Прокуратурата иска още експертизи на телата от кемпера на Околчица

Допълнителни експертизи е поискала прокуратурата на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър, намерени на връх Околчица. Това съобщиха за БТВ от прокуратурата.

Причината е, че само така ще се установи точният час на смъртта, според разследващите. Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта.

Първите експертизи не са установили той да се е движел след това или да е бил преместван, уточниха разследващите.

Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта на тримата мъже, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, уточниха от прокуратурата.