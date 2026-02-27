Медицинският хеликоптер транспортира 8-месечно бебе в тежко състояние до София

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани в петък от екипите на оперативните бази в София и Сливен, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух.

В координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бе получен първият сигнал от МБАЛ Иван Скендеров ЕООД – Гоце Делчев за бебе на 8-месечна възраст, в тежко състояние.

Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ – гр. София са се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между град Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.

В същото време бе подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на МБАЛ „Иван Селимински“ гр. Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.

Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ „Иван Селимински“ гр. Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.

Изграждането на ефективна система за спешна медицинска помощ по въздух в България представлява ключова стъпка към осигуряване на навременна грижа за пациенти в критично състояние.