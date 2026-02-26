Всякакво обвързване на американските самолети на софийското летище с операции извън плановете на НАТО е спекулация

Всякакво обвързване на присъствието на тези самолети на наша територия с операции извън плановете на НАТО е спекулация, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов на изслушване в парламента относно намиращите се на Летище „Васил Левски“ – София военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели. Министърът отново посочи, че става въпрос за тренировка, която е в рамките на плановете на НАТО по колективна отбрана, посочи БТА.
Това, че някои провокационни сайтове тиражират неверни лъжливи информации относно намерението по разполагането на тези самолети на наша територия и ние даваме ухо на тези фалшиви новини, само влошава сигурността на нашата държава, каза Запрянов.
Във връзка с получената дипломатическа нота на 17 февруари 2026 г. от посолството на САЩ в София, със заповед на министъра на отбраната е разрешено преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на страната с невоенен характер на до 15 самолета от ВВС на САЩ с кацане на Летище „Васил Левски – София“ за презареждане с гориво, и на около 500 военнослужещи за обслужване на въздухоплавателните средства в авиационна база „Враждебна“ за периода от 17 февруари до 31 май 2026 г., посочи министър Запрянов. Той добави, че целта на пребиваването на територията ни е за провеждане на тренировка в подкрепа на мерките за усилена бдителност на алианса.
Летище „Васил Левски – София“ с прилежащата към него авиобаза „Враждебна“ е декларирано летище за изпълнение на ангажиментите ни като страна домакин, каза министърът на отбраната. Авиобаза „Враждебна“ не може да поема такъв голям брой самолети, а останалите декларирани летища Пловдив, Варна, Бургас, Горна Оряховица, „Безмер„ и „Граф Игнатево“ са в процес на реконструкция и модернизация или не могат да осигурят пълен обем от необходимите способности, недостатъчни количества горива, недостатъчно място за разполагане на голям брой военнотранспортни самолети или липса на способности за обслужване на самолетите. Запрянов посочи, че на 25 февруари на Летище „Васил Левски – София“ са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker – бел. ред.), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.
Коментиран от #11
Коментиран от #9, #10, #15, #25
До коментар #7 от "Шопо":ама една част го нарязахме а другата отиде за Украйна.
До коментар #7 от "Шопо":Ами те и нас ли ще ни трпят сега?Могат да вербуват макетата да ни нападнат, по моделът Израел ли?
