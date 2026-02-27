Прокуратурата иска още експертизи на телата от кемпера на Околчица

Допълнителни експертизи е поискала прокуратурата на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър, намерени на връх Околчица. Това съобщиха за БТВ от прокуратурата.
Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта, според разследващите. Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта.
Първите експертизи не са установили той да се е движел след това или да е бил преместван, уточниха разследващите.
Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта на тримата мъже, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.
До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, уточниха от прокуратурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
22:46 27.02.2026
2 Емигрант
Коментиран от #4, #5, #8
22:49 27.02.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:50 27.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
До коментар #2 от "Емигрант":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
23:02 27.02.2026
6 точният час на смъртта... блабла
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи..... тунели и охраняеми периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....
23:28 27.02.2026
7 Даниел Немитов
23:30 27.02.2026
8 име
До коментар #2 от "Емигрант":Някакво логично обяснение можеш ли да представиш защо са ги убили? Само за да може други да извъртят случая като политизиран и да плюят по тези или онези пишман политици? За мен по-важния въпрос е с какво се занимавали, че да ги очисят така.
23:31 27.02.2026
9 точният час на смъртта... блабла
23:32 27.02.2026