Предстои ли транспортна стачка в София?

Предстои ли транспортна стачка в София?

27 Февруари, 2026 22:00 787 14

Синдикатите днес са разговаряли с финансовият министър Георги Клисурски

Предстои ли транспортна стачка в София?
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва ли София да се готви за стачка в транспорта? Този въпрос коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов пред Нова тв. От синдиката днес са разговаряли с финансовия министър Георги Клисурски.

„Обяснихме му какви са дефицитите в четирите дружества, какви са условията на труд на хората, колко пари не достигат. За да се докара средна заплата за София, там се работи с 40% извънреден труд. Всичко му обяснихме. Сякаш ни разбра. Обеща да запознае МС и като влезе удължителният бюджет в НС да види дали може да се направи нещо между двете четения”, каза Костов. И добави, че е говорено също за БДЖ, за НКЖИ, за Български пощи.

Костов обясни, че има регламент, който задължава общината и държавата да разпределят парите в определена пропорция, по начин, по който да стигат, защото това е обществена дейност.

„Надявам се да има положителна развръзка в следващите 7 дни”, каза Костов. „Няма да казвам сега дали ще правим протести или стачки, тъй като веднага ще се политизира, както миналата година”, допълни той.

Цените на стоките и услугите

„От юни миналата година цените вървят стремглаво нагоре. Толкова много ги вдигнаха преди да дойде еврото, че го докарахме на европейски цени. Но не и на европейски заплати. В момента и 1-2% ръст означава много голяма абсолютна стойност”, коментира синдикалистът.

Той допълни, че от КНСБ 9 месеца събират данни от различни градове в страната и ги дават на КЗК и КЗП.

„Чухме, че са открили картел при прясното мляко. Сега чакаме да видим какви ще са санкциите. Много бавно върви цялата работа. И ако трябва да обобщя – институциите закъсняха. Регулаторите започнаха да вършат някаква работа, но много късно. Влязохме в еврото, цените се вдигнаха, без бюджет, без правителство. Перфектната буря, която средната класа и хората с ниски доходи за пореден път понесоха”, коментира Костов.

„Трябваше да имаме бюджет. Ако имахме, щяхме да имаме и пари, и капацитет, и ресурси”, смята синдикалистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тия па се не

    9 2 Отговор
    наядоха бре...

    22:02 27.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойко Таки СИК

    14 3 Отговор
    Ай сиктеp с тия шофьори все едно са хирурзи.

    22:06 27.02.2026

  • 4 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Европейски заплати - Европейски цени на транспорта.
    София не трябва да прави изключение.В клуба на богатите сме

    22:07 27.02.2026

  • 5 Гост

    9 2 Отговор
    Бойко е заложил бомба да вдигне цените на ток, вода, храни, услуги, но ще си плати за злините.

    22:09 27.02.2026

  • 6 Хамзи

    8 0 Отговор
    Какво невинно прасенце беше , а каква свинкя стана ?

    22:12 27.02.2026

  • 7 билети

    6 1 Отговор
    Тези илитерати с килийното образование прекаляват. То не е лятно разписание,то не е празнично,и хирургът оперира цял ден,но е изчел един вагон книги!

    22:12 27.02.2026

  • 8 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    И аз обявявам стачка. От утре по цял ден ще си карам колата и няма да стъпя в автобус.

    22:16 27.02.2026

  • 9 демократ

    2 0 Отговор
    Много лошо за чужденците и туристите. Няма град без градски транспорт ученици пенсионери а и много работещи.
    20 години след влизането в ЕС и 35 след лраха на червеният строй вървим все по на зле.

    22:40 27.02.2026

  • 10 пРОСТО СЕ РАБОТИ ПО СЦЕНАРИЙ МАЙ

    3 0 Отговор
    Ама вижте ги бе, от 9 месеца събирали данни, анализи и хооп, пришиха ги, някой им прошепнал май- ей го момента.
    Да се чуди човек, тука за няколоко седмици, Петрохан-6 трупа - 1 ДЕТЕ- виновни били ППДБ, цените на водата, тока - виновни били ППДБ и служебното правителство, АЕЦ Козлодуй май ще го затварят, Каскадата Сестримо -скоро няма да стане.
    Сега КНСБ се оказа май, че и те са патерица на същите тия СЪБИТИЯ.
    И питаме - Е ли един и същ режисьора и изпълнителя НА ВСИЧКО ТОВА.

    22:44 27.02.2026

  • 11 Гошо

    3 0 Отговор
    Транспорта трябва да се приватизира Това ще създаде условия и предпоставки да се ходи пеша ,което е здравословно от своя страна

    22:44 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Айде и касиера

    2 0 Отговор
    На мафията и той завалията закъсал 👋

    22:53 27.02.2026

  • 14 толупа

    2 0 Отговор
    Тиквоча и праслака са впрегнали всякаква продажна сган за да всяват хаос.

    22:55 27.02.2026

