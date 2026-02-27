Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на районните избирателни комисии (РИК) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Решенията бяха гласувани на днешното заседание на ЦИК.

РИК се назначава за всички многомандатни райони в страната, които са 31 на брой.

Според хронограмата за изборите и Изборния кодекс областните управители провеждат консултации за състав на РИК, но през последните дни за повечето от комисиите не беше постигнато съгласие. Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК. Когато е постигнато съгласие за състав, областният управител прави предложение пред ЦИК.

РИК се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си за срок от деня на назначаването ѝ до 14 дни след произвеждане на изборите.

Предстои съставите на РИК да бъдат публикувани на сайта на ЦИК, пише БТА.