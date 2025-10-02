Капитанът на националния ни тим призна за конфликт с Алекс Николов

Капитанът на България - Алекс Грозданов, призна, че по време на подготвителния лагер преди Световното първенство е имал кратък конфликт с Алекс Николов. Двамата обаче са коментирали ситуацията и бързо са се разбрали.

"Ние сме колектив, семейство даже, така че е нормално да има някакви спорове и дрязги. С Алекс имахме това лято един кратък момент, в който се бяхме захапали на игрището.

След това го изкоментирахме и се оказа, че е защото гледаме в една посока. Имаме голямо желание, но когато нещата не се получават, сме изнервени.

Бяхме в един отбор и загубихме няколко точки и затова се случи всичко това. Но като цяло обстановката е абсолютно позитивна. Не мисля, че има някакви дрязги в отбора", заяви в "Здравей, България" по NOVA Грозданов.

Очевидно обаче всичко е забравено и двамата си спомниха с усмивка за тази случка.