Прокуратурата иска още експертизи на телата от кемпера на Околчица

Прокуратурата иска още експертизи на телата от кемпера на Околчица

27 Февруари, 2026 22:31 732 9

Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта

Мария Атанасова

Допълнителни експертизи е поискала прокуратурата на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър, намерени на връх Околчица. Това съобщиха за БТВ от прокуратурата.

Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта, според разследващите. Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта.

Първите експертизи не са установили той да се е движел след това или да е бил преместван, уточниха разследващите.

Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта на тримата мъже, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, уточниха от прокуратурата.


  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ония виещия диван днеска не се ли е изказвал по случая

    22:46 27.02.2026

  • 2 Емигрант

    9 2 Отговор
    Прокуратурата да търси убийците в ДАНС или ГДБОП ! Няма самоубийство, а има масов разстрел на шест човека ! Точка ! Самоубийство е за мал(к)оумните, чалгопотеците и послушковците ! Истината винаги е само една и тя е УБИЙСТВО !

    Коментиран от #4, #5, #8

    22:49 27.02.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Надървената мафия ги е убила

    22:50 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    23:02 27.02.2026

  • 6 точният час на смъртта... блабла

    0 0 Отговор
    А що с кучета не е проследено къде са ходили ? А връзката им с МОССАД няма ли да се разследва? Тя е неоспорима по линия на ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ ! Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н. Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и охраняеми периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....

    23:28 27.02.2026

  • 7 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Прикриватурата се чуди как да представи екзекуцията на шест човека като самоубийство!

    23:30 27.02.2026

  • 8 име

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Някакво логично обяснение можеш ли да представиш защо са ги убили? Само за да може други да извъртят случая като политизиран и да плюят по тези или онези пишман политици? За мен по-важния въпрос е с какво се занимавали, че да ги очисят така.

    23:31 27.02.2026

  • 9 точният час на смъртта... блабла

    0 0 Отговор
    Моля Прокуратурата ,МС и Министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора Михаел Гросман и Томер Леви са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори, охраняеми периметри и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който някакъв затвор и периметър до Дупница за който не съм и чувал даже. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от Прокуратурата МС мнение да дадат а не като риби да мълчат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? За сега от публично достъпни ресурси са открити 51 ....

    23:32 27.02.2026

