получиха заповед за незабавна евакуация от столичния квартал „Хаджи Димитър“

24 Септември, 2025 10:11 794 4

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заповед за незабавна евакуация на десетки семейства в столичния квартал „Хаджи Димитър", които обитават жилища в блокове над строежа на метрото. В няколко от сградите вече са се появили видими пукнатини, а живущите са подложени на силен стрес и несигурност. До момента общината не е осигурила подслон за всички засегнати.

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително, предава NOVA.

Само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

„Най-важната е безопасността – след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета Терзиев от СОС е отпусната парична помощ за хората тук”, заяви кметът на „Подуяне” Кристиян Христов.

Той обеща, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

Живущите обаче изразиха своите притеснения.

„В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши”, разказа жител на блока.

Неин съсед пък заяви, че са им отпуснати около 580 на месец, но това е напълно недостатъчно, за да успее да си наеме ново жилище.

► "Метрополитен" ЕАД излязоха със становище по случая:

"Във връзка с възникналата аварийна ситуация с бл.2, вх.”А” и „Б” в ж.к. Хаджи Димитър, район Подуяне,
Ви информираме, че от страна на „Метрополитен” ЕАД е възложена и изпълнена геотехническа експертиза за конкретната сграда през м.януари 2024 г., а именно:

Предвид извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и голямото отстояние от изграждащия се тогава тунел на метрото – 95 м., заключението е:
-При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.
-Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина.

► Становище относно образувана в Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО административна преписка по повод критично експлоатационно състояние на бл. 2 в ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“ – СО.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО е постъпил сигнал с от живущите в бл. 2, ж.к. „Хаджи Димитър“, относно появили се пукнатини с неустановен произход, които застрашават живота и здравето на обитателите. По повод твърденията и констатации от извършена проверка на място от длъжностни лица на НАГ – СО със заповед на главния архитект на СО е назначена комисия със задача обследване състоянието на жилищната сграда. Участници в комисията са длъжностни лица на район „Подуяне“ – СО, служители на НАГ – СО, представители на „Метрополитен“ ЕАД и външни експерти.

На проведено на 08.02.2024г. заседание на горепосочената комисия е представена геотехническа експертиза, изготвена от фирма, възложена от „Метрополитен“ ЕАД. В същата са изнесени данни, че укрепването на сградата е изключително скъпо и трудно и се съветва сградата да бъде премахната. Като по-лека мярка се препоръчва инжектиране на земната основа с достатъчно налягане на инжекционен разтвор, като за целта се изготви и реализира проект за усилване на земната основа. На заседанието на комисията е взето решение за извършване на мониторинг и наблюдения на деформациите от страна на „Метрополитен“ ЕАД.

В НАГ – СО са постъпили множество последващи сигнали за новообразувани пукнатини в сградата. В тази връзка и след извършени нови проверки на място от служители на Направлението, след изготвен доклад от главния архитект на СО арх. Богдана Панайотова е сключен договор между Столична община и „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД за изготвяне на конструктивно обследване на сградата. В изготвения междинен доклад от специалистите на Университета по архитектура, строителство и геодезия същите алармират, че в сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации. На 27.03.2025г. в деловодството на НАГ – СО е входирано изготвената от „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД конструктивна експертиза.

Във връзка с гореизложеното и предвид констатираната реална опасност за живущите в сградата и във връзка с предоставените правомощия на кмета на район „Подуяне“ – СО от главния архитект на Столична община са изпратени 3 броя писма до кмета на районната администрация, от 05.12.2024г., 07.04.2025г. и 03.09.2025г., за извършване на незабавна евакуация на живущите с оглед тяхната безопасност.

След проведена среща в Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО с представители на етажната собственост на жилищната сграда, на която присъства и кмета на район „Подуяне“ – СО, беше обсъдена възможността Столична община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Във връзка с поетия ангажимент бяха изпратени покани за предоставяне на оферти за горепосочените дейности. В Направлението постъпиха 4 броя оферти. Готовност да изготвят инвестиционни проекти са изразили както частни проектанти, така и държавни структури.

Към настоящия момент постъпилите оферти се разглеждат и след избор на изпълнител дейностите по проектиране ще бъдат възложени на същия. Сключването на договор ще бъде съобразено изцяло със Закона за обществените поръчки.


  • 1 Убава рабта

    7 0 Отговор
    ама българска.Ша изтрепат народа некадърниците

    10:15 24.09.2025

  • 2 Затвора

    6 0 Отговор
    Трябва да се евакуират незабавно депутатите в

    10:18 24.09.2025

  • 3 Вижда се

    4 1 Отговор
    Поредното доказателство ,че няма държава а бандитска територия сме

    10:20 24.09.2025

  • 4 Хубава новина

    2 0 Отговор
    Който гласува за соросоидните фашисти да си носи последствията! Да пропадат, "спаси София", иван костов, тиквата и другите елгебетари ще ги "спасят"!😂😂😂

    10:21 24.09.2025

