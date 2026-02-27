Новини
ЦИК назначи съставите на районните избирателни комисии

27 Февруари, 2026

Мария Атанасова

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на районните избирателни комисии (РИК) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Решенията бяха гласувани на днешното заседание на ЦИК.

РИК се назначава за всички многомандатни райони в страната, които са 31 на брой.

Според хронограмата за изборите и Изборния кодекс областните управители провеждат консултации за състав на РИК, но през последните дни за повечето от комисиите не беше постигнато съгласие. Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК. Когато е постигнато съгласие за състав, областният управител прави предложение пред ЦИК.

РИК се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си за срок от деня на назначаването ѝ до 14 дни след произвеждане на изборите.

Предстои съставите на РИК да бъдат публикувани на сайта на ЦИК, пише БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боко и шиши

    1 0 Отговор
    Всичко вече е уредено , и парите са готови !!

    21:39 27.02.2026

  • 2 БОЙО И ДРУГАТА СВИНЯ

    2 0 Отговор
    НЯМАТ МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    МЯСТОТО ИМ Е НА БЕСИЛКАТА!

    21:42 27.02.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Имаше и едни, СИК. С тях какво става?😎

    21:43 27.02.2026

  • 4 Помак

    0 0 Отговор
    Стария глас на Ено и тиква на нова песен

    21:44 27.02.2026

  • 5 провинциалист

    1 0 Отговор
    С гласа си българският гласоподавател не участва в управлението на държавата, а само подписва трудовия договор на хрантутниците в парламента. Преди избори не трябва да се гледа предизборната кампания, а да се слуша парламентарния контрол по БНР и всеки да си прецени иска ли да даде гласа си тези да получават гарантирано увеличение на заплатите на всеки три месеца.

    21:45 27.02.2026

  • 6 провинциалист

    0 0 Отговор
    Единственият шанс на малките несистемни партии е ниската избирателна активност.

    21:46 27.02.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Роднина - Милиционер
    ППдофил - Педофил

    21:58 27.02.2026

