Ружа Райчева: Случващото се в момента е чистка и промяна на досегашния модел – Борисов – Пеевски

27 Февруари, 2026 22:52 882 17

По думите ѝ обаче тези процеси са силно партийно оцветени от Продължаваме промяната – Демократична България, като отговорността пада изцяло върху тях

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случващото се в последната седмица е загрявка за това, което се очаква да се случи след изборите на 19-ти април. Това мнение изрази в интервю за "Панорама" журналистът и политически анализатор Ружа Райчева.

Според нея, случващото се е „чистка и промяна на досегашния модел“ – този, който се свързва с управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите ѝ обаче тези процеси са силно партийно оцветени от Продължаваме промяната – Демократична България, като отговорността пада изцяло върху тях.

Райчева посочи, че партия "Има такъв народ" в известен смисъл се явява изразител на гласа на старата власт, атакувайки новото управление с компромати. Като пример тя даде премахването на цял ресор от структурата на Министерския съвет – този на вицепремиера по честните избори. Според нея това е знак, че служебното правителство ще бъде възприемано като „мишена“ от доскорошните управляващи.

Политическият анализатор Георги Харизанов пък акцентира върху противоречието между заявките и действията на премиера Андрей Гюров. По думите му претенцията управлението да не бъде реваншистко е била опровергана от конкретни кадрови и управленски решения.

По-различен прочит на ситуацията даде Иван Брегов. Според него в момента в България се случва нещо, което самите политически партии не са успели да постигнат – връщане на експертността и нормалността в държавното управление.

„Появи се отново фигурата на министъра на вътрешните работи, която беше изчезнала от пейзажа. Появи се отново Министерството на правосъдието“, коментира той, като подчерта, че това са сигнали за възстановяване на институционалния баланс.

Брегов обаче отправи и предупреждение: ако политическото представителство не успява да излъчи стабилно и експертно правителство, това означава, че съществува проблем в самата политическа организация на обществото ни.

Той призова хората да бъдат „по-малко на страната на агитките и повече на страната на проследимостта на действията“.

„Ще ми се да говорим за политики и много по-малко за политици“, съгласи се с тезата Георги Харизанов, като по този начин очерта необходимостта от смяна на фокуса – от персонални конфликти към реални управленски решения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герп боклуци

    4 2 Отговор
    Да де нали за това всички търпят по ми ята която се лее всеки ден, каузата е една

    22:57 27.02.2026

  • 2 червен буржоа

    9 0 Отговор
    На таткото на това нещо Андрей Райчев ли му викат?

    Коментиран от #16

    22:58 27.02.2026

  • 3 Мунчо

    2 9 Отговор
    Промяна от модела Борисов-Пеевски към модела ПП-Радев.....🤣🤣🤣....е...ти и "промяната" за която всички мечтаеха... 🤣🤣

    22:58 27.02.2026

  • 4 Ружа

    7 3 Отговор
    е член на ИТН, и не може да дава оценки в качеството си на журналист.

    22:59 27.02.2026

  • 5 Елементарно

    5 0 Отговор
    За 35 години демокрация и избори толкова ли не успяхте да видите простичката истина????
    За да спечелиш изборите и властта не е важно да спечелиш сърцата на народа, а да измориш, отвратиш и обезвериш достатъчно обикновения гласоподавател, че да го накараш да спре да гласува като така твърдият ти електорат ти гарантира победа.
    А ако случайно опозиционна партия спечели, то тя е с вързани ръце поради политическа фрагментация и организираната мафия рано или късно си връща властта.
    Rinse and repeat .

    23:06 27.02.2026

  • 6 Грозновата

    4 1 Отговор
    Но с плътно виме. Одобрявам!

    23:09 27.02.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    7 1 Отговор
    Харизанов е личната асистентка на Банкята. Откровено противен впрочем.

    23:09 27.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Първи ГЕРБ -25%
    Втори ИТН - 22%
    Трети ДПС - 17%
    Четвърти Радев- 13%
    Пети Възраждане - 8%
    Шести МЕЧ - 5%
    Седми ПП-ДБ - 3%

    23:16 27.02.2026

  • 9 модела – Борисов – Пеевски

    1 2 Отговор
    Представяте ли си извратеняци каква гейска комуна е един американски самолетоносач? А? Само си представете какви извратенийки въртят в момента

    23:19 27.02.2026

  • 10 Зеления

    2 4 Отговор
    По-различен прочит на ситуацията даде Иван Брегов. Според него в момента в България се случва нещо, което самите политически партии не са успели да постигнат – връщане на експертността и нормалността в държавното управление."""

    И защо дава различен поглед другаря Брегов и казва че правителството е от експерти и всичко е нормално....защооотоо е от НПО "Институт за пазарна икономика", а както знаем НПО-тата са ариегарда на ППДБ и громят безмилостно на всички фронтове всички които:
    1.Не обичат Урсула
    2.Не лижат оранжевия перчем на бай Донча
    3.Не ползват за бельо розови прашки
    4.Не са епилирани тук-там

    23:19 27.02.2026

  • 11 Има ли нещо което да е познала

    3 1 Отговор
    Преди година и 1 месец пред сайта факти ружа като все още член на ИТН каза че ще развалят коалицията защото това мнозинство не е реформаторско а излезе че славуца и останалите от чалга трупата до последно са целували ръка на боко да не подават оставка и били сигурни че ще изкарат 4 години хахаха

    23:21 27.02.2026

  • 12 Да ама

    0 1 Отговор
    досегашния модел беше Борисов – Пеевски - ДБ-ПП основно нали ?

    23:21 27.02.2026

  • 13 Сега заплатите са 120 соц лева.

    2 1 Отговор
    Сега заплатите са 120 соц лева. Дългът тогава нараства заради намаленият износ заради Чернобил замърсяване, и липса на чисти фуражи. Но е само 26% от БВП, и то 50% не изхарчен - а друг в нови машини и оборудване. Това е дълг на фирмите. А държавните фирми са 10 милиаарда долаараа годишно - тоест са стрували 100 миилиааарда долаара. и земята е била ддържавна и апартаментите - на стойнност повече от всеки дълг, а сега държавата нняма нищо.

    Коментиран от #17

    23:21 27.02.2026

  • 14 Име

    4 0 Отговор
    Тази буля дали е тикосана като баща си?!

    23:22 27.02.2026

  • 15 Без да броим въобще

    2 1 Отговор
    Втрещен съм. Не съм очаквал, че Ружа Райчева ще се превърне в адвокат на девиантите от ППДБ! Такава нагла злоупотреба с фирмата на държавата от половината министри на ППДБ, барабар с кмета на София! Само това е предостатъчно за съд ,без въобще да броим пИ.дофилията.

    23:23 27.02.2026

  • 16 Делян

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "червен буржоа":

    Господи опази ни от ИТН и чалгарите а и деца бащи дъщери и най вече от Тошко Африкански

    23:29 27.02.2026

  • 17 При соца

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сега заплатите са 120 соц лева.":

    1 литър бензин 1988 г.- 1 лев при заплати 250 лв. Сега 1.20 евро при заплати 1200 евро

    23:32 27.02.2026

