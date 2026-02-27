Поредно заседание по делото за смъртта на Филип Арсов

Очаква се днес да се проведе 23-тото заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов.

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Последното заседание по делото беше отложено. Магистратите трябваше да изслушат заключението от видео-техническата експертиза на кадрите от катастрофата.

Повече от две години след смъртта на Филип все още няма присъда, а обвиняемият Петър Тодоров вече над 1 година е под домашен арест.

Тази сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на момчето.