Всякакво обвързване на американските самолети на софийското летище с операции извън плановете на НАТО е спекулация

26 Февруари, 2026 20:48

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов

Всякакво обвързване на американските самолети на софийското летище с операции извън плановете на НАТО е спекулация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всякакво обвързване на присъствието на тези самолети на наша територия с операции извън плановете на НАТО е спекулация, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов на изслушване в парламента относно намиращите се на Летище „Васил Левски“ – София военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели. Министърът отново посочи, че става въпрос за тренировка, която е в рамките на плановете на НАТО по колективна отбрана, посочи БТА.

Това, че някои провокационни сайтове тиражират неверни лъжливи информации относно намерението по разполагането на тези самолети на наша територия и ние даваме ухо на тези фалшиви новини, само влошава сигурността на нашата държава, каза Запрянов.

Във връзка с получената дипломатическа нота на 17 февруари 2026 г. от посолството на САЩ в София, със заповед на министъра на отбраната е разрешено преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на страната с невоенен характер на до 15 самолета от ВВС на САЩ с кацане на Летище „Васил Левски – София“ за презареждане с гориво, и на около 500 военнослужещи за обслужване на въздухоплавателните средства в авиационна база „Враждебна“ за периода от 17 февруари до 31 май 2026 г., посочи министър Запрянов. Той добави, че целта на пребиваването на територията ни е за провеждане на тренировка в подкрепа на мерките за усилена бдителност на алианса.

Летище „Васил Левски – София“ с прилежащата към него авиобаза „Враждебна“ е декларирано летище за изпълнение на ангажиментите ни като страна домакин, каза министърът на отбраната. Авиобаза „Враждебна“ не може да поема такъв голям брой самолети, а останалите декларирани летища Пловдив, Варна, Бургас, Горна Оряховица, „Безмер„ и „Граф Игнатево“ са в процес на реконструкция и модернизация или не могат да осигурят пълен обем от необходимите способности, недостатъчни количества горива, недостатъчно място за разполагане на голям брой военнотранспортни самолети или липса на способности за обслужване на самолетите. Запрянов посочи, че на 25 февруари на Летище „Васил Левски – София“ са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker – бел. ред.), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 0 Отговор
    Старчок дементен, а и лъжец....

    20:50 26.02.2026

  • 2 Безсрамник!

    20 1 Отговор
    Възрастен човек така да лъже без срам! Така ли учиш внучетата бе другарю евоатлантик?☹️☹️

    Коментиран от #11

    20:52 26.02.2026

  • 3 Сталин

    19 0 Отговор
    Щом тоя негодник отрича значи е вярно ,Дъмбо започва война с Иран през уикенда

    20:52 26.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма по безгръбначно нещо

    18 0 Отговор
    от българската политика през 1990-2026 г.

    20:52 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    19 0 Отговор
    България има ли добро ПВО да ни защити от ракетите на Иран ?

    Коментиран от #9, #10, #15, #25

    20:53 26.02.2026

  • 8 ФAКТ

    14 0 Отговор
    Запрянов,Запрянов....cпaмep

    20:53 26.02.2026

  • 9 Имаше

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    ама една част го нарязахме а другата отиде за Украйна.

    20:54 26.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПОСЛЕДЕН СТОН

    10 0 Отговор
    ДЕДЕЕЕ, НЕ СЕ ВЪЛНУВАЙ МНОГО , ДА НЕ ТРЪГНЕШ КЪМ СЪБИ......

    20:55 26.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поставете оценка

    6 1 Отговор
    Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

    20:56 26.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само питам

    21 0 Отговор
    Защо не кръстихме летище София " Труман" или "Рейгън"?Дякона се върти в гроба като ги слуша и гледа тези жълтопаветни продажници.

    20:56 26.02.2026

  • 17 отвратен

    13 0 Отговор
    Ама този е за в домовете на ужасите ,а те го направили министър на войната !!

    20:57 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НАСКО ПАМПЕРСА

    11 0 Отговор
    ЗАПРЯНКОВИЧ ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ КАКВО ЩЕ НИ СЕ СЛУЧИ АКО ТЕЗ САМОЛЕТИ НАПРАВЯТ МУШИНГИЯ . ЦЯЛ ЖИВОТ СИ БИЛ КУМУНИС ГЕНЕРАЛ ЩАБНА АКАДЕМИЯ В МОСКВА КЛЕЛ СИ СЕ ПОД ЗНАМЕНАТА И НАКРАЯ МОДЕРЕН ФАШИС.

    21:00 26.02.2026

  • 21 Да, ама не

    5 0 Отговор
    Щото, ако има нападение, кво правим?!!!

    21:00 26.02.2026

  • 22 Деменцията пак лъже

    8 0 Отговор
    Дъртата не знае какво е подписал и обещал на краварите

    21:02 26.02.2026

  • 23 ФAКТ

    1 0 Отговор
    Периодично се публикуват фалшиви новини като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 каза Запрянов.

    21:02 26.02.2026

  • 24 Госあ

    7 0 Отговор
    А, значи имало американски самолети ! Спекулациите ти, дедка, са излишни

    21:04 26.02.2026

  • 25 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Ами те и нас ли ще ни трпят сега?Могат да вербуват макетата да ни нападнат, по моделът Израел ли?

    21:05 26.02.2026

  • 26 Гост

    5 0 Отговор
    Толкова сте жалки и смешни, че и децата ви се подиграват. Никой не ви вярва и вече няма да ви повярва.

    21:06 26.02.2026

  • 27 рече,

    3 0 Отговор
    та отсече. ама ние му верваме....

    21:07 26.02.2026

  • 28 Дреме им

    3 0 Отговор
    За нас. Ще ни клатуркат здраво май. Да не дава Господ!

    21:07 26.02.2026

  • 29 ФAКТ Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтри

    3 1 Отговор
    Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали

    21:07 26.02.2026

  • 30 Яяяяяя

    3 0 Отговор
    Няма спекулации, всичко е по план, само аборигените не са информирани

    21:14 26.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИДИОТ СИ ТИ ДЪРТАКО

    2 0 Отговор
    А. НЕ. ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА !

    21:16 26.02.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    Разбира се, че всичко е по план на НАТО. Просто НАТО не ни казва напълно плановете си.

    21:17 26.02.2026

  • 34 Да бъде или да не бъде

    0 0 Отговор
    Просто Тръмпоча се чуди, да напада ли, да не напада ли. А нашият дядка лъже та маже, като верен слуга

    21:18 26.02.2026

