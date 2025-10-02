Новини
Николай Иванов пред ФАКТИ: Момчета спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване

2 Октомври, 2025 08:57 334 0

Мачът със САЩ отприщи този бент на всенародната любов на всички българи, казва той

Николай Иванов пред ФАКТИ: Момчета спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският волейбол преживява едно от най-силните си лета – мъжкият национален отбор стана вицесветовен шампион със средна възраст едва 23 години, девойките спечелиха световната титла преди два месеца, а всички възрастови групи се класираха на големи първенства. За впечатляващия прогрес, международния отзвук и амбициите за Олимпиада 2028 разговаряме с Николай Иванов, член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, координатор на националните отбори.

- Господин Иванов, България е волейбол - така ли можем да определим дните, в които живеем в момента?
- Можем да го кажем, защото последната седмица България си лягаше и ставаше с волейбола. И аз, като човек, който от дълги години се занимава с волейбол, се надявах на такова нещо, но не съм си го представял. Следя процесите отблизо и макар със скромно участие се надявах да покажем добро представяне на първенството, защото знаех, че отборът е подготвен. Знех, че отборът е добре подготвен, но с напредването на шампионата видяхме, че могат да се случат хубави неща. А след постигнатите успехи в България наистина се усети ефектът „уау“.

- Три силни победи в групите. Това ли даде самочувствието на тима да покаже освободена игра. Накъде бяха насочени очакванията след това?
- Целта беше влизане в осмицата. Първата ни цел бе да излезем от групите, а след това вече се видя, че това световно първенство ще е по-различно, ще е по-интересно и драматично, защото състави като Франция и Япония не успяха да излязат от групите. Бразилия отпадна на по-късен етап.

- А при нас нещата се развиха по-добре и пътят се отвори, както се казва?
- Да. Имахме и много добро стечение на обстоятелствата. Други ни разчистиха пътя, но и това го има. Ние бяхме в поток, който ни го позволи. Но… Държа да отбележа, че ние стигнахме до финала благодарение на едно постоянство и на една стабилна игра. Нищо даром не сме получили. Момчета спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване.

- Срещата със САЩ ли беше преломният момент? Започнахме слабо, но показахме характер, който ни вдъхна повече самочувствие...
- Това беше един истински рубикон за нас. Проявихме завиден характер, след като изоставахме с два гейма. Но този мач със САЩ отприщи този бент на всенародната любов на всички българи. До този момент всички хора, които се занимаваме с волейбол, които сме близо до волейбола, близки, роднини, майки, бащи си имахме очаквания.

- Тези хора са съпричастни, то е ясно..
- А след това дори хора, които не знаят правилата на волейбола, стояха пред телевизора и се радваха на момчетата. След този мач вече се усети сериозен интерес към това, което правим.

- Средната възраст на отбора е едва 23 години, а вече вицесветовни шампиони. Какво самочувствие дава това?
- Огромно.

- Състезател на 23 години, а вече има във визитката си сребърен медал от световно първенство. Накъде после…
- Да стигнеш полуфинал, да играеш финал – това ти дава страшен заряд за бъдеща работа, защото горе на върха е хубаво. Получаваш любовта и вниманието на хората, получаваш уважението на противници. Това само може да е стимул за тези млади момчета. Аз съм на мнение, че този наш отбор има много добър път на развитие в спортно-техническо естество. Имаме много неща, които трябва да подобрим в различни компоненти от играта, което автоматимно ще ни даде добавена стойност и ще има още поводи за радост. В крайна сметка да играеш срещу най-силните отбори и да показваш максимум от възможностите си е безценно.

- Как гледат вече на България колегите от другите федерации?
- По време на първенството започнаха да ни гледат с друго око. Казват, че това е една подредена и фокусирана България, която преследва целите си. Не е тайна, че имаме програма за 2-3 години напред, като последната точка е класиране за Олимпиадата през 2028 г. Отзвукът е сериозен – Италия, Полша, Бразилия, Япония… Всички обръщат внимание на този млад български отбор. Момчетата са много отдадени, защото треньорът Беленджини от няколко месеца им повтаряше, че отдаденост, фокусиране и работа дават резултат. Това е една формула, която те я знаят, и съм сигурен, че ще следват.

- Но имаме успехите не само при мъжете. Девойките ни само преди два месеца станаха световни шампионки. Силно лято за волейбола…
- Разбира се, девойките станаха световни шампионки – един грандиозен успех. Като цяло изпращаме едно много силно, динамично и успешно лято за българския волейбол. Успяхме да класираме всички възрастови национални отбори на големи първенства. Най-малките – до 16 години – за първи път излязоха да слушат химна с националната фланелка на европейско. След това 19-годишните момчета и момичета участваха на световни първенства, 21-годишните също. Почти навсякъде сме в Топ 10. Това е повод за голяма гордост и доказателство, че клубовете и федерацията работят на високо и сериозно ниво.


