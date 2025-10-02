Новини
Спорт »
Волейбол »
Капитанът на националния ни тим призна за конфликт с Алекс Николов

Капитанът на националния ни тим призна за конфликт с Алекс Николов

2 Октомври, 2025 10:58 2 290 8

  • алекс грозданов-
  • александър николов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • национален отбор

Ние сме колектив, семейство даже, така че е нормално да има някакви спорове и дрязги

Капитанът на националния ни тим призна за конфликт с Алекс Николов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на България - Алекс Грозданов, призна, че по време на подготвителния лагер преди Световното първенство е имал кратък конфликт с Алекс Николов. Двамата обаче са коментирали ситуацията и бързо са се разбрали.

"Ние сме колектив, семейство даже, така че е нормално да има някакви спорове и дрязги. С Алекс имахме това лято един кратък момент, в който се бяхме захапали на игрището.

След това го изкоментирахме и се оказа, че е защото гледаме в една посока. Имаме голямо желание, но когато нещата не се получават, сме изнервени.

Бяхме в един отбор и загубихме няколко точки и затова се случи всичко това. Но като цяло обстановката е абсолютно позитивна. Не мисля, че има някакви дрязги в отбора", заяви в "Здравей, България" по NOVA Грозданов.

Очевидно обаче всичко е забравено и двамата си спомниха с усмивка за тази случка.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само чакай

    5 4 Отговор
    Сега като станите звезди, тепърва ще почнат караниците.

    11:39 02.10.2025

  • 2 може

    1 5 Отговор
    Това беше звездния им час , и за всички нас разбира се , след 55 години може пак да има български отбор на финал , ..... ако я има въобще България след толкова време !

    11:48 02.10.2025

  • 3 Този Владо

    1 0 Отговор
    Владо е симпатичен, но като какъв го играе в националния? Официално назначен ли е на позиция?

    До колкото знам е в Левски съсобственик.

    11:59 02.10.2025

  • 4 дрЯзги

    0 0 Отговор
    Тази дума от “ дрЯзня” ли произлиза?

    12:06 02.10.2025

  • 5 На Ганьо

    0 0 Отговор
    Дай му да търси под вола теле . Голяма работа, че са си казали някога две три думи , точно това сега трябва да се пише !!!!!

    12:34 02.10.2025

  • 6 БгРеалност

    1 0 Отговор
    казийски е пример какво следва след възгордяването от славата ............

    12:35 02.10.2025

  • 7 българка

    0 0 Отговор
    А вие карате ли се понякога с жена си, с родителите си, с колегите и т.н. или винаги животът ви тече гладко и безметежно? Каква скука!

    12:49 02.10.2025

  • 8 Втори

    0 0 Отговор
    Никой не помни вторите

    12:52 02.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ